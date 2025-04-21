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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США поделят газовый рынок Европы

    Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия хочет мира

    Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению

    Воскресение – это как врата, которые открылись и с тех пор стоят открытыми. Как писал один исследователь Нового Завета, ранних христиан отличало ясное, живое переживание того, что Иисус «могущественно жив».

    4 комментария
    21 апреля 2025, 14:14 • Новости дня

    Анонсирован визит патриарха Сербского Порфирия в Москву

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Патриарх Сербский Порфирий принял приглашение патриарха Московского и всея Руси Кирилла на посещение России, сообщили в пресс-службе Сербской православной церкви (СПЦ).

    Патриарх Сербский Порфирий с делегацией, в составе которой находятся митрополит Бачский Ириней и другие представители Сербской православной церкви, отправится в Москву в понедельник, передает ТАСС.

    Сербские священнослужители пробудут в России на протяжении Светлой седмицы.

    Также сообщается, что 25 апреля патриарх Порфирий и патриарх Кирилл проведут совместную Божественную литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. Помимо этого, в рамках визита сербская делегация посетит подворье своей церкви, столичные монастыри и храмы.

    Напомним, в 2020 году предыдущий патриарх Сербский Ириней умер в возрасте 90 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.

    18 апреля 2025, 21:50 • Новости дня
    Епископа Маркела снова не выпустили в Израиль из Кишинева
    Епископа Маркела снова не выпустили в Израиль из Кишинева
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Епископа Бельцкого и Фалештского Маркела в очередной раз не выпустили из Кишинева в Израиль для того, чтобы он смог принять участие в церемонии получения Благодатного огня в Иерусалиме.

    Об этом сообщает РИА «Новости». Архиепископ заявил журналистам, что основания для отказа в выезде ему не разъяснили, а никаких нарушений выявлено не было. Он добавил, что несмотря на случившееся, Благодатный огонь все равно будет доставлен в Молдавию другой группой священнослужителей.

    Напомним, архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркел не смог вылететь в Израиль за Благодатным огнем из-за дополнительных проверок пограничников в аэропорту Кишинева. Пограничники подвергли его долгой проверке, которая длилась несколько часов, и самолет улетел без него. При этом делегация прорумынской Бессарабской митрополии беспрепятственно отправилась на Святую землю.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что правительство Майи Санду подобными действиями против православных пытается не только политизировать Пасху, но избавиться от ПЦМ как от сильного общественного института.

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    18 апреля 2025, 17:56 • Новости дня
    В СПЧ раскритиковали политику непрекращающегося «крестопада»

    Член СПЧ Кабанов: Сторонники «крестопада» хотят превратить Россию в безликую территорию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продолжающийся в России «крестопад» – появление изображений церквей и храмов без крестов – это продуманная политика, за которой стоят конкретные начальники, считает член СПЧ Кирилл Кабанов. По его мнению, такая деятельность направлена на уничтожение православной идентичности и исторической памяти России.

    «Уже давно понятно, что непрекращающийся "крестопад" – это не досадная случайность, чья-то глупость, оплошность или недогляд и тем более не проделки ИИ. Очевидно, что это совершенно продуманная и согласованная политика, за которой стоят конкретные начальники». Его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.

    Кабанов отмечает, что за разработкой и реализацией этой программы по стиранию из образа России ее православной составляющей стоят конкретные идеологи с четкими целями и задачами: «Это те, кто готов сносить наши исторические памятники (разных эпох), чтобы застроить все человейниками и фаллоподобными башнями в дубайском стиле. Те, кто не испытывает ничего к нашей Родине и истории, кроме как цинично-потребительского отношения и безудержной жажды власти. Но главное – это те, кто осознанно считает необходимым уничтожить наше православное самосознание, нашу объединяющую историческую память».

    «Некоторые идеологи, руководители и "гениальные" топ-менеджеры считают, что православные самосознание и мотивация вредны для реализуемой ими попытки построить свою новую РФ бездушных оцифрованных потребителей», — добавил он.

    Кабанов выразил мнение, что подобные действия могут привести к превращению страны в «безликую территорию», управляемую искусственным интеллектом, где можно массово завозить людей с любыми взглядами, поскольку теряется национальное единство.

    Ярким примером «крестопада» стала новогодняя инсталляция в аэропорту Саратова, где был изображен Покровский собор Пресвятой Богородицы без крестов.  Еще один случай привел глава СПЧ Валерий Фадеев в Telegram-канале. Он рассказал о том, как «исчезли» кресты с куполов храма Василия Блаженного, изображенного на обложке практикума по ЕГЭ издательства «Феникс». После шумихи издательство изъяло тираж школьного пособия, назвав произошедшее «досадной невнимательностью». 

    В связи с этим зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предложил законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов и защитить крест как главный христианский символ.

    Как писала газет ВЗГЛЯД, Минспорта выступило с сообщением о том, что вернуло христианские кресты на логотип ведомства с изображением двуглавого орла.

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    20 апреля 2025, 18:55 • Видео
    Американцы передумали ненавидеть Россию

    В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

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    18 апреля 2025, 19:07 • Новости дня
    Священник объяснил бессмысленность покупки «освященных куличей»
    Священник объяснил бессмысленность покупки «освященных куличей»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Покупка якобы освященных куличей не способна заменить участие в общей молитве и причащении на Пасху, заявил архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Он пошутил, что освящение куличей без присутствия тех, для кого оно осуществляется, может «и до самоотпевания дойти».

    Архиепископ в своем Telegram-канале раскритиковал тенденцию продажи «освященных куличей», в том числе «куличей из дубайского шоколада». По словам священнослужителя, обряд, который в народе называют освящением куличей, представляет собой благословение на Пасхальную трапезу.

    «То, что в обиходе именуется «освящением куличей» (признаюсь, что даже в расписании моего прихода прописано именно так), является по содержанию читаемых молитв благословением на Пасхальную трапезу. Эта особенная форма благословения обычного действия — трапезы — связана с «разрешением» поста, то есть его завершением, возможностью впервые за семь недель вкусить скоромные продукты. Окропление святой водой закрепляет совместную молитву священника и мирян», – говорит архиепископ.

    Он подчеркнул, что основное значение имеет совместная молитва в храме и причащение, а не покупка куличей, якобы освященных на производстве. Архиепископ отметил: «Нарочитое пренебрежение совместной молитвой – если имеется возможность принять в ней участие – по сути является кощунством, вступлением в противоречие с заповедью Христа собираться вместе во Имя Его».

    «Не может заменить собой общую молитву в храме и «освящение» на линии производства, вне присутствия тех мирян, ради которых оно совершается. Как иронично заметил один собрат: «Так можно и до самоотпевания дойти», – считает архиепископ.

    Он добавил, что главное в празднике Пасхи – это совместное ликование верующих и участие в главной трапезе – Причащении Святых Христовых Таин. После этого, по словам священника, не грех весело разговеться за семейной или дружеской трапезой.

    Ранее доцент Московской духовной академии иерей Антоний Борисов посоветовал не есть пасхальные куличи в одиночку, а разделять их с семьей и единомышленниками.

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    20 апреля 2025, 10:53 • Новости дня
    Fox News назвал Киев частью России во время трансляции литургии

    Телеканал Fox News в эфире с пасхальной литургией подписал Киев как часть России

    Fox News назвал Киев частью России во время трансляции литургии
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский телеканал Fox News во время показа пасхальных богослужений в прямом эфире сопроводил кадры из украинской столицы подписью «Киев, Россия».

    Американский телеканал Fox News во время трансляции пасхальных богослужений из разных городов мира обозначил Киев как часть России. На экране с изображением собора в столице Украины появилась подпись: «Киев, Россия», передает РИА «Новости».

    Канал передавал прямые включения из храмов Ватикана, Москвы и Киева, где зрители могли видеть и слушать молитвы священнослужителей.

    Отмечается, что в 2025 году Пасху одновременно празднуют православные, католики и большинство протестантов.

    СМИ писали, что американские власти рассматривали возможность официального признания Крыма частью России при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Политолог Сергей Михеев заявил, что признание США только Крыма не решит задачи Москвы, так как необходимо признание всех пяти новых российских регионов.

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    18 апреля 2025, 19:48 • Новости дня
    Архиепископ Маркел заявил о чинимых ему препятствиях при повторном вылете в Иерусалим
    Архиепископ Маркел заявил о чинимых ему препятствиях при повторном вылете в Иерусалим
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Архиепископ Маркел обвинил молдавскую полицию в повторном саботаже его поездки за Благодатным огнем в Иерусалим.

    В беседе с журналистами Маркел отметил, что на пути в аэропорт Кишинева ему пришлось несколько раз сменить автомобили, поскольку все они подвергались остановкам сотрудниками правоохранительных органов, передает ТАСС.

    Архиепископ заявил: «Нам пришлось поменять четыре машины, пока добрались до аэропорта. Все это время нас останавливали сотрудники полиции. И каждую новую машину останавливали. Спасибо доброму человеку, который довез нас до аэропорта окольными путями. Мы вынуждены были пробираться буквально через кусты».

    Напомним, архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркел не смог вылететь в Израиль за Благодатным огнем из-за дополнительных проверок пограничников в аэропорту Кишинева. Пограничники подвергли его долгой проверке, которая длилась несколько часов, и самолет улетел без него.

    Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица назвал срыв поездки Маркела в Израиль частью войны Запада против православного мира.

    Религиовед Роман Лункин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что православная церковь спасает молдаван от превращения в лиц румынской национальности, поэтому власти республики начали очередную кампанию по давлению на церковь и лишают верующих пасхальной радости.

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    18 апреля 2025, 16:22 • Новости дня
    Религиовед Лункин: Молдавские элиты боятся быть выжженными Благодатным огнем
    Религиовед Лункин: Молдавские элиты боятся быть выжженными Благодатным огнем
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Православная церковь спасает молдаван от превращения в лиц румынской национальности, поэтому власти республики начали очередную кампанию по давлению на церковь и лишают верующих пасхальной радости. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал религиовед Роман Лункин, комментируя срыв доставки Благодатного огня в Молдавию.

    «Схождение Благодатного огня не является обязательным обрядом и правилом, укорененным в библейской традиции. Но это часть пасхальной радости верующих и незримая материальная связь со Святой землей, где и произошло воскрешение Христа», – пояснил Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

    «Отнять часть пасхального праздника у верующих – это попытка их оскорбить и унизить. Власти в Кишиневе показывают, что Православная церковь Молдавии (ПЦМ) для них не обладает сакральным статусом. В Молдавии, на Украине, в странах Балтии у чиновников возникает большевистская уверенность, что они могут создавать и развенчивать святыни», – посетовал собеседник.

    «Кроме того, кампания в Молдавии по политическому давлению на ПЦМ и верующих достигла пика. Нарушаются нормы демократии и свободы совести. Создается впечатление, что Благодатный огонь выжжет элиты, которые борются за евроинтеграцию, неолиберальные ценности и противодействуют Москве», – продолжил эксперт.

    «Похоже, политики во главе с Санду убеждены, что ПЦМ – основное препятствие для сближения с Европой. Впрочем, они правы: именно наличие сильной церкви сохраняет молдаван как народ, спасая их от превращения в лиц румынской национальности с особым колоритом», – заметил он.

    «В целом же историческое и культурное сознание народа Молдавии связано с ПЦМ, поэтому в Кишиневе хотят избавиться от нее как от сильного общественного института. Для этого начаты кампании против главы церкви и других иерархов, в прессе создается негативный образ молдавского православия, а Санду приветствует переход священников в Румынский патриархат – Бессарабскую митрополию», – напомнил религиовед.

    «Но ПЦМ сохранилась и даже окрепла. В итоге власти, ощутив свое бессилие, решили идти на откровенно подлые поступки. Можно ожидать, что в дальнейшем Санду последует украинско-эстонской логике и попытается издать закон с намерением ликвидировать ПЦМ или ее структуры. Но сделать это будет непросто, поскольку молдавские верующие закалились в борьбе», – спрогнозировал Лункин.

    Ранее сообщалось, что архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл не смог вылететь в Израиль за Благодатным огнем из-за дополнительных проверок пограничников в аэропорту Кишинева. Пограничники подвергли его долгой проверке, которая длилась несколько часов, и самолет улетел без него, сообщает «Спутник. Молдавия».

    «Причину, по которой меня не выпустили в Израиль, я так и не понял. Несмотря на то что я священнослужитель, провели досмотр, составили протокол, но ничего не объяснили. Паспорт вернули уже после того, как самолет улетел», – рассказал епископ.

    В молдавской Партии социалистов произошедшее назвали сознательным актом духовного террора. Подобные действия напрямую угрожают гражданскому миру и согласию в молдавском обществе, указали в блоке «Победа».

    В Москве также осудили действия Кишинева. «Советники молдавских властей, очевидно далекие от христианства, думают, что они решат этим какую-то свою политическую задачу», – заявил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда. Управление верховного комиссариата ООН по правам человека разбирается в ситуации, заявил его представитель Тамин Аль-Китан.

    Произошедшее – часть войны Запада с православием, но она безуспешна, как и внешние попытки поставить православный мир под контроль, сказал сербский режиссер Эмир Кустурица в комментарии «РИА Новости». «После нападения на Киево-Печерскую лавру меня больше ничего не удивляет. Они думают, что новыми секулярными политическими шагами сначала запугают, а затем уничтожат православную цивилизацию. Но им это не удастся», – указал артист.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла значение Благодатного огня для верующих.

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    18 апреля 2025, 21:31 • Новости дня
    Молдавские власти отправили за Благодатным огнем представителей Бессарабской митрополии
    Молдавские власти отправили за Благодатным огнем представителей Бессарабской митрополии
    @ Иван Батырев/ТАСС

    Делегация прорумынской и лояльной президенту Майе Санду Бессарабской митрополии смогла беспрепятственно вылететь из Кишинева за Благодатным огнем в Иерусалим. При этом архиерею Православной Церкви Молдовы (ПЦМ) дважды за день власти Молдавии не позволили вылететь на Святую Землю.

    Делегация прорумынской Бессарабской митрополии беспрепятственно вылетела из Кишинева в Иерусалим на церемонию схождения Благодатного огня, стало известно газете ВЗГЛЯД.

    При этом архиерей Православной Церкви Молдовы (ПЦМ) –  епископ Бельцкий и Фалештский Маркел – столкнулся с препятствиями при прохождении границы и в итоге не смог попасть на рейс. Он должен был присоединиться на Святой Земле к ранее вылетевшей делегации из нескольких архиереев и мирян, однако молдавские пограничники и таможня сделали все для того, чтобы священник не успел на самолет.

    Как сообщил ранее Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, сейчас власти Молдавии хотят избавиться от ПЦМ как от сильного общественного института. Для этого начаты кампании против главы церкви и других иерархов, в прессе создается негативный образ молдавского православия. При этом Санду приветствует переход священников в Румынский патриархат – Бессарабскую митрополию, несмотря на то что сейчас в стране ее поддерживает незначительное число православных молдаван.

    Вечером в пятницу архиепископ Маркел попытался вновь вылететь в Иерусалим, но его снова не выпустили из Молдавии.

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    18 апреля 2025, 22:55 • Новости дня
    Глава ЛНР приостановил комендантский час в Пасхальную ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    В ЛНР на время Пасхи жители большинства районов смогут посетить богослужения ночью благодаря приостановке комендантского часа.

    Как передает РИА «Новости», глава ЛНР Леонид Пасечник издал указ о временной отмене комендантского часа на территории республики в связи с Пасхой.

    «Принял решение приостановить действие комендантского часа в Пасхальную ночь, чтобы жители республики смогли посетить праздничные богослужения в православных храмах. Действие комендантского часа приостановлено с 23:00 19 апреля до 04:00 20 апреля», – рассказал Пасечник.

    Он подчеркнул, что эта мера будет действовать только там, где позволяет военная обстановка. В частности, из соображений безопасности на территории Кременского, Сватовского, Троицкого муниципальных округов, а также городов Лисичанска, Первомайска, Рубежного, Северодонецка комендантский час «не приостановлен и продолжает действовать в ранее установленном режиме».

    Несмотря на это, жители ряда муниципалитетов смогут свободно посещать храмы в ночь на Пасху, а в отдельных районах ограничения сохранятся из-за продолжающейся опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нацполиция на Украине планирует ужесточить меры безопасности в Пасхальное воскресенье и будет проводить выборочные проверки документов у граждан вблизи храмов, а на проведение богослужений могут повлиять ограничения комендантского часа.

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    21 апреля 2025, 14:00 • Новости дня
    В Ватикане рассказали о последних часах жизни папы римского Франциска
    В Ватикане рассказали о последних часах жизни папы римского Франциска
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Скончавшийся в понедельник папа римский Франциск всю ночь перед смертью чувствовал себя плохо, а его состояние резко ухудшилось утром, что стало неожиданностью для Ватикана.

    В Ватикане сообщили о резком ухудшении состояния папы Франциска минувшей ночью, после чего утром стало ясно, что понтифик оказался на грани смерти. По словам источника в Ватикане, из резиденции папы поступил телефонный звонок, сказали быть наготове, но не пояснили к чему.

    Резкое ухудшение состояния стало неожиданностью, так как накануне Франциск присутствовал при оглашении пасхального обращения и благословил верующих на площади Святого Петра, где собрались не менее 35 тыс. человек, передает ТАСС.

    Между тем после известия о смерти папы Франциска, римская мэрия объявила об отмене всех запланированных на 21 и 22 апреля публичных мероприятий. В заявлении отмечается, что решение принято в знак скорби и уважения к Святому отцу. В частности, были отменены торжества по случаю 2778-летия основания Рима, традиционно сопровождающиеся торжественными шествиями и церемониями. В городе приспущены флаги на правительственном дворце Киджи.

    Вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин сообщил, что прощание с понтификом будет открытым и пройдет в базилике Святого Петра, где помолиться и попрощаться с папой сможет любой желающий. Церемония будет публичной, дата похорон будет объявлена позднее с учетом пасхальных дней.

    Ранее в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска в возрасте 88 лет.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и отметил значительный вклад понтифика в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями.

    Мировые лидеры подчеркнули его роль в укреплении межрелигиозных отношений, защите бедных и служении идеалам мира и справедливости.

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    19 апреля 2025, 00:31 • Новости дня
    Делегация из России посетила святыни Иерусалима перед Пасхой

    Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла за Благодатным огнем

    Tекст: Денис Тельманов

    В канун Пасхи представители Фонда Андрея Первозванного отправились в Иерусалим за Благодатным огнем и получили благословение патриарха Феофила III на важную миссию.

    Как передает ТАСС, делегация Фонда Андрея Первозванного в пятницу прибыла в Иерусалим за Благодатным огнем и посетила главные христианские святыни города, включая храм Гроба Господня, Александровское подворье и часовню Кувуклию.

    Делегацию возглавил глава попечительского совета фонда Владимир Якунин. На аудиенции у патриарха Иерусалимского Феофила III Якунин отметил, что Иерусалимская церковь является материнской для православных конфессий и поблагодарил патриарха за укрепление христианского присутствия на Святой земле.

    Патриарх Феофил III, благословляя российскую делегацию, подчеркнул значимость их миссии «во времена, когда люди стремятся к разрушению».

    Он передал послание патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также президенту России Владимиру Путину, выразив благодарность за выполненные обещания.

    «Самое главное – то, что он обещает, он всегда выполняет. Пожалуйста, передайте ему слова благодарности от меня», – сказал патриарх.

    Стороны обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и задержку вылета архиепископа Маркелла властями Молдавии.

    Патриарх выразил обеспокоенность данным инцидентом. Ожидается, что схождение Благодатного огня состоится в храме Гроба Господня накануне Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 20 апреля одновременно западными и восточными христианами.

    По информации фонда, Благодатный огонь будет доставлен в российские приграничные области и в столицу, где он попадет к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя и еще в 15 храмов.

    Широкой церемонии встречи в аэропорту не планируется, однако представители епархий Русской православной церкви смогут принять участие в мероприятии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии дважды не выпустили епископа Бельцкого и Фалештского Маркела из Кишинева в Израиль для участия в церемонии получения Благодатного огня в Иерусалиме, в то время как делегация Бессарабской митрополии, лояльной президенту Майе Санду, смогла вылететь из Кишинева без препятствий.

    Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал срыв этой поездки знаком войны против православного мира.

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    20 апреля 2025, 10:23 • Новости дня
    Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо ручной работы

    Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо с ручной работы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на ночной пасхальной службе подарил патриарху Московскому и всея Руси яйцо из фарфора, расписанное вручную и украшенное изображением Владимирской иконы Божией Матери.

    Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, где вручил патриарху Кириллу необычный подарок – пасхальное яйцо ручной работы. Подаренное изделие авторской работы выполнено из фарфора и расписано масляными красками. На яйце изображена Владимирская икона Божией Матери, передает ТАСС.

    По традиции президент и глава Русской православной церкви обменялись пасхальными подарками во время ночной службы. Пасха считается главным праздником года для православных христиан.

    В этом году праздник Светлого Христова Воскресения пришелся на 20 апреля. Богослужение в храме Христа Спасителя традиционно совершил патриарх Кирилл, а вместе с президентом на службе присутствовал также мэр Москвы Сергей Собянин.

    Президент Владимир Путин ежегодно посещает богослужения по основным церковным праздникам: на Рождество он обычно приезжает в храмы за пределами Московского региона, а на Пасху – в храм Христа Спасителя.

    В своем пасхальном поздравлении Путин отметил важную роль религиозных организаций в поддержке защитников Отечества и подчеркнул, что праздник Пасхи объединяет людей вокруг вечных духовных ценностей.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к россиянам с поздравлением и призвал оказывать поддержку близким и нуждающимся.

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    19 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Благодатный огонь решили доставить в Россию на самолете им. Сергея Королева

    Tекст: Мария Иванова

    В преддверии Пасхи Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме отправили в Москву специальным рейсом на самолете Ту-204-300, названном в честь Сергея Королева.

    Благодатный огонь, зажженный в храме Гроба Господня в Иерусалиме, доставляется в Россию на самолете Ту-204-300, который носит имя Сергея Королева и принадлежит госкорпорации, сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.

    В ведомстве уточнили, что транспортировку осуществит делегация Фонда Андрея Первозванного. «Великая честь доставить Благодатный огонь самолетом Роскосмоса из Иерусалима в Москву», – отметил командир воздушного судна Игорь Братиньков.

    Точная дата и время прибытия святыни пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи сошел Благодатный огонь, который символизирует свет Воскресения Христова и станет важной частью пасхальных богослужений в России.

    Представители Фонда Андрея Первозванного приняли Благодатный огонь в Иерусалиме. Позднее самолет с Благодатным огнем, зажженным в храме, отправился из Тель-Авива в Москву.

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    19 апреля 2025, 18:04 • Новости дня
    Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

    Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела с Благодатным огнем из Тель-Авива в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Самолет с Благодатным огнем, зажженным в храме Гроба Господня в Иерусалиме, отправился из Тель-Авива в Москву.

    Самолет с Благодатным огнем, который ежегодно доставляет в Россию делегация Фонда Андрея Первозванного, вылетел из аэропорта «Бен-Гурион» в Тель-Авиве, передает ТАСС. Лампада с огнем будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве к праздничному богослужению по случаю Пасхи.

    Схождение Благодатного огня состоялось накануне православной Пасхи по юлианскому календарю – в этом году праздник отмечается 20 апреля, причем дата совпала для западной и восточной христианских церквей. Огонь появляется ежегодно в храме Гроба Господня в Иерусалиме, где, по преданию, был распят и воскрес Иисус Христос. Именно в этом храме делегация Фонда Андрея Первозванного получила святыню, чтобы затем доставить ее в Россию.

    В Фонде сообщили, что Благодатный огонь отправится также в города приграничных областей России – Белгород, Брянск, Курск, а также в десятки других регионов страны. В столице огонь кроме главного собора получат еще 15 храмов. Массовая встреча в аэропорту не предусмотрена, однако представители епархий Русской православной церкви смогут принять участие в передаче огня.

    Традиция привозить Благодатный огонь в Россию через Фонд Андрея Первозванного существует с 2003 года. Кроме доставки святыни, фонд также занимается организацией принесения мощей и проведением просветительских программ по благословению патриарха Московского и всея Руси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Фонда Андрея Первозванного в Иерусалиме ранее приняли Благодатный огонь и отправились в аэропорт для его доставки в Россию.

    В храме Гроба Господня накануне православной Пасхи сошел Благодатный огонь, который символизирует свет Воскресения Христова и станет важной частью пасхальных богослужений на территории России.

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    19 апреля 2025, 13:28 • Новости дня
    Патриарх Кирилл рассказал, что нужно сделать перед Пасхой

    Патриарх Кирилл в Великую субботу призвал россиян прощать и покрывать ошибки любовью

    Tекст: Мария Иванова

    В Великую субботу перед Пасхой патриарх Кирилл подчеркнул важность прощения и спокойствия, напомнив, что даже в предпасхальной суете нужно хранить любовь к ближним и не поддаваться раздражению.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Великую субботу напомнил о важности прощения и сохранения душевного спокойствия, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что этот день следует провести мудро: «Ни на кого не гневайтесь, ни на кого не сердитесь, всем прощайте, не допускайте никаких плохих чувств», – сказал патриарх после богослужения в храме Христа Спасителя в Москве. Он отметил, что, несмотря на бытовую суету и приготовления к Пасхе, важно сохранять силы для духовной встречи с Воскресшим Спасителем.

    Патриарх также посоветовал, если возникнет раздражение, обращаться к Господу в молитве. По словам главы Учебного комитета Русской православной церкви протоиерея Максима Козлова, если пасхальные приготовления мешают посетить храм и лишают душевного покоя, от них можно отказаться – это день покоя, напомнил священник.

    В этот день патриарх Кирилл провел Божественную литургию и освятил пасхальные куличи у стен храма Христа Спасителя. После освящения инок Герасим, патриарший доброволец, рассказал агентству, что 11,5 тыс. куличей будут отправлены в ЛНР, Белгород и Курск.

    Пасху в Русской православной церкви в этом году отмечают 20 апреля. В этот день завершается Великий пост, и по традиции верующие освящают куличи, яйца и другие продукты, которые подают к праздничному столу после ночного богослужения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой и напомнил, что Воскресение Христово открыло путь к победе над грехом и смертью.

    Ранее архиепископ Савва предупредил, что покупка так называемых освященных куличей не может заменить участие в общей молитве и причащении. Доцент Московской духовной академии иерей Антоний Борисов посоветовал делить пасхальные куличи с семьей и единомышленниками, а не есть их в одиночестве.

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    19 апреля 2025, 17:30 • Новости дня
    РПЦ приветствовала объявленное пасхальное перемирие

    В РПЦ заявили о поддержке пасхального перемирия как древнего христианского обычая

    Tекст: Мария Иванова

    Русская православная церковь (РПЦ) высказалась в поддержку прекращения огня на Пасху, подчеркнув, что это соответствует многовековым христианским традициям.

    Русская православная церковь приветствует объявление пасхального перемирия, сообщил заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

    «Церковь приветствует перемирие. Перемирия на дни великих христианских праздников – древний христианский обычай», – отметил представитель РПЦ. Он подчеркнул, что такие традиции имеют глубокие исторические корни и соответствуют духу христианства, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия с 18.00 19 апреля и до полуночи с воскресенья на понедельник. Инициатива направлена на обеспечение безопасности и спокойствия в дни празднования Пасхи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Кроме того Владимир Путин по случаю приближения Пасхи выразил поздравления солдатам спецоперации и православным верующим в России и за ее пределами.

    Вооруженные силы России приостановят боевые действия на Украине на время православной Пасхи.

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