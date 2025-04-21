СМИ перечислили возможных кандидатов на пост папы римского

New York Post сообщил о кандидатах на пост папы римского из Африки, Италии и США

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает РИА «Новости», New York Post опубликовала список основных претендентов на роль следующего папы римского. Среди них названы филиппинец Луис Тагле, итальянец Пьетро Паролин, француз Жан-Марк и бывший ватиканский чиновник из Гвинеи Роберт Сара, который, по данным издания, может стать первым африканским папой с V века. Претенденты придерживаются разных позиций – от неомодернистских до консервативных, отмечается в статье.

В числе кандидатов также упомянуты голландский прелат Виллем Якоб Эйк и кардинал Малкольм Ранджит из Шри-Ланки. Роберт Сара ранее открыто критиковал действующего папу Франциска, особенно за благословение однополых пар, что сделало его фаворитом среди консервативной части церкви.

Среди мотивов будущего выбора авторы статьи выделяют вероятность возвращения Католической церкви к идеологическому центру после понтификата Франциска. По принятым правилам, после смерти папы в течение 20 дней в Ватикане собирается конклав, который путем поэтапного голосования определяет двух финалистов, а затем избирает нового понтифика из них.

Ранее глава службы печати Святого престола сообщил о проведении конгрегации кардиналов для обсуждения актуальных вопросов после смерти папы Франциска, президент Владимир Путин заявил, что папа Франциск положительно относился к Российской Федерации, а погребальный ритуал для папы римского изменили: гроб выставят для почитания, а захоронение пройдет в базилике Санта-Мария-Маджоре.