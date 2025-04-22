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Путин заявил, что ждет президента Сербии в Москве 9 мая
Путин пригласил президента Сербии в Москву на 9 мая
Президент России Владимир Путин заявил, что ждет президента Сербии Александара Вучича в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«На 9 мая ждем президента Сербии в Москве на торжествах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне», – сказал глава государства в ходе встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Патриархом Сербским Порфирием, передает ТАСС.
Путин также подчеркнул особую роль Сербской православной церкви в развитии отношений между Россией и Сербией.
«Знаю, что православная церковь сербская вносит существенный вклад в укрепление отношений между нашими народами, которые традиционно поддерживают самые теплые, самые близкие, союзнические отношения», – отметил Путин.
Президент России акцентировал, что связи Москвы и Белграда всегда имели особый характер, что объясняется глубокими духовными и историческими корнями.
«Я уже сказал, что российско-сербские отношения всегда имеют особый характер, и в наши дни тоже. Это в том числе потому, что нас связывают крепкие глубокие духовные общие корни», – сказал глава государства.
Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами Русской и Сербской православных церквей, на которой присутствовали высшие иерархи обеих церквей.