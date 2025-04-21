Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Хуситы атаковали беспилотниками израильские города Ашкелон и Эйлат
Хуситы провели атаки дронами по военным объектам в районах Ашкелона и Эйлата
Мятежное движение «Ансар Аллах» заявило об ударах беспилотниками по объектам в Ашкелоне и Эйлате, используя дроны Yaffa и Sammad-1.
Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил о проведении двух операций с применением беспилотников, передает ТАСС.
В ходе первой атаки дрон Yaffa был использован против критически важного израильского объекта в районе Ашкелона. Вторая операция осуществлялась с помощью беспилотника Sammad-1, который, по словам представителей хуситов, поразил военный объект в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата) на юге Израиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы за сутки трижды атаковали американский авианосец, США направили второй авианосец на Ближний Восток, а хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.