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    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

    2 комментария
    22 апреля 2025, 11:47 • Новости дня

    Тегеран заявил о ключевой роли Москвы в ядерных переговорах

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи выразил уверенность в том, что Россия продолжит оказывать значительное влияние на разрешение иранского ядерного вопроса.

    Тегеран уверен, что Москва сыграет значимую роль в разрешении ядерного вопроса Ирана, передает РИА «Новости».

    Багаи отметил, что на первых этапах диалога с США стороны пока не обсуждали детали, однако Тегеран «всегда помнит о позитивной и конструктивной роли России».

    Дипломат добавил, что Москва оказывала заметное влияние на рассмотрение ядерного досье Ирана в предыдущие годы.

    По его словам, Россия сыграла ключевую роль и в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), и при реализации договоренностей по иранскому обогащенному урану. Тегеран рассчитывает на продолжение подобного сотрудничества в будущем.

    Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

    Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку.

    21 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия

    Политолог Скачко: Зеленский не может согласиться с инициативами, которые выдвигает Россия

    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей. Другое дело, что в Вашингтоне пока ограничиваются общими фразами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Минобороны сообщило о 4,9 тыс. нарушений перемирия Киевом. На этом фоне в Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

    «Решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие четко дало понять – Москва готова к урегулированию конфликта. Но Владимир Зеленский не может согласиться с тем, что предлагает Россия, поэтому режим прекращения огня практически сразу был сорван украинской стороной», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, в США, как и во всем мире, вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей, способствующих миру. Другое дело, как они к этому отнесутся и как отреагируют, добавил собеседник. Пока Госдеп ограничился лишь заявлением о том, что Америка заинтересована в продлении перемирия.

    «Это общие слова. Если бы так и было, то Штаты нашли бы механизмы влияния на Украину, чтобы ВСУ соблюдали режим прекращения огня», – считает Скачко. При этом Дональд Трамп высказывает надежды на сделку Москвы и Киева на этой неделе, а на фоне перемирия западная пресса распространяет возможные условия будущего соглашения. По мнению эксперта, доверять этим утечкам не стоит.

    «Заявление американского президента – это, с одной стороны, элемент давления на стороны конфликта, а с другой – торг. Дело в том, что 30 апреля будет 100 дней президентства Трампа. Приближается очередной дедлайн по Украине, и главе Белого дома предстоит отчитаться о проделанной работе. Республиканцу очень нужны очевидные и заметные успехи», – пояснил политолог. 

    Напомним, ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям российских войск и гражданским объектам. Всего, по данным Минобороны России, зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима тишины. В частности, противник предпринял шесть попыток атак. Они были осуществлены в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в ДНР, а также в районе Олешня Курской области.

    Кроме того, украинская армия применила 90 БПЛА самолетного типа, из них вне зоны военной операции – восемь. За прошедшие сутки силы ПВО России сбили 104 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны. В министерстве отметили, что в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была «существенно снижена».

    Отметим, объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Зеленский нехотя, но согласился на предложение. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально» и поддержит прекращение огня, а также предложил продлить его на 30 дней.

    Примечательно, что накануне вечером Зеленский предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. В Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

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    22 апреля 2025, 00:42 • Новости дня
    Стало известно о предстоящих переговорах Путина и султана Омана

    Путин и султан Омана договорились обсудить сотрудничество и подписать соглашения в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин примет султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Москве, где стороны намерены подписать соглашения и рассмотреть ключевые вопросы взаимодействия.

    Встреча состоится во вторник в российской столице, сообщает РИА «Новости». Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Москву с делегацией из нескольких десятков человек по приглашению российского лидера, переданному ему в 2023 году.

    В повестке встречи – развитие взаимодействия в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также стороны намерены обсудить актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

    Посол Омана в России подтвердил агентству ONA, что будет подписано десять соглашений, включая документ о взаимной отмене виз для граждан двух стран. По его словам, это станет важным этапом укрепления двусторонних отношений.

    Власти России заинтересованы в расширении сотрудничества с Оманом, особенно в сельском хозяйстве, энергетике, логистике и промышленной кооперации, отмечал министр экономического развития Максим Решетников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в Москву с государственным визитом по случаю сорокалетия установления дипломатических отношений между Россией и Оманом, в аэропорту Внуково-2 приземлился его самолет; султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид во время визита в Москву планирует подписать ряд соглашений, в том числе об отмене виз для владельцев обычных паспортов; Женева и Оман станут площадками для следующих раундов переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

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    22 апреля 2025, 03:58 • Новости дня
    Мединский пообещал добавить план Трампа в учебники по истории России
    Мединский пообещал добавить план Трампа в учебники по истории России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В следующих изданиях российских учебников по истории планируют отразить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Владимир Мединский.

    Об этом передает ТАСС. Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников, отметил, что Дональд Трамп уже вошел в историю благодаря своим инициативам по урегулированию конфликта на Украине и преобразованиям во внутренней политике США. По его словам, эти события непременно будут отражены в новых редакциях российских учебников при подготовке следующих изданий.

    «Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание. Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю», – заявил Мединский.

    Он подчеркнул, что не вправе комментировать американскую политику, но как историк отмечает историческую эпоху, в которой мы живем. С 1 сентября 2023 года ученики 10-11-х классов в России уже обучаются по новым учебникам по истории, состоящим из четырех книг. По данным Минпросвещения, новые учебники для 5-9-х классов планируется ввести с сентября 2025 года. Авторы учебников – Мединский, Торкунов и Чубарьян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп намерен вывести США из переговорного процесса по завершению конфликта на Украине в случае саботажа со стороны участников. Эксперты отметили, что у главы Белого дома нет действенных рычагов давления на европейцев, поддерживающих Киев, и из-за этого кризис становится опаснее. Кроме того, Трамп заявил о недовольстве действиями Владимира Зеленского и обвинил Джо Байдена в ответственности за конфликт на Украине.

    При этом контакты между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшее время не планируются, однако благодаря налаженным каналам связи возможно быстрое обсуждение ситуации при необходимости.

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    21 апреля 2025, 23:59 • Новости дня
    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка

    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка, ранееия получили еще167

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти региона рассказали о числе погибших и раненых детей после обстрелов в Белгородской области, а также о мерах поддержки пострадавших.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние три с половиной года в результате обстрелов со стороны украинских военных в регионе погибли 23 ребенка, а 167 получили ранения, передает РИА «Новости». Он отметил, что Белгородская область, являясь прифронтовым регионом, переживает тяжелые испытания: населенные пункты подвергаются атакам различными видами вооружения и минометам с использованием дронов.

    Гладков подчеркнул, что мирные жители продолжают страдать от преступлений вражеских сил, и среди пострадавших особенно много детей. По его словам, за этот период были убиты 23 ребенка, еще 167 получили ранения различной степени тяжести.

    Губернатор также рассказал о запуске фонда помощи детям, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Помощь будет предоставляться всем детям до двадцати одного года включительно. Средства фонда позволят органвсеизовать лечение и реабилитацию пострадавших в санаториях, а также закупку необходимых медицинских препаратов и изделий, которые не покрываются государственной медициной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные формирования за сутки предпринимали двенадцать попыток прорыва в Белгородскую область с применением беспилотников и артиллерии, в результате атак с использованием дронов в регионе получил ранение один человек, а также были повреждены автомобили, дома и линия электропередачи, а в образовательных учреждениях Белгородской области ввели ежедневные уроки безопасности с демонстрацией макетов взрывных устройств для предупреждения детей о возможной опасности.

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    22 апреля 2025, 03:02 • Новости дня
    Музыка Рахманинова третий год возглавила британский классический чарт

    Концерт Рахманинова снова признан любимым классическим произведением британцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова вновь стал лидером рейтинга популярности на британской радиостанции, обойдя другие известные классические произведения.

    Самым любимым произведением классической музыки у британцев третий год подряд стал Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова, сообщает РИА «Новости». Как отмечает радиостанция Classic FM, этот концерт в общей сложности уже одиннадцать раз занимал верхнюю строчку музыкального рейтинга Classic FM Hall of Fame, который в 2024 году проводился тридцатый раз и собрал почти 90 тысяч голосов.

    В публикации отмечается, что музыка Рахманинова «продолжает пленять сердца» британской аудитории, что подтверждается устойчивым лидерством в чарте. Кроме того, шестое место занял Концерт для фортепиано с оркестром №2 Дмитрия Шостаковича, советского композитора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский режиссер Эмир Кустурица отметил, что большинство значительных открытий в музыке и литературе были сделаны в России, особо выделив Рахманинова, Мусоргского и «Войну и мир» Толстого.

    При этом в украинском Николаеве женщину оштрафовали за прослушивание российских песен в автомобиле и обвинили в мелком хулиганстве.

    Министр культуры Литвы Шарунас Бирутис раскритиковал попытки отмены русской культуры в стране и призвал учитывать индивидуальные заслуги российских артистов.

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    21 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при атаке дронов по Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе атак с использованием беспилотников в Белгородской области один человек получил ранения, повреждены автомобили, дома и линия электропередачи.

    Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, передает РИА «Новости». Атаки произошли в период с 20:55 до 21:10 по московскому времени, уточнили в Минобороны России.

    Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате удара FPV-дрона на трассе Томаровка – Красная Яруга был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, ему оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

    В селе Никольское дрон повредил легковой автомобиль, а в Валуйском округе в хуторе Леоновка беспилотник атаковал движущийся автомобиль, в результате чего пострадали остекление и кузов. В селе Казинка после атаки повреждена линия электропередачи, несколько населенных пунктов остались без света, аварийные службы приступили к восстановлению электроснабжения.

    Кроме того, в селе Кукуевка с беспилотника были сброшены взрывные устройства, что привело к повреждению двух частных домов, гаража и автомобиля. В селе Двулучное и хуторе Барилов также зафиксированы повреждения кровли домов от ударов дронов. Информация о последствиях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника на село Грозовое в Запорожской области двое местных жителей получили ранения средней тяжести, а средствами ПВО России за 40 минут были уничтожены пять беспилотников самолетного типа ВСУ над Крымом.

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    22 апреля 2025, 00:56 • Новости дня
    Счетная палата предложила запретить иностранцам работать в Почте России

    Tекст: Денис Тельманов

    В отчете ведомства по итогам аудита эффективности Почты России предложено до сентября 2025 года ввести запрет на работу иностранцев из недружественных государств.

    Счетная палата России предложила правительству до сентября 2025 года рассмотреть возможность запрета на трудоустройство граждан из недружественных стран в стратегических акционерных обществах, в том числе в «Почте России», сообщает РИА «Новости». Эта рекомендация содержится в отчете по итогам анализа использования государственных средств Почтой России за последние пять лет.

    Кроме того, ведомство направило обращение в Генеральную прокуратуру и ФНС для принятия мер по выявленным нарушениям, связанным с трудоустройством иностранцев из недружественных государств.

    В отчете отмечается, что с сентября 2021 года руководитель дирекции бухгалтерского учета, а также с июля 2022 по сентябрь 2023 года главный бухгалтер АО ПР имела второе гражданство США. После сентября 2023 года это лицо продолжает исполнять обязанности главного бухгалтера, хотя официально должность не занимает. США входит в список стран, признанных недружественными по отношению к России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Хинштейн вышел из совета директоров «Почты России», его место занял депутат Госдумы Сергей Гаврилов, ранее компания провела мастер-классы для сотрудников по взаимодействию с незрячими и обращению с собаками-поводырями, а Валентина Матвиенко выразила недовольство задержкой в разработке стратегии развития «Почты России» и подчеркнула необходимость принятия мер со стороны Минцифры.

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    22 апреля 2025, 01:34 • Новости дня
    Роспотребнадзор сообщил о вакцинации 1,6 млн россиян от энцефалита

    Tекст: Денис Тельманов

    С начала сезона в медицинские организации обратились свыше 15 тысяч человек с укусами клещей, наибольшее число случаев зафиксировано в ряде регионов.

    Более 1,6 млн россиян сделали прививку от клещевого энцефалита в 2025 году, передает РИА «Новости». В Роспотребнадзоре отметили, что с начала сезона за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились свыше 15 тысяч человек. Наибольшее количество обращений пришлось на Кемеровскую, Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую, Иркутскую и Ростовскую области, а также на Краснодарский и Красноярский края.

    Для профилактики заражения продолжается акарицидная обработка территорий – в пятидесяти регионах России обработано более 9,2 тыс. гектаров. Ведомство уточнило, что к летнему открытию детских оздоровительных учреждений в 2025 году запланирована обработка еще 40,3 тыс. гектаров.

    Ситуация по заболеваемости и мерам профилактики находится на контроле Роспотребнадзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чемпионка России по ледолазанию Алена Власова скончалась из-за осложнения после укуса энцефалитного клеща, в Подмосковье уже зарегистрированы первые случаи укусов клещей из-за ранней весны, а ученые предупреждали о рисках заражения энцефалитом в Центральной России и необходимости прививок и мер защиты.

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    22 апреля 2025, 01:24 • Новости дня
    Рособрнадзор предложил считать ВПР итоговой контрольной работой

    Рособрнадзор направил предложение по признанию ВПР итоговой контрольной

    Tекст: Денис Тельманов

    Инициатива по объединению Всероссийских проверочных работ с итоговыми контрольными направлена для соблюдения норм по числу контрольных в школах.

    Рособрнадзор предложил Минпросвещения признать Всероссийские проверочные работы (ВПР) итоговыми контрольными работами, передает ТАСС. В ведомстве считают, что это позволит соблюдать требование по максимальному количеству контрольных работ, которые не должны занимать более 10% учебного времени по каждому предмету, и устранить лишнюю нагрузку на школьников.

    В сообщении подчеркивается, что введение ВПР в качестве итоговых контрольных будет логическим шагом к формированию единого образовательного пространства: единые стандарты, программы, планирование, учебники и итоговые работы. В ведомстве отметили, что ВПР направлены на комплексную оценку качества образования как на федеральном, так и на региональном и школьном уровнях, а задания ориентированы на проверку базового уровня подготовки учеников.

    В Рособрнадзоре также отметили, что продолжительность ВПР по ряду предметов в этом году сокращена, а список дисциплин расширен за счет литературы, литературного чтения, иностранных языков и информатики. ВПР ежегодно сдают более 7,5 млн учащихся, а вся информация о датах и участниках была доведена до начала 2024/2025 учебного года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российских образовательных учреждениях планируют внедрить унифицированное расписание уроков и установить нормы для контрольных и проверочных работ, Минпросвещения установило количество часов для домашних заданий для учеников первых-четвертых классов с 1 сентября 2025 года, а глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что со следующего учебного года в школах не будут проводить всероссийские проверочные работы по иностранным языкам.

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    21 апреля 2025, 14:57 • Новости дня
    Путин одобрил ратификацию стратегического договора с Ираном

    Путин одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил закон, определяющий долгосрочные рамки сотрудничества в различных сферах между Москвой и Тегераном, включая оборону, энергетику и финансы.

    Путин одобрил закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Договор устанавливает правовую основу для расширения взаимодействия двух стран во всех ключевых сферах – от обороны и борьбы с терроризмом до энергетики, финансов, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, культуры, науки и технологий, передает ТАСС.

    В соглашении прописан статус России и Ирана как стратегических партнеров, что подтверждает приверженность сторон развитию всесторонних отношений на долгосрочной основе.

    Глава Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что новый договор позволит укрепить сотрудничество не только в двустороннем формате, но и при координации действий на международной арене. Особое место в документе занимает развитие межпарламентского взаимодействия между двумя странами.

    Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

    Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку.

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    22 апреля 2025, 03:34 • Новости дня
    В Гидрометцентре назвали апрель в Центральной России экстремальным и уникальным

    Вильфанд сообщил о погодных рекордах апреля в Центральной России

    Tекст: Денис Тельманов

    Апрельская погода в Центральной России отличилась небывалой изменчивостью, когда температура колебалась от мартовских до июльских значений.

    Уникальный по погодным условиям апрель этого года в Центральной России стал предметом обсуждения среди специалистов, передает РИА «Новости». Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал апрель «сумасшедшим» и отметил, что таких температурных перепадов еще не наблюдалось.

    По словам Вильфанда, метеорологические рекорды необычного апреля будут фиксироваться вплоть до среды. «Уникальный, экстремально уникальный апрель, потому что происходило шарахание погоды из крайности в крайность», – заявил он.

    Синоптик рассказал, что месяц стартовал с погоды, характерной для начала мая, затем температура соответствовала норме середины мая, после чего резко вернулась на два месяца назад – к мартовским показателям, а затем, миновав апрельские значения, достигла уровней июня и июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве была зафиксирована необычно высокая температура для апреля – плюс 24,9 градуса, что превышает предыдущий рекорд на один градус.

    При этом в столичном регионе на неделе ожидается не только аномальная жара, но и резкое похолодание с сильными ливнями к выходным.

    В то же время площадь льдов в Арктике по итогам зимы оказалась самой низкой за всю историю спутниковых наблюдений, уступив предыдущему антирекорду на более чем 130 тыс. кв. км.

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    22 апреля 2025, 02:13 • Новости дня
    Власти Крыма назвали сроки подготовки пляжей к купальному сезону

    Tекст: Денис Тельманов

    В сезон отпусков на полуострове планируется открыть для отдыхающих до 340 пляжей, где завершат подготовку к приему туристов в начале лета.

    Крымские власти полностью приведут в порядок пляжи к приему туристов до начала июня, передает РИА «Новости». Глава крымского парламента Владимир Константинов пояснил, что техническую готовность обеспечат уже к первому мая, а полную – к первому июня.

    По словам Константинова, в текущем сезоне в регионе планируют открыть до 340 пляжных территорий для отдыхающих. Ведутся работы по их подготовке, чтобы курортный сезон стартовал с полностью оборудованной инфраструктурой.

    Константинов отметил, что власти уделяют особое внимание качеству и безопасности зон для купания и отдыха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымские пляжи полностью очищены от мазута и незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона, защитный вал на Бугазской косе, который предотвращал попадание нефтепродуктов на пляжи Анапы, начали разбирать, а в Краснодарском крае зафиксировали небольшие выбросы мазута на пляжах Джемете и возле станицы Благовещенской.

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    21 апреля 2025, 13:41 • Новости дня
    Эксперты высоко оценили результаты работы закона о местном самоуправлении

    Глава ВЦИОМ: Большинство россиян гордятся своей малой родиной

    Эксперты высоко оценили результаты работы закона о местном самоуправлении
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В России успешно функционирует новый закон о местном самоуправлении, создающий условия лучшего взаимодействия федерального центра, регионов и муниципалитетов. Теперь властям на местах предстоит провести работу, чтобы развитие территорий соответствовало требованиям времени и локальным задачам, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований: «Как меняется местное самоуправление в единой системе публичной власти?»

    Система муниципального самоуправления в России имеет несколько черт, отличающих ее от других, считает Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. «Первая – стремление к развитию и совершенствованию, поиск оптимальных форм и моделей для граждан. Вторая – опора на наши великие многовековые традиции», – указал он.

    «Третья особенность – учет мнения населения, местных сообществ, органов самоуправления, муниципалитетов и субъектов Федерации. Также России присущи выстраивание единой системы власти, устранение барьеров, ненужных параллельных решений и опора на современные технологические решения. Новый закон даст импульс в развитии всех этих направлений», – сказал аналитик.

    Показательно, что две трети россиян уже сейчас оценивают ситуацию в своих муниципалитетах, как хорошую, привел результаты недавнего опроса Валерий Федоров, гендиректор ВЦИОМ. «58% респондентов гордятся родными населенными пунктами, причем этот показатель высок даже в самой молодой группе 18-24 года», – указал социолог.

    «В Москве и Петербурге уровень удовлетворенности заоблачный – 77%. Чем меньше населенный пункт, тем ниже этот показатель, но даже в селах он равен 61%. Кроме того, 67% опрошенных полагают, что ситуация на их малой родине улучшится в ближайшее десятилетие», – добавил он.

    Местная власть наиболее близка к гражданам. Она является надежным посредником между обществом и государством, напомнил Геннадий Панин, первый замглавы комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Парламентарий указал на важность принятого в марте Госдумой Федерального закона № 33 «Об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти», создающего условия взаимодействия федерального центра, регионов и муниципалитетов.

    По его словам, закон дает муниципалитетам новые финансовые инструменты и ответственность, уточняет критерии для определения городских, сельских поселений, муниципальных районов, городских округов, закрепляет роль публичной власти, регламентирует градостроительную деятельность, обеспечивает прозрачность правоприменительной практики.

    Гибкость закона и учет различных предложений регионов и муниципальных органов были достигнуты благодаря работе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), добавил Андрей Максимов, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты России.

    В документе прописано, что при смене территориальной структуры можно объединять не только муниципалитеты и районы, но также поселения и проводить новые границы. Теперь, по его словам, муниципалитетам предстоит провести работу на местах, чтобы развитие МСУ соответствовало требованиям времени и локальным задачам.

    Благодаря обновленному закону укрепится финансовая база муниципалитетов, согласился Александр Разов, глава Собинского м. о. Владимирской области. «Только переход с районного уровня на окружной позволил дополнительно получить 120 млн рублей», – детализировал он.

    «Очевидно, есть регионы, для которых одноуровневая система будет ключом к ускоренному развитию. В частности, это касается ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Доверие возрастет там, где оно уже высоко, и повысится там, где оно еще недостаточно. Это важно, поскольку отношение к власти на местном уровне определяет эмоционально-психологическое восприятие государства», – указал политолог Александр Рудаков.

    Росту уровня жизни в муниципалитетах способствует и обратная связь с властью – в 2024 году количество сообщений жителей в соцсетях и на «Платформе обратной связи» выросло на 53% и составило 13,2 млн, сообщил Кирилл Истомин, первый замгендиректора АНО «Диалог регионы». «Граждане начали апеллировать напрямую со своими проблемами к муниципалитетам и органам власти. С одной стороны, это хорошо, а с другой – большой вызов. Люди хотят быстрых решений, 30 дней их уже не устраивает», – добавил он.

    Важность развития муниципалитетов подтверждается еще и тем, что на местных выборах сохраняется наиболее высокий уровень демократии и политической конкуренции, отметила Анна Федорова, политконсультант, эксперт ЭИСИ. «Кроме того, в муниципальной власти больше женщин, чем мужчин. Это создает резерв умных и профессиональных управленцев, что должно быть учтено при формировании выборных процессов», – считает она.

    Ранее эксперты объясняли, что обновленный закон обеспечит баланс полномочий между субъектами и муниципалитетами, а сопредседатель ВАРМСУ Галина Данильченко рассказала газете ВЗГЛЯД о работе муниципальных органов власти в Новороссии.

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    21 апреля 2025, 17:45 • Новости дня
    Главы муниципалитетов рассказали о способах улучшения инфраструктуры на местах
    Главы муниципалитетов рассказали о способах улучшения инфраструктуры на местах
    @ Илья Тимин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Небольшие населенные пункты России располагают скромными бюджетами, однако активное привлечение госфинансирования и грантов позволяет качественно улучшать социальную инфраструктуру и быт граждан на местах. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали участники форума «Малая Родина – сильная Россия», представляющие Карелию и Запорожскую область.

    «Поскольку в нашем поселении живут всего лишь 940 человек, мы обладаем относительно скромным бюджетом. Например, на 2025 год заложено 6 млн рублей. Однако все имеющиеся средства мы стараемся тратить максимально эффективно, и более того – нам удается активно привлекать госфинансирование для реализации различных проектов», – сказала Надежда Рубец, глава Коткозерского сельского поселения Олонецкого района Республики Карелия.

    «Так, за семь лет моего пребывания на посту удалось реализовать 30 проектов, на организацию которых было привлечено около 35 млн рублей. На эти деньги были построены современные детские площадки, отремонтировано футбольное поле, а также установлены силовые тренажеры», – рассказывает она. – «Кроме того, благодаря поддержке министерства национальной и региональной политики Республики Карелия был получен грант на ремонт помещения для работы артели швеи и вязальщиц деревни Коткозеро. В целом, привлекать финансирование на те или иные инициативы достаточно легко. Этот процесс у нас хорошо отработан».

    «Большим успехом стал ремонт трех участков региональных автодорог, которые проходят по нашим населенным пунктам Верхнеолонецкий, Коткозеро и Кескозеро. На данную инициативу было выделено 400 млн рублей. Работаем и над общественно значимыми инициативами, например, над поддержкой семей бойцов СВО», – говорит глава поселения.

    «В частности, для этих целей было создано содружество "За Победу". На благо этого проекта работают все наши ТОС. Конечно, имеются и нерешенные проблемы, например, нам только предстоит отремонтировать системы водопровода и водоотведения. Но мы уверены, что и в этих начинаниях нас ждет успех», – отметила Рубец.

    Свои особенности у работы муниципалитетов в новых регионах России. Несмотря на прифронтовую специфику, органы местного самоуправления (МСУ) ведут свою деятельность стабильно и качественно, считает Наталья Романиченко, глава администрации Васильевского муниципального округа Запорожской области.

    Собеседница отметила, что региональные власти всех уровней продолжают интеграцию Запорожской области в правовое поле России. Этому способствует и обмен опытом с коллегами из других регионов страны, в том числе в рамках «Школы мэров» и форума «Малая Родина – сила России», который проводится Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

    «Здесь собрались представители муниципальной власти из всех 89 регионов России. Таким образом у нас, запорожцев, появилась возможность пообщаться с людьми из разных субъектов, обменяться с ними имеющимся опытом и получить ценные советы о практиках МСУ в России. Для нас это особенно важно», – добавляет она.

    «Конечно, пока мы ощущаем некоторую скованность действий из-за прифронтового положения. Многие проекты приходится откладывать в стол только потому, что над нашей территорией все еще пролетают украинские БПЛА и существует угроза ракетных ударов. Но даже в таких условиях регион и наш округ активно развиваются», – рассуждает она.

    По ее словам, сейчас руководство района уделяет особое внимание благоустройству придомовых территорий, ремонту социальной инфраструктуры и работе с молодежью. «Уверена, что по мере дальнейшего продвижения российских войск жизнь нашего региона станет еще более насыщенной и красочной. Мы сами выстраиваем собственное будущее и рады, что этот путь проходим вместе с РФ», – заключила Романиченко.

    Напомним, в Москве проходит второй форум «Малая Родина – сильная Россия». Это ежегодное мероприятие проводится по поручению Владимира Путина для обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием и поддержкой муниципальных образований. Событие организовано на площадке Национального центра «Россия» и завершится 23 апреля.

    Участие в форуме принимают около четырех тыс. человек из всех 89 регионов страны. Среди них представители местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и эксперты. Все они получат возможность обменяться опытом и выработать пути решения самых разных проблемных вопросов в деятельности МСУ.

    В рамках форума пройдет обширная деловая программа. Она состоит из более 20 панельных сессий, дискуссий и экспертных диалогов. Кроме того, в рамках мероприятия состоятся вторая всероссийская муниципальная премия «Служение» и фестиваль культур «Сердце Родины». Помимо этого, пройдет и муниципальный инвестиционный форум, который познакомит участников с инновационными проектами и стартапами.

    Позже во время церемонии в Национальном центре «Россия» президент России Владимир Путин отметил участников, отличившихся вкладом в развитие муниципалитетов, отдельно выделив номинацию за героизм. Так, Путин вручил награду победителю в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине», которой стал руководитель проекта «За Отечество» Владимир Таранцов, передает ТАСС.

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    22 апреля 2025, 05:16 • Новости дня
    Миронов предложил выплатить молодым многодетным родителям 250 тыс. рублей

    Миронов предложил учредить орден и выплату в 250 тыс. многодетным рублей родителям до 35 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральным властям предложили ввести специальную награду и единовременную выплату для семей, где одному из родителей до 35 лет и четверо детей.

    Инициатива об учреждении ордена «Молодая родительская слава» и единовременной выплаты молодым многодетным родителям направлена в адрес вице-премьера  Татьяны Голиковой, передает РИА «Новости». Документ предусматривает государственную награду для полных и неполных семей, где одному из родителей не более 35 лет и воспитываются четверо и более детей, включая усыновленных.

    Награда предполагает вручение ордена, медали, именного сертификата и выплату в размере 250 тыс. рублей одному из родителей. Помимо этого, предлагается внедрить дополнительные меры поддержки: разработку социальных проектов для обмена опытом, предоставление региональных льгот и грантов, а также продвижение лучших семейных практик в СМИ.

    «Учреждение ордена «Молодая родительская слава» – логичный шаг в плане поощрения многодетности со стороны государства. Награда станет и символом признания заслуг молодых многодетных семей, и стимулом к улучшению демографической ситуации. Надеюсь, правительство оперативно рассмотрит и поддержит нашу инициативу», – заявил Миронов.

    Яна Лантратова подчеркнула, что несмотря на действующие меры поддержки, молодые семьи сталкиваются с серьезными вызовами, а подобная награда и выплата должны повысить мотивацию к рождению детей и укрепить институт семьи в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с 2026 года начнет действовать семейная налоговая выплата, которая затронет 4,2 млн семей и 10,9 млн детей, а налог на доходы физических лиц за 2025 год будет пересчитан по ставке шесть процентов с возвратом разницы родителям в виде единовременной выплаты, претендовать на которую смогут оба родителя, а президент Владимир Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи многодетным семьям до достижения старшим ребенком восемнадцати лет.

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