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В Крыму вскрыли незаконное казино с доходом в 3 млн рублей ежесуточно
На территории Крымского полуострова задержали двух организаторов и одного IT-специалиста, подозреваемых в организации 11 подпольных игровых залов в регионе, их доход в сутки составлял более 3 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
IT-специалист обеспечивал работу игровых залов, устанавливал на терминалы ПО и настраивал коэффициенты выигрыша, сказала Волк, передает ТАСС.
Доход группировки в сутки превышал 3 млн рублей, за все время работы незаконный доход составил свыше 1 млрд рублей.
Следственный комитет указал, что дело завели по статье о незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны с использованием интернета.
Волк пояснила, что подозреваемые вели криминальный бизнес с 2021 года, они арендовали помещения на первых этажах зданий в крупных городах и районах Крыма. В незаконной игорной деятельности участвовали свыше 50 человек.
При обыске полиция нашла порядка 150 единиц игрового оборудования, около 2,5 млн рублей, кассовую технику.
СК указал, что игровые залы находились в Симферополе, Ялте, Алуште, Керчи, Евпатории, Белогорске и Бахчисарае.
Двух организаторов отправили под стражу, их сообщницу – под домашний арест. Еще одного соучастника объявили в розыск.
В апреле 2023 года в Московском государственном университете приборостроения и информатики оперативники закрыли подпольное казино.