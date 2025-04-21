FT сообщила о росте выручки нелегальных крипто-казино

Tекст: Дмитрий Зубарев

Объем доходов нелегальных криптовалютных онлайн-казино в 2024 году достиг 81,4 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times и данные платформы Yield Sec. За последние три года этот показатель увеличился в пять раз, отмечают эксперты. Сумма представляет собой разницу между принятыми ставками и выплаченными выигрышами.

По оценкам Yield Sec, в мире действует несколько десятков тысяч подобных казино, аудитория которых насчитывает десятки миллионов человек. В среднем депозиты в криптоказино в десять раз превышают аналогичные показатели на регулируемых игровых площадках. Несмотря на блокировку сайтов азартных игр на криптовалюту в США, Китае, ЕС и Британии, пользователи продолжают получать к ним доступ через мошеннические схемы.

Сотрудник Social Market Foundation Джеймс Нойес заявил, что операторы и регуляторы зачастую «закрывают глаза» на деятельность компаний, работающих из офшоров и предоставляющих запрещенные местным компаниям услуги. Эксперты обращают внимание на отсутствие лимитов расходов и эффективных процедур проверки личности и платежеспособности, что делает подобные ресурсы особенно опасными для людей с игровой зависимостью.

Дополнительный риск, по мнению специалистов, создает и сама природа криптовалюты, курс которой отличается высокой волатильностью. Один из бывших проблемных игроков пояснил, что этот элемент превратил «и без того нерегулируемые сайты азартных игр в двойную игру», когда риск увеличивается вследствие нестабильности финансового инструмента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Общественная палата предложила заблокировать сайты онлайн-казино и запретить криптоплатежи для борьбы с нелегальным игорным бизнесом, на Самуи были задержаны россияне за участие в подпольном покерном клубе, а в Москве полиция задержала организаторов нелегальных азартных игр с доходом 10 млрд рублей.