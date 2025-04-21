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Полиция силой разблокировала проспект Руставели в Тбилиси
Грузинская полиция в понедельник силой разблокировала проспект Руставели, движение транспорта на котором перекрыла группа радикалов, требовавшая «свободу «узникам совести», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Около 20 сторонников оппозиции, в основном, молодые женщины и девушки, перекрыли центральный проспект. Полиция призвала их разойтись, но те не подчинились, после чего пришлось применить силу.
По данным СМИ, полиция задержала двух участников акции.
С конца ноября в Тбилиси и регионах сторонники радикальной оппозиции протестуют из-за решения правительства Грузии не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года. В вечернее время проспект Руставели регулярно перекрывается радикалами, однако в понедельник они решили сделать это и днем, несмотря на то, что акция была немногочисленной.