В Киржачском районе Владимирской области ввели режим ЧС

Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.0 комментариев
Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.0 комментариев
Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?0 комментариев
В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».2 комментария
Судно Nika Spirit, арестованное в 2019 году в украинском порту Измаила, было продано, передает ТАСС. Национальное агентство Украины по поиску и менеджменту активов (АРМА) сообщило, что танкер был реализован на электронном аукционе Prozorro по цене 6,4 млн гривен, что эквивалентно примерно 154 тыс. долларов.
Глава агентства Елена Дума уточнила, что в настоящее время в управлении АРМА находятся еще шестнадцать арестованных судов.
В июле 2019 года СБУ заявила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit. Судно опознали как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли в ходе инцидента в Керченском проливе. Позднее экипаж судна был освобожден, однако российский танкер был арестован вместе с изъятыми документами.
«Поэтому такое желание сотрудничать и отдать все на откуп своим спонсорам. Они борются не за интересы народа – они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа и вытащили за рубеж. И все. Они там на этих деньгах, как на крюке, сидят. Даже если бы хотели что-то вякнуть – никогда этого себе не позволят. Потому что речь идет о миллиардных счетах, о миллиардах. Но до сих пор продолжают воровать», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что украинские власти на протяжении многих лет разворовывали деньги и накапливали их на своих счетах за рубежом.
Глава ЕК расхваливала Евросоюз как безопасную гавань в непредсказуемом мире
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны буквально в очередь выстраиваются, стремясь к сотрудничеству с европейскими партнерами после решения президента США Дональда Трампа о введении всеобъемлющих торговых пошлин, пишет Politico.
По словам фон дер Ляйен, она в последние недели вела переговоры с руководителями Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и ОАЭ, которые ищут «сильных, надежных партнеров».
«В условиях все более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами», – заявила она.
Мировой порядок, по оценке фон дер Ляйен, «меняется глубже, чем когда-либо после окончания холодной войны».
Она подчеркнула, что на фоне торговых потрясений Европа демонстрирует стойкость, а поддержка членства в ЕС среди граждан достигла 74% – максимального уровня за 40 лет, согласно опросу Eurobarometer.
По информации, предоставленной ТАСС, первый контейнерный поезд прошел по территории железных дорог Новороссии и прибыл на полуостров Крым. Состав направлялся со Свердловской железной дороги и следовал по специально разработанному графику.
Расстояние более 3000 километров поезд преодолел менее чем за пять дней. Конечной точкой маршрута стал порт Севастополя, где контейнеры будут перегружены на морские суда для дальнейшей доставки.
Генеральный директор Крымской железной дороги Михаил Гончаров заявил: «Новый вид перевозки грузов в контейнерах запущен на регулярной основе. Это, безусловно, новый виток в развитии как для Крымской железной дороги, так и в целом для экономики региона».
Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил разработать проект железнодорожной инфраструктуры, которая обеспечит грузовое и пассажирское сообщение между Крымом и центральной частью России через новые регионы.
Британский военный и до 20 офицеров ВСУ уничтожены в бункере в Херсонской области
ВС России нанесли ракетный удар по командному пункту ВСУ в районе села Чернобаевка в Херсонской области утром 21 апреля, пишет Российская газета со ссылкой на Telegram-канал NgP_raZVedka .
Объект представлял собой современный укрепленный бункер с передовыми цифровыми средствами связи, мониторинга обстановки и целеуказания. Командный пункт был полностью выведен из строя, уничтожены также его поддерживающие дизельные электростанции.
По данным источников украинской армии, удар был нанесен высокоточным оружием, вероятно, ракетой комплекса «Искандер». В командном пункте находились высокопоставленные офицеры ВСУ и военные советники из стран НАТО. Сообщается о ликвидации до 20 украинских офицеров и как минимум одного иностранного военного – предварительно гражданина Британии. Есть также значительное количество тяжелораненых.
Первая волна удара пришлась настолько точно, что по предположениям экспертов не сопровождалась работой авиации и не вызывала воздушной тревоги. Уничтожение современного штаба украинских войск серьезно осложнит координацию и управление в данном направлении.
Ранее Вооруженные силы России уничтожили подземный командный бункер в Сумской области ракетой «Искандер».
Также российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, что привело к гибели более 60 военных.
Кроме того, Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога с использованием ракеты в фугасном снаряжении.
Силовики: Российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский монастырь
Освобождение Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области подтвердили силовые структуры России, передает ТАСС.
По информации агентства, российские военные провели операцию по установлению контроля над монастырем в ходе боевых действий. Собеседник агентства заявил: «Наши бойцы в ходе боев освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Сопротивление ВСУ сломлено».
В силовых структурах добавили, что ВСУ рассматривали монастырский комплекс как военный объект.
Монастырь находится в одном из населенных пунктов Курской области, где ранее отмечалось противостояние российских сил с украинскими подразделениями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали наступление с двух направлений на село Горналь Курской области с целью окружения украинской группировки на господствующей высоте.
Сообщалось, что российские войска планируют использовать нестандартные методы для освобождения Свято-Николаевского монастыря, в том числе снайперов и FPV-дроны.
Также отмечалось, что на территории монастыря ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты, украинские военные отказались от переговоров по сдаче в плен.
Тайну неопознанного объекта, замеченного 21 апреля над Львовом, раскрыли украинские СМИ: речь шла о тестовом полете разведывательного самолета ACS-890. Самолет был недавно передан Украине как часть помощи от Швеции. В публикации издания «Страна» отмечается, что борт оснащен современной радиолокационной системой и способен обнаруживать цели на расстоянии до 400 км, передает Лента.ру.
В Минобороны Швеции подчеркнули, что новые машины предоставят Украине дополнительные возможности радиолокационной разведки. Также отмечается, что ACS-890 может быть интегрирован в системы ПВО вместе с американскими истребителями F-16.
Ранее в социальных сетях обсуждали появление НЛО с позывным Welcome, траектория которого напоминала пятиконечную звезду. Издание The Times сообщило, что власти Британии рассматривают возможность отправить истребители для патрулирования воздушного пространства над Украиной.
Эксперт Федутинов: По Одессе могли быть нанесены удары «Геранями» в новой модификации
«Основной вклад в акустический след летательных аппаратов вносят двигатель и движитель», – отметил Денис Федутинов, эксперт в области беспилотной авиации. По его мнению, в случае с атакой на объекты в Одессе речь идет о применении БЛА с двигателем не реактивным, а поршневым.
«Если речь идет о некой модификации «Герани», перемена звука, о которой уже говорят в Сети, может свидетельствовать о том, что разработчики внесли какие-то изменения в винтомоторную группу. На частоту колебаний, производимых ею, влияют различные факторы, включая число цилиндров двигателя, тактность, количество оборотов, количество и форма лопастей воздушного винта», – детализировал собеседник.
Федутинов допускает, что изменения были направлены на повышение тактико-технических характеристик дрона, а именно – скорости и продолжительности полета. По его мнению, применение беспилотника такой модификации именно в районе Одессы неслучайно.
«Цели в этом городе и его окрестностях входят в число приоритетных, потому что, во-первых, это транспортный хаб, через который осуществляется логистика ВСУ. Во-вторых, в Одессе имеются производственные мощности, относящиеся к оборонной промышленности», – сказал эксперт.
Напомним, в ночь на вторник российские войска нанесли массированный удар по Одессе. Предположительно, работали новые модификации «Гераней». К такому выводу пришли аналитики, которые обратили внимание на звук, который издают дроны. По оценке ряда зарубежных экспертов, БЛА в финальной фазе полета развивали на 20-25% большую скорость, чем стандартные модели.
Как отмечают авторы отраслевого Telegram-канала «Военная хроника», еще одной особенностью этой атаки стало то, что «Герани» действовали в полном соответствии с принципами роя – «с разведкой, разведением внимания и перераспределением целей в полете и точечным заходом на них». «А это значит, что скоординированные массированные атаки по тылам становятся не исключением, а новой нормой, против которой ВСУ пока не имеют устойчивых средств противодействия», – считают они.
Маск готов покинуть пост главы DOGE из-за усталости от нападок левых политиков
Статус предпринимателя Илона Маска как особого сотрудника правительства США истекает в мае этого года, и пока неизвестно, будет ли он продлен. По данным источников, Маск устал от, как он считает, «потока неприятных и неэтичных нападок со стороны левых», пишет Washington Post (WP).
Пока неясно, когда именно Маск покинет правительство, но ожидается, что его статус специального государственного служащего истечет в конце мая, говорится в статье.
«По словам человека, знакомого с его взглядами, миллиардер готов уйти, потому что устал противостоять тому, что он считает множеством неприятных и неэтичных нападок со стороны левых политиков», – сказал источник WP.
Уход Маска не уменьшит власть или активность департамента государственной эффективности США (DOGE), его детища, сказал информатор, отметив, что члены команды DOGE уже работают в десятках федеральных агентств.
«Никто не может сказать, что DOGE не добился исторического успеха. Результаты говорят сами за себя», – поделился высокопоставленный чиновник из Белого дома.
WP в качестве примера повода для критики Маска напомнила о его распоряжении в феврале заставить всех сотрудников федеральных ведомств еженедельно отправлять электронные письма с перечнем пяти достижений, угрожая в случае невыполнения увольнением.
«Маск назвал электронные письма мерой подотчетности, необходимой для того, чтобы у сотрудников было "ощущение пульса" собственной деятельности», – уточнили в статье.
Однако по факту никаких действий с этими письмами не проводилось. Как бы ни опасались госслужащие утечки и нарушения конфиденциальности, письма с отчетами где-то превратились в пародию. Как пишет WP, люди ради шутки стали писать их на иностранных языках, и ничего за этим не последовало. Журналисты газеты сделали вывод, что стратегии анализа и использования этих отчетов не было вовсе.
«С другой стороны, небольшое число агентств узаконило эту практику или создало автоматизированные формы для сбора ответов. Комиссия по ценным бумагам и биржам, например, часто напоминает сотрудникам о пяти основных положениях в своем ежедневном внутреннем информационном бюллетене», – отметили в статье.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Илон Маск и ведомство DOGE завышают данные об экономии бюджета США, включая в списки отмененные контракты и завышенные расходы, что приводит к погрешностям в миллиарды долларов.
Кроме того, FT узнала, что увольнения в Национальном управлении по безопасности на трассах (NHTSA) США могут быть связаны с бизнес-интересами Илона Маска в связи с беспилотными Tesla и его влиянием на правительство.
Инсульт стал причиной смерти папы римского Франциска
Папа римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) умер утром 21 апреля 2025 года в своих апартаментах в резиденции «Святая Марфа» в Ватикане. Основной причиной смерти стал церебральный инсульт, приведший к развитию комы и последующей остановке сердца, передает ТАСС.
В документе уточняется, что перед смертью понтифик перенес острый эпизод дыхательной недостаточности в результате двусторонней мультимикробной пневмонии. Медики также отметили наличие у Франциска множественных бронхоэктазов, повышенного артериального давления и диабета второго типа.
В понедельник в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска в возрасте 88 лет. Позже в Ватикане рассказали о последних часах жизни папы римского Франциска. Похороны папы римского решили провести по упрощенной процедуре.
Инцидент произошел ночью 18 апреля, передает РИА «Новости». Мужчина 1990 года рождения получил посадочный талон, прошел в стерильную зону и уснул в ожидании своего рейса до Махачкалы. После пробуждения он отправился покурить в специально отведенное место на улице и заметил, что началась посадка на его самолет.
По словам представителя МВД на транспорте УрФО, «он браво перемахнул через забор и понесся навстречу этому самолету». Сотрудники аэропорта задержали пассажира на летном поле. В полиции уточнили, что мужчина был трезв и не имел умысла на нарушение общественного порядка, поэтому к административной ответственности его не привлекли.
В управлении МВД добавили, что самолет вылетел без опоздавшего пассажира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта разрешило пассажирам, опоздавшим на рейс, использовать обратный билет, около десяти человек не смогли попасть на рейс в Бразилии из-за путаницы с авиакомпаниями, а в Шереметьево опоздавший пассажир разбил стекло после того, как не успел на свой самолет.
Рожин: Освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область
«ВСУ всеми силами цеплялись за Горнальский монастырь. Дело в том, что обитель расположена на господствующей высоте. Противник, разместив на территории комплекса артиллерию и оборудовав там пусковые установки БПЛА, замедлял и осложнял продвижение российских войск», – отметил военный аналитик Борис Рожин.
В такой ситуации первоочередной задачей стало освобождение монастыря – ВС России перешли к штурму. Собеседник с сожалением отметил, что обитель получила различные повреждения, но выразил уверенность: «все восстановят». «Было крайне важно выбить ВСУ с этой высоты», – акцентировал Рожин.
По его словам, теперь российские военные получили возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к Горналю. Следовательно, проблемы противника будут лишь нарастать: например, станет затруднительным подвоз боеприпасов и ротация. «Тем не менее, украинская группировка попытается максимально долго удерживаться в населенном пункте. Ведь это последняя территория в Курской области, находящаяся под их контролем», – считает спикер.
«Стоит ожидать еще большей активизации работы украинских дронов, усилий по перерезанию снабжения наших войск», – допускает аналитик. «Как только российские бойцы зачистят Горналь, будет можно говорить о полном освобождении региона», – заметил эксперт.
«Освобождение обители – это шаг, новая ступенька к дальнейшим операциям ВС России. Контроль высот позволит расширить наступление на Сумскую область для создания буферной зоны», – заключил Рожин.
Ранее российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России. «Сопротивление ВСУ сломлено», – сказал собеседник агентства.
По его словам, находящийся на возвышенности монастырский комплекс рассматривался противником исключительно как военный объект: на территории были размещены артиллерийские установки и оборудованы пусковые установки БПЛА, а в исторических зданиях дислоцировался личный состав украинской армии.
19 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным докладывал, что освобождено 99,5% территорий Курской области – это 1260 квадратных километров. «Осталось два участка, где идут боевые действия: это район населенных пунктов Олешня и Горналь. Они находятся непосредственно у границы с Украиной», – отмечал Герасимов.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что час окончательного освобождения региона все ближе. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что возвращение Горнальского монастыря станет ключом к выбиванию противника из Горналя и позволит российским войскам перейти на территорию Сумской области Украины.
«Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают. Если, Ваше Величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите Лиги арабских государств и России», – сказал Путин в ходе встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, передает ТАСС.
Глава государства также заявил о заинтересованности России в углублении взаимодействия с Оманом в энергетической сфере.
Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.
Султан Омана прилетел в Москву с государственным визитом накануне.
Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни
По его словам, Церетели ушел из жизни в Москве в полвторого ночи, причиной смерти стала остановка сердца, передает ТАСС.
Сейчас решается вопрос о времени и месте прощания с выдающимся художником.
Искусствовед Ксения Коробейникова сообщила в Telegram, что Церетели ушел из жизни на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Она выразила соболезнования родным и коллегам, отметив вклад мастера в развитие российской и мировой культуры.
Зураб Церетели родился в Тбилиси, стал народным художником СССР, Грузии и России, возглавил Российскую академию художеств. В 1970–1980-х годах он был главным художником МИД СССР, а к Олимпиаде-80 в Москве отвечал за художественное оформление игр.
Его скульптуры и монументальные работы украшают общественные пространства Москвы, других городов России, стран СНГ и ряда зарубежных государств. Творческое наследие Церетели охватывает не только скульптуру и живопись, но и педагогическую деятельность
На официальном портале правовой информации опубликован подписанный президентом России документ, регулирующий сроки исполнения решения о призыве на срочную военную службу. Теперь, если гражданин был призван, но не отправлен к месту службы в установленные сроки, решение будет исполняться в течение года со дня его принятия, передает ТАСС.
Госдума приняла поправку, освобождающую от призыва граждан России, служивших в ДНР и ЛНР, а также участников добровольческих формирований, воевавших более шести месяцев.
С 1 апреля призыв на военную службу в России осуществляется по новым правилам, включающим расширение списка профессий для альтернативной службы, более широкое использование электронных повесток и работу единого реестра призывников.