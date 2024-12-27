Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.0 комментариев
В Москве задержали организаторов нелегальных азартных игр с доходом 10 млрд рублей
В Москве задержали 17 человек за организацию азартных игр с доходом 10 млрд рублей
В Москве задержали 17 человек, причастных к организации незаконных азартных игр с доходом более 10 млрд рублей, обнаружив при обысках 250 млн рублей наличными и ценное оборудование.
В Москве задержаны 17 человек, занимавшиеся организацией нелегальных азартных игр, говорится в Telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк.
Общий доход от их деятельности превысил 10 млрд рублей. В операции по выявлению и задержанию подозреваемых участвовали сотрудники ГУЭБиПК МВД и УВД по ЮВАО ГУ МВД по Москве.
По информации правоохранительных органов, злоумышленники организовали два кол-центра в Пресненском районе Москвы. Персонал этих центров занимался обзвоном клиентов для приема ставок, ведения статистики и выдачи выигрышей.
В ходе обысков было изъято 250 млн рублей наличными, большое количество мобильных телефонов, компьютерная техника и документы, которые помогут в расследовании. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. Один из задержанных помещен под стражу, а 16 других получили подписку о невыезде и обязательство о надлежащем поведении.
Ранее сотрудники полиции ликвидировали девять нелегальных игорных клубов в Петербурге, которые приносили незаконный доход в 10 млн руб. в месяц, и изъяли более 80 игровых автоматов и 214 компьютеров.
В исправительной колонии №14 в Ростовской области работало подпольное казино, и по этому факту заведено уголовное дело.
Всего в 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на так называемые дропперские карты, сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.