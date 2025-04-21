Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
В российских школах прошли «Разговоры о важном» о роли медицины
В понедельник, 21 апреля, на уроках проекта «Разговоры о важном» учащимся рассказали о развитии медицины и о профессии врача.
В рамках всероссийского проекта школьникам и студентам рассказали о значении медицины для общества, особенностях профессии врача и развитии здравоохранения.
Центральной фигурой встречи стал Леонид Рошаль – Герой труда России, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии. Он ответил на вопросы учеников и студентов из различных регионов страны.
«Важно не потерять это желание. Сдать хорошо экзамены и поступить в медицинский институт. В медицинском институте понять, что у тебя уникальная медицинская специальность, и начиная с первого курса работать и иметь цель, к которой идти», – сказал Рошаль, отвечая на вопрос о будущем в медицине.
Во время занятия учителя и федеральные спикеры подробно рассказали слушателям о системе здравоохранения, роли медицины в жизни общества, а также о профессии врача. Для закрепления материала были проведены интерактивные и творческие задания, использовались презентации и видеоматериалы.