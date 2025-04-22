Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.0 комментариев
«Единая Россия» предложила освободить участников СВО от госпошлины
Участникам спецоперации на Украине и членам их семей могут отменить госпошлину при обращении в суд по вопросам установления юридически значимых фактов, включая признание отцовства и принятие наследства.
Проект закона о льготах для участников спецоперации внесла партия «Единая Россия», говорится на сайте партии. Документ предусматривает освобождение участников СВО и членов их семей от уплаты государственной пошлины при подаче заявлений по делам особого производства в суды общей юрисдикции и мировым судьям.
Речь идет о спорах, связанных с установлением юридических фактов: подтверждение родственных связей, принадлежности документов, признание отцовства, принятие наследства, а также при рассмотрении дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим. Размер госпошлины по данным делам недавно вырос с 200 рублей до трех тысяч рублей.
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил: «Это будет дополнительной гарантией защиты прав наших защитников и их семей». Он напомнил, что с 1 апреля участники СВО уже получили право на бесплатную юридическую помощь при признании отцовства.