«Калашников» увеличил выпуск высокоточных снарядов «Китолов-2М»

Tекст: Дмитрий Зубарев

АО «Концерн «Калашников» увеличил производство управляемых артиллерийских снарядов «Китолов-2М» за счет новых производственных мощностей, запущенных в декабре 2024 года, сообщает Telegram-канал «Калашников». Десятки новых станков уже работают, обеспечивая выпуск ключевых деталей круглосуточно по государственным контрактам.

«Китолов-2М» калибра 122 мм оснащен осколочно-фугасной боевой частью и предназначен для поражения артиллерийских орудий, минометов, бронетехники, а также инженерных сооружений и блиндажей. Снаряд способен поражать как движущиеся, так и неподвижные цели, включая объекты, находящиеся в окопах или на открытых позициях.

Особенностью «Китолова-2М» является поражение цели сверху по взлетно-пикирующей траектории. С начала спецоперации на Украине производство этого УАС увеличилось в несколько раз. В 2025 году концерн планирует выпустить на 60 % больше высокоточных изделий, чем в 2024 году, и на 170 % больше, чем в 2023 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» потребовал неустойку с НИИ прикладной химии, ЦНИИточмаш, входящий в концерн «Калашников», доставил заказчику комплексы индивидуальной защиты «Завет-Д» для борьбы с высокоточным оружием, а сам концерн «Калашников» объявил о планах увеличить выпуск ракет на 60%.