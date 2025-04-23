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    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

    2 комментария
    23 апреля 2025, 06:58 • Новости дня

    Местный житель рассказал о минировании выездов из села Гуево

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Местный житель сообщил, что при эвакуации из освобожденного села Гуево на дорогах были обнаружены крупные мины, заложенные ВСУ.

    Солдаты Вооружённых сил Украины минировали выезды из села Гуево Суджанского района Курской области, передает ТАСС. Об этом сообщил местный житель Михаил, который был эвакуирован после освобождения населенного пункта.

    «Когда мы выезжали, прям у въезда в село лежали большие мины, пять или шесть. Дорога была заминирована ВСУ», – рассказал он. По словам Михаила, для подрыва мин были использованы кассетные боеприпасы.

    Он уточнил, что часть боеприпасов взрывалась, после чего осколки разлетались по округе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Гуево в Курской области, за последние сутки ВСУ потеряли в этом регионе более 230 человек и склад боеприпасов, а при отступлении украинские военные обстреляли эвакуировавшуюся семью с ребенком.

    22 апреля 2025, 14:44 • Новости дня
    Эксперт рассказал о новой модификации «Гераней» для ударов по Одессе

    Эксперт Федутинов: По Одессе могли быть нанесены удары «Геранями» в новой модификации

    Эксперт рассказал о новой модификации «Гераней» для ударов по Одессе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если речь идет о некой модификации «Герани», перемена звука, о которой говорят в Сети, может свидетельствовать об изменениях в винтомоторной группе аппарата. Они, вероятно, были направлены на повышение скорости и продолжительности полета дрона, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области БПЛА Денис Федутинов. Так он прокомментировал сообщения о применении новой модификации «Герани» при ударе по Одессе.

    «Основной вклад в акустический след летательных аппаратов вносят двигатель и движитель», – отметил Денис Федутинов, эксперт в области беспилотной авиации. По его мнению, в случае с атакой на объекты в Одессе речь идет о применении БЛА с двигателем не реактивным, а поршневым.

    «Если речь идет о некой модификации «Герани», перемена звука, о которой уже говорят в Сети, может свидетельствовать о том, что разработчики внесли какие-то изменения в винтомоторную группу. На частоту колебаний, производимых ею, влияют различные факторы, включая число цилиндров двигателя, тактность, количество оборотов, количество и форма лопастей воздушного винта», – детализировал собеседник.

    Федутинов допускает, что изменения были направлены на повышение тактико-технических характеристик дрона, а именно – скорости и продолжительности полета. По его мнению, применение беспилотника такой модификации именно в районе Одессы неслучайно.

    «Цели в этом городе и его окрестностях входят в число приоритетных, потому что, во-первых, это транспортный хаб, через который осуществляется логистика ВСУ. Во-вторых, в Одессе имеются производственные мощности, относящиеся к оборонной промышленности», – сказал эксперт.

    Напомним, в ночь на вторник российские войска нанесли массированный удар по Одессе. Предположительно, работали новые модификации «Гераней». К такому выводу пришли аналитики, которые обратили внимание на звук, который издают дроны. По оценке ряда зарубежных экспертов, БЛА в финальной фазе полета развивали на 20-25% большую скорость, чем стандартные модели.

    Как отмечают авторы отраслевого Telegram-канала «Военная хроника», еще одной особенностью этой атаки стало то, что «Герани» действовали в полном соответствии с принципами роя – «с разведкой, разведением внимания и перераспределением целей в полете и точечным заходом на них». «А это значит, что скоординированные массированные атаки по тылам становятся не исключением, а новой нормой, против которой ВСУ пока не имеют устойчивых средств противодействия», – считают они.

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    22 апреля 2025, 08:52 • Новости дня
    Российские военные освободили Горнальский монастырь

    Силовики: Российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский монастырь

    Российские военные освободили Горнальский монастырь
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил, отмечено успешное подавление сопротивления.

    Освобождение Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области подтвердили силовые структуры России, передает ТАСС.

    По информации агентства, российские военные провели операцию по установлению контроля над монастырем в ходе боевых действий. Собеседник агентства заявил: «Наши бойцы в ходе боев освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Сопротивление ВСУ сломлено».

    В силовых структурах добавили, что ВСУ рассматривали монастырский комплекс как военный объект.

    Монастырь находится в одном из населенных пунктов Курской области, где ранее отмечалось противостояние российских сил с украинскими подразделениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали наступление с двух направлений на село Горналь Курской области с целью окружения украинской группировки на господствующей высоте.

    Сообщалось, что российские войска планируют использовать нестандартные методы для освобождения Свято-Николаевского монастыря, в том числе снайперов и FPV-дроны.

    Также отмечалось, что на территории монастыря ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты, украинские военные отказались от переговоров по сдаче в плен.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    22 апреля 2025, 23:16 • Новости дня
    Продюсер CBS покинул телеканал после интервью Зеленского и обвинений Трампа

    Исполнительный продюсер CBS ушел после критики и иска от Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный американский телепродюсер Билл Оуэнс заявил об уходе из проекта 60 Minutes после выхода 14 апреля интервью Владимира Зеленского и последовавших за этим громких обвинений президента США Дональда Трампа.

    Исполнительный продюсер шоу 60 Minutes на телеканале CBS покинул проект на фоне критики со стороны Дональда Трампа, сообщает издание Hill. По информации издания, Билл Оуэнс написал коллективу письмо, в котором объяснил свое решение невозможностью объективно руководить программой после многомиллионного иска президента США и роста угроз в свой адрес.

    В письме Оуэнс отметил, что за последние месяцы ему стало ясно – ему больше не дадут возможности принимать независимые решения относительно выпуска шоу. Он подчеркнул, что давление усилилось после выхода в эфир интервью с Владимиром Зеленским, вызвавшего резкую реакцию Дональда Трампа.

    Напомним, ранее Трамп подверг программу 60 Minutes критике и потребовал лишить канал лицензии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS возмутило Дональда Трампа настолько, что он призвал полностью закрыть телеканал. Зеленский в беседе с CBS заявил об отсутствии поставок зенитных ракетных комплексов Patriot от США, обвинив западных лидеров а «отсутствие политической воли».

    Дональд Трамп после интервью Зеленского потребовал лишить телеканал CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии, пригрозив журналистам судебными исками, а также заявил о своем недовольстве работой Зеленского и подчеркнул, что вина за конфликт на Украине лежит на Джо Байдене, который не понимал ситуацию.

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    22 апреля 2025, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: Освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область

    Рожин: Освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область

    Tекст: Анастасия Куликова

    С освобождением Свято-Николаевского монастыря в Курской области ВС России получили возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к Горналю. Так что проблемы противника будут лишь нарастать: например, станет затруднительным подвоз боеприпасов и ротация, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ВС России освободили монастырь в Курской области.

    «ВСУ всеми силами цеплялись за Горнальский монастырь. Дело в том, что обитель расположена на господствующей высоте. Противник, разместив на территории комплекса артиллерию и оборудовав там пусковые установки БПЛА, замедлял и осложнял продвижение российских войск», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    В такой ситуации первоочередной задачей стало освобождение монастыря – ВС России перешли к штурму. Собеседник с сожалением отметил, что обитель получила различные повреждения, но выразил уверенность: «все восстановят». «Было крайне важно выбить ВСУ с этой высоты», – акцентировал Рожин.

    По его словам, теперь российские военные получили возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к Горналю. Следовательно, проблемы противника будут лишь нарастать: например, станет затруднительным подвоз боеприпасов и ротация. «Тем не менее, украинская группировка попытается максимально долго удерживаться в населенном пункте. Ведь это последняя территория в Курской области, находящаяся под их контролем», – считает спикер.

    «Стоит ожидать еще большей активизации работы украинских дронов, усилий по перерезанию снабжения наших войск», – допускает аналитик. «Как только российские бойцы зачистят Горналь, будет можно говорить о полном освобождении региона», – заметил эксперт.

     «Освобождение обители – это шаг, новая ступенька к дальнейшим операциям ВС России. Контроль высот позволит расширить наступление на Сумскую область для создания буферной зоны», – заключил Рожин.

    Ранее российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России. «Сопротивление ВСУ сломлено», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, находящийся на возвышенности монастырский комплекс рассматривался противником исключительно как военный объект: на территории были размещены артиллерийские установки и оборудованы пусковые установки БПЛА, а в исторических зданиях дислоцировался личный состав украинской армии.

    19 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным докладывал, что освобождено 99,5% территорий Курской области – это 1260 квадратных километров. «Осталось два участка, где идут боевые действия: это район населенных пунктов Олешня и Горналь. Они находятся непосредственно у границы с Украиной», – отмечал Герасимов.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что час окончательного освобождения региона все ближе. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что возвращение Горнальского монастыря станет ключом к выбиванию противника из Горналя и позволит российским войскам перейти на территорию Сумской области Украины.

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    22 апреля 2025, 12:38 • Новости дня
    Российские войска освободили Сухую Балку в ДНР
    Российские войска освободили Сухую Балку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки освобожден пункт Сухая Балка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Новооленовки, Зари, Ульяновки, Васюковки, Новой Полтавки, Северска, Часова Яра и Яблоновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 300 военнослужащих, танк, пять бронемашин, в том числе американская М113, четыре артиллерийских орудия и пусковая установка РСЗО «Град». Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделениями группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Поповки, Проходов и Окопа Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Каменки, Дорошовки, Московки Харьковской области, Нового, Кировска и Ямполя ДНР.

    Противник при этом потерял до 250 военнослужащих, бронетранспортер М113 и американскую бронемашину HMMWV, пять орудий полевой артиллерии, пусковую установку чешской РСЗО Vampire. Уничтожены две станции РЭБ «Квертус» и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Красноармейска, Миролюбовки, Лысовки, Новониколаевки, Богдановки и Новоэкономического ДНР.

    Противник при этом потерял более 310 военнослужащих и четыре бронемашины. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Толстого, Комара ДНР, Гуляйполя и Червоного Запорожской области.

    При этом потери противника составили до 170 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Новоданиловки, Каменского Запорожской области, Понятовки и Никольского Херсонской области.

    Уничтожены более 70 военнослужащих, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

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    22 апреля 2025, 09:46 • Новости дня
    NYP: План Трампа может допускать развертывание европейских сил на Украине

    NYP: План Трампа включает размещение европейского контингента на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Американская администрация рассматривает возможность размещения европейских сил на Украине для обеспечения перемирия и контроля линии соприкосновения, пишет NYP.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе раскроет содержание своего  мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который может включать размещение европейских войск в стране для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, пишет New York Post (NYP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    «Я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трех дней. У нас были очень хорошие встречи по Украине, России… Посмотрим, как это сработает», – приводит газета слова Трампа.

    Хотя условия еще не определены окончательно, один высокопоставленный чиновник администрации Трампа сообщил газете, что план может включать развертывание европейских сил на Украине в случае прекращения огня.

    Также обсуждается вопрос о создании отдельных миротворческих сил для наблюдения за любым прекращением огня, которые будут выглядеть как «совместная комиссия» из россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО, которая будет наблюдать за линией фронта, чтобы убедиться, что обе стороны сложили оружие, пишет NYP.

    По словам чиновника, США также могут быть вовлечены не в качестве «военных на местах», а как денежно-кредитная сила либо в формате третьей стороны. Это предложение может также включать признание Крыма Соединенными Штатами российской территорией, сообщала The Wall Street Journal в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников истории России Владимир Мединский заявил, что в следующих изданиях российских учебников планируют отразить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

    Также Трамп заявлял, что намерен вывести США из переговорного процесса по завершении конфликта на Украине в случае саботажа со стороны участников.

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    22 апреля 2025, 08:19 • Новости дня
    ВСУ перебросили подготовленных в Британии бойцов в Сумскую область

    ВСУ перебросили в Сумскую область более 100 обученных в Британии военных

    ВСУ перебросили подготовленных в Британии бойцов в Сумскую область
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа из более чем 100 военнослужащих, прошедших подготовку в Британии, была переброшена ВСУ в Сумскую область и понесла потери.

    Командование ВСУ перебросило группу из более чем 100 военнослужащих в Сумскую область с территории Полтавы, передает ТАСС. Как сообщили в российских силовых структурах, «они прошли подготовку в Великобритании. Нанесено огневое поражение».

    В результате удара противник понес потери как в живой силе, так и в военной технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ предприняли попытку атаковать на сумском направлении, однако эта атака оказаласьнеудачной, российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на этом участке, а ракетным ударом в Сумской области была уничтожена радиолокационная станция противника.

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    22 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Стало известно о начале окружения группировки ВСУ под курским Горналем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные начали наступление с двух направлений на село Горналь Курской области, чтобы окружить украинскую группировку, находящуюся на господствующей высоте, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, российские военные начали продвижение с двух направлений в сторону села Горналь Курской области с целью окружения украинской группировки, находящейся в этом населенном пункте, передает ТАСС. Водолацкий добавил, что активная фаза наступления связана с выгодным географическим положением Горналя.

    По его словам, окружение позволит изолировать украинские силы и взять контроль над стратегическим пунктом.

    Село Горналь находится на возвышенности, что придает ему важное значение для обеих сторон конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у населенных пунктов Горналь и Олешня, российские подразделения заблокировали остатки украинских сил в районе Горналя, а также в Сети появилось видео освобожденного Горнальского монастыря в Курской области.

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    23 апреля 2025, 05:23 • Новости дня
    Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение главы Госдепартамента США отказаться от участия во встрече в Лондоне связано с позицией Владимира Зеленского по вопросу принадлежности Крыма.

    Глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил намеченную на 23 апреля поездку в Лондон, где планировалась встреча по урегулированию конфликта на Украине, сообщает The New York Times.

    Причиной отказа называются слова Владимира Зеленского, заявившего о неприятии варианта признания Крыма российской территорией.

    Это предложение, по данным американского издания, входило в число ключевых пунктов плана, который Вашингтон рассчитывал представить на предстоящей встрече.

    По сведениям The New York Times, участие в переговорах в Лондоне остается подтвержденным только для спецпосланника США по Украине и России Кита Келлога; неизвестно, поедет ли в британскую столицу спецпосланник Стивен Уиткофф.

    Также на встрече ожидаются представители Британии, Франции и делегация киевских властей во главе с Андреем Ермаком, Павлом Палисой, Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым.

    The Daily Telegraph указывает, что Вашингтон подготовил план урегулирования из семи пунктов. Среди них – немедленное прекращение огня, прямые переговоры между Киевом и Москвой, отказ Киева от НАТО, признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом и освобожденными с 2022 года территориями, передача Запорожской АЭС под контроль США, соглашение по минеральным ресурсам и отмена американских санкций с перспективой энергетического сотрудничества России и США.

    В преддверии встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для Financial Times подчеркнул, что переговоры между Россией и Соединенными Штатами по украинскому вопросу идут непросто и потребуют времени, отметив отсутствие ожиданий быстрых результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил, при этом отметив юридическое намерение Киева не отказываться от утраченных территорий и признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества для побуждения президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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    22 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам с Россией

    Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам с Россией после перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев допускает любые переговоры с Москвой при условии полного прекращения огня, однако формальный запрет на диалог с Россией пока не отменялся.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, передает РИА «Новости».

    При этом Зеленский подчеркнул, что переговоры возможны только в случае полного прекращения огня, выразив готовность обсуждать условия и сроки.

    На данный момент указ о запрете переговоров с Россией, подписанный Зеленским ранее, не отменен и продолжает действовать. Президент Украины отметил, что власти готовы к диалогу, если будут понятны конкретные временные рамки и условия прекращения огня.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при желании украинская сторона может устранить препятствия для контактов с Россией.

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    22 апреля 2025, 07:55 • Новости дня
    Минобороны: Военные отказались от радиосвязи при освобождении Преображенки

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащие группировки «Центр» практически полностью отказались от использования радиостанций во время освобождения Преображенки, пишет Минобороны.

    По данным ведомства, вместо радиосвязи была внедрена система звуковых сигналов, что обеспечило слаженное продвижение при штурме поселка, передает РИА «Новости».

    Военнослужащим пришлось преодолевать большие открытые пространства без укрытий, заходя в село малыми группами по три-четыре человека и используя антидроновые одеяла. Действия осложнялись неблагоприятными погодными условиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые подразделения при освобождении Преображенки столкнулись с тем, что противник предпочитал отступать вместо участия в стрелковых боях.

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    22 апреля 2025, 07:39 • Новости дня
    Найденные на свалке Нижнего Новгорода письма бойцам СВО отправили адресатам

    Tекст: Александра Юдина

    В Нижнем Новгороде найденные на свалке письма бойцам спецоперации планируют вручить адресатам вместе с гуманитарным конвоем на передовую, сообщили в координационном центре по поддержке бойцов, действующий при Доме народного единства.

    В Telegram-канале организации указано, что послания, выполненные в форме треугольников, будут переданы нижегородским военным лично в руки вместе с ближайшим гуманитарным конвоем.

    В сообщении подчеркивается, что важно завершить дело, начатое кем-то другим, и вручить искренние пожелания бойцам на передовой.

    В центре напомнили, что искренние послания, написанные молодыми людьми для участников спецоперации, – это не просто проявление внимания, а поддержка и защита для бойцов, находящихся вдали от дома.

    Напомним, в Сызрани нашли школьницу, чье письмо было у погибшего бойца СВО.

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    23 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    Песков заявил о появлении фейков о ходе переговоров Путина и Уиткоффа

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о переговорах Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом, подчеркнув необходимость ориентироваться исключительно на достоверные источники.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что относительно встречи Владимира Путина со спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом публикуется много фейковых новостей, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что даже авторитетные издания распространяют искаженную информацию, поэтому достоверность стоит проверять исключительно по первоисточникам.

    В СМИ появилась публикация газеты Financial Times о том, что российский лидер якобы предложил Уиткоффу остановить конфликт по линии фронта, однако официальные лица не подтвердили эти сведения.

    Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Петербурге 11 апреля и продолжалась около четырех с половиной часов. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что основной темой переговоров стала ситуация на Украине, а также обсуждались политические и экономические вопросы. По его словам, после переговоров в Вашингтоне уже началось обсуждение российских предложений по урегулированию ситуации.

    Стивен Уиткофф по итогам визита заявил о возможности скорого наступления важных для мира изменений и отметил, что процесс может выйти за рамки обсуждения только так называемых пяти территорий, затронув гарантии безопасности и вопрос отказа от планов вступления Украины в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф собирается посетить Россию на текущей неделе для переговоров с российским президентом, а ранее спецпосланник США заявил, что обсуждал с Путиным возможность частичного решения вопроса территорий на Украине, при этом встреча политиков была посвящена урегулированию конфликта на Украине, и Уиткофф подчеркнул, что Россия сможет сохранить за собой некоторые регионы, но не все.

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    22 апреля 2025, 12:57 • Новости дня
    ВС России поразили место производства украинских беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение месту производства украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.

    Средствами ПВО уничтожены три управляемые авиабомбы JDAM и снаряд американскл РСЗО HIMARS, а также 99 беспилотников.

    С начала проведения спецоперации уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 53034 беспилотника, 604 ЗРК, 22 985 танков и других бронемашин, 1546 боевых машин РСЗО, 23 962 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 416 единиц спецтехники.

    Кроме того в Минобороны сообщили, что российские войска освободили Сухую Балку в ДНР.

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    22 апреля 2025, 14:39 • Новости дня
    ВС взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой

    Tекст: Ольга Иванова

    Контроль над селом Сухая Балка позволил российским войскам фактически преодолеть вторую линию обороны украинских сил на Константиновском направлении в ДНР.

    Об успешном продвижении российских войск на данном участке фронта сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС. По его словам, освобождение Сухой Балки стало ключевым шагом, позволившим взломать вторую линию обороны ВСУ, изначально построенную в три эшелона.

    Кимаковский отметил, что российские силы продолжают наступление на запад от Торецка (Дзержинска), а в районе Часова Яра идут ожесточенные бои за доминирующие высоты, которые украинская армия пытается удержать.

    Минобороны России также сообщило об освобождении Сухой Балки, что укрепило позиции российских войск на данном направлении.

    Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что российской армии будет довольно сложно подойти к Константиновке с юга: группировка ВСУ мощная, и противник довольно хорошо укрепил свои позиции. В этих условиях тактикой ВС России будет давление на всем участке фронта с возможными прорывами.

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