В российских школах прошли «Разговоры о важном» о роли медицины

В рамках всероссийского проекта школьникам и студентам рассказали о значении медицины для общества, особенностях профессии врача и развитии здравоохранения.

Центральной фигурой встречи стал Леонид Рошаль – Герой труда России, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии. Он ответил на вопросы учеников и студентов из различных регионов страны.

«Важно не потерять это желание. Сдать хорошо экзамены и поступить в медицинский институт. В медицинском институте понять, что у тебя уникальная медицинская специальность, и начиная с первого курса работать и иметь цель, к которой идти», – сказал Рошаль, отвечая на вопрос о будущем в медицине.

Во время занятия учителя и федеральные спикеры подробно рассказали слушателям о системе здравоохранения, роли медицины в жизни общества, а также о профессии врача. Для закрепления материала были проведены интерактивные и творческие задания, использовались презентации и видеоматериалы.