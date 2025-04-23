Приставы не нашли имущество у арестованного экс-депутата Васильева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Судебные приставы не смогли взыскать долги с бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, сообщает РИА «Новости». Уточняется, что Васильев, ранее арестованный по обвинению в растрате средств при строительстве фортификаций на границе Курской области, оказался банкротом.

Материалы ФССП РФ указывают, что задолженность Васильева по налогам и сборам достигает почти 85 тыс. рублей, а по платежам за газ, тепло и электроэнергию – 7 тыс. рублей. Приставы также не смогли списать еще одну задолженность в 40 тыс. рублей по коммунальным платежам из-за отсутствия имущества у должника, на которое можно обратить взыскание.

В отношении экс-депутата также возбуждено исполнительное производство о наложении ареста, однако информации о том, что именно из его имущества было под обременением, не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего депутата Курской облдумы Максима Васильева задержали по делу о мошенничестве, а позже его обвинили в растрате средств, выделенных на строительство фортификаций на границе с Украиной.