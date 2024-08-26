Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.5 комментариев
ФСБ вскрыла в ростовской колонии подпольное казино
В исправительной колонии №14 в Ростовской области работало подпольное казино, заведено уголовное дело, сообщили в региональном управлении ФСБ в понедельник.
Региональные Управление ФСБ и Главное управление ФСИН пресекли противоправную деятельность по организации незаконных азартных игр в ИК-14, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В колонии нашли карты, фишки, мобильный телефон, сим-карты и другие предметы, использовавшиеся для проведения азартных игр.
Организатор сам отбывал наказание, он вел списки играющих, записывал результаты игр и дважды в месяц переводил деньги на банковские счета.
Дело завели по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».
В июне в Крыму задержали двух организаторов и одного IT-специалиста, подозреваемых в организации 11 подпольных игровых залов в регионе.