Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Родные украинских солдат пожаловались силовикам России на командиров ВСУ
Родственники украинских военных все чаще обращаются к российским чат-ботам, созданным для сдачи в плен, чтобы сообщить о недовольстве действиями командиров на линии фронта.
Родственники украинских солдат ежедневно направляют до ста обращений через Telegram-боты, изначально созданные для добровольной сдачи в плен, с жалобами на действия командиров ВСУ и просьбами о помощи, сообщает ТАСС.
По словам представителя российских силовых структур, чат-бот фактически стал своеобразным центром психологической поддержки, где родственники делятся переживаниями и рассказывают о сложной ситуации своих близких.
Как писала газета ВЗГЛЯД, взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал о задачах ВСУ, назвал 9 Мая общим праздником для жителей России и Украины, а также рассказал о случаях попадания под дружественный огонь.