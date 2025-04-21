  • Новость часаВСУ предприняли 12 попыток прорыва в Белгородскую область за сутки
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    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства
    Бывший командующий НАТО Кларк назвал целью России взятие Одессы
    ВСУ предприняли 12 попыток прорыва в Белгородскую область за сутки
    Трамп выразил надежду на сделку России и Украины на этой неделе
    США предложили сделать территорию вокруг ЗАЭС нейтральной
    Китай рекордно увеличил закупку гречки у России
    В США усомнились в наличии редкоземельных металлов на Украине
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия хочет мира

    Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению

    Воскресение – это как врата, которые открылись и с тех пор стоят открытыми. Как писал один исследователь Нового Завета, ранних христиан отличало ясное, живое переживание того, что Иисус «могущественно жив».

    4 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    4 комментария
    21 апреля 2025, 09:45 • Новости дня

    Родные украинских солдат пожаловались силовикам России на командиров ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Родственники украинских военных все чаще обращаются к российским чат-ботам, созданным для сдачи в плен, чтобы сообщить о недовольстве действиями командиров на линии фронта.

    Родственники украинских солдат ежедневно направляют до ста обращений через Telegram-боты, изначально созданные для добровольной сдачи в плен, с жалобами на действия командиров ВСУ и просьбами о помощи, сообщает ТАСС.

    По словам представителя российских силовых структур, чат-бот фактически стал своеобразным центром психологической поддержки, где родственники делятся переживаниями и рассказывают о сложной ситуации своих близких.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал о задачах ВСУ, назвал 9 Мая общим праздником для жителей России и Украины, а также рассказал о случаях попадания под дружественный огонь.

    20 апреля 2025, 15:02 • Новости дня
    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ у границы России

    Конгрессмен США Фитцпатрик подписал снаряд для ВСУ у границы России

    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ у границы России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик посетил украинские военные позиции близ российской границы и поставил подпись на артиллерийском снаряде перед его выстрелом.

    Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик посетил позиции украинских военных у границы с Россией и лично подписал артиллерийский снаряд перед выстрелом, пишет «Российская газета».

    Политик опубликовал 18 апреля в соцсети X (бывший Twitter; заблокирован в РФ) сообщение с видео, что таким образом он отправил «послание» России от имени жителей своего округа в Пенсильвании.

    Фитцпатрик отметил, что прибыл на позицию украинской армии «у российской границы», однако точное местоположение визита раскрыто не было. В социальных сетях публикация вызвала шквал критики пользователей, которые упрекнули политика в том, что он занимается внешней повесткой в ущерб проблемам своих избирателей.

    За день до публикации Владимир Зеленский сообщил о намерении Фитцпатрика посетить линию боевого соприкосновения и пообщаться с украинскими военными.

    Фитцпатрик выступал участником обсуждения двусторонних соглашений между Киевом и Вашингтоном по ресурсам.

    Фитцпатрик долгое время является лоббистом интересов Украины в США и сопредседателем «украинского кокуса» в Конгрессе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    20 апреля 2025, 15:51 • Новости дня
    Бывший командующий НАТО Кларк назвал целью России взятие Одессы
    Бывший командующий НАТО Кларк назвал целью России взятие Одессы
    @ Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Экс-командующий объединенными силами НАТО Уэсли Кларк заявил, что окончание специальной военной операции произойдет после взятия города Одесса.

    «Взятие Одессы для России будет означать завершение войны и фактическую победу», – сказал Кларк в эфире украинского ТВ, передает Ura.ru.

    Он подчеркнул, что именно этот город, по его мнению, является ключевой стратегической целью Москвы на данном этапе конфликта на Украине.

    Ранее СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.

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    20 апреля 2025, 18:55 • Видео
    Американцы передумали ненавидеть Россию

    В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

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    20 апреля 2025, 18:39 • Новости дня
    Песков: Путин не говорил о продлении пасхального перемирия
    Песков: Путин не говорил о продлении пасхального перемирия
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не заявлял о продлении пасхального перемирия, оно истечет в ближайшую ночь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Иных команд не было», – сказал Песков в ответ на вопрос о том, закончится ли перемирие в ночь на 21 апреля, передает ТАСС.

    Напомним, президент России распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

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    20 апреля 2025, 12:55 • Новости дня
    Минобороны сообщило о нарушении пасхального перемирия силами ВСУ

    ВСУ во время пасхального перемирия нанесли удары по регионам России, погибли люди

    Минобороны сообщило о нарушении пасхального перемирия силами ВСУ
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ в ночь на 20 апреля предприняли попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР несмотря на объявленный режим пасхального перемирия, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, все российские войска в зоне специальной военной операции с 18.00 19 апреля строго соблюдали введенный режим прекращения огня по приказу Верховного Главнокомандующего и оставались на занятых рубежах.

    В ведомстве заявили, что несмотря на пасхальное перемирие, ночью подразделения ВСУ предприняли попытки атак на российские позиции в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики. Эти нападения были успешно отражены российскими военными.

    Кроме того, по информации Минобороны, за ночь противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, включая один удар по территории Крыма. Зафиксировано 444 артиллерийских и минометных обстрела, 900 ударов и сбросов боеприпасов с помощью квадрокоптеров по позициям российских войск, а также обстрелы приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате атак погибли и пострадали мирные жители, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

    Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Владимир Зеленский пообещал «зеркальные действия» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

    Посол Мирошник сообщил, что обстрелы Донецка, Горловки, Херсонского и других направлений сохраняются, а число сообщений о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ увеличилось.

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    20 апреля 2025, 11:20 • Новости дня
    Очевидцы сообщили о трех взрывах и крупном задымлении в Донецке
    Очевидцы сообщили о трех взрывах и крупном задымлении в Донецке
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Донецке были зафиксированы как минимум три взрыва, после которых в одном из районов наблюдается сильное задымление, сообщили очевидцы.

    По данным корреспондента РИА «Новости», серия взрывов произошла в Донецке после девяти часов утра. По меньшей мере три взрыва были отчетливо слышны в разных частях города.

    Очевидцы сообщают о густом дыме, который поднимается над одним из районов Донецка. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы для выяснения обстоятельств и ликвидации последствий взрывов.

    О пострадавших и разрушениях на данный момент информации нет. Взрывы произошли на фоне действующего пасхального перемирия.

    Ранее утром в районе Элеваторной улицы в Буденновском районе Донецка было зафиксировано попадание в результате удара, нанесенного украинскими войсками несмотря на объявленное перемирие.

    Также ВСУ нарушили пасхальное перемирие в ЛНР ночным обстрелом пригорода Кременной.

    Минобороны России сообщило о введении режима прекращения огня на время пасхального перемирия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля, что составляет 30 часов.

    Президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия на этот период и призвал быть крайне внимательными и готовыми к немедленному ответу, отмечая, что украинская сторона более 100 раз нарушала договоренности о ненанесении ударов по энергообъектам.

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    21 апреля 2025, 06:58 • Новости дня
    ВСУ предприняли 12 попыток прорыва в Белгородскую область за сутки
    ВСУ предприняли 12 попыток прорыва в Белгородскую область за сутки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несмотря на объявленный режим прекращения огня, за сутки украинские вооруженные формирования двенадцать раз предпринимали попытки прорыва в Белгородскую область, активно используя БПЛА и артиллерию.

    Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», 20 апреля группировка войск «Север» на основании решения Верховного главнокомандующего придерживалась режима прекращения огня. В течение суток противник неоднократно нарушал перемирие, применяя БПЛА, артиллерию и совершая 12 попыток проникновения на территорию Белгородской области.

    Утром три штурмовые группы ВСУ пересекли границу в районе Миропольского, скрывшись в лесополосе, еще две пытались проникнуть на том же участке позже. Пять раз украинские подразделения пытались прорваться через леса Краснояружского района, но были остановлены сбросами средств поражения с российских дронов. Две группы были раскрыты при попытке выйти к Гоптаровке, после чего отошли в Сумскую область. Противник осведомлен о наблюдении российских сил и ведет переговоры о сдаче в плен, двое военных ВСУ уже обратились через чат-бот к российским военным после переброски в 225-й отдельный штурмовой полк.

    За неделю украинская армия предприняла 18 попыток переброски подкрепления в район Поповки, численностью более 80 человек. Большинство были уничтожены, остальные отступили. ВСУ не раз атаковали гражданскую инфраструктуру Белгородской области FPV-дронами: в Нечаевке от взрыва пострадали двое детей и женщина, которым оказывается помощь.

    На Сумском направлении также отмечены нарушения режима прекращения огня. В приграничье Суджанского района военнослужащие «Севера» проводят разминирование, эвакуацию мирного населения и транспортировку тел украинских военных в российские морги. За сутки обезврежено 12 797 взрывоопасных предметов. При эвакуации людей из Гуево российские силы попали под массированный налет вражеских дронов, а при попытке вывоза тел украинских военных подверглись артобстрелу.

    Киевское командование препятствует вывозу тел погибших украинских военных, несмотря на то что родственники надеются на их захоронение. На Волчанском и Липцовском направлениях контратак не зафиксировано, но отмечено активное применение тяжелых дронов типа «Баба Яга» и сбитие более 20 БПЛА за сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Гуево в Курской области, украинские военные за сутки потеряли в регионе более 230 человек и склад боеприпасов, а при обстреле со стороны ВСУ в Гуево пострадала эвакуировавшаяся семья с ребенком.

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    20 апреля 2025, 14:18 • Новости дня
    Гагин заявил о потере Киевом контроля над ВСУ на фоне нарушений перемирия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне предложенного пасхального перемирия вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по территории России и ДНР, что свидетельствует либо о потере Киевом контроля над армией, либо об отсутствии интереса к миру, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

    Киевский режим либо не заинтересован в установлении мира, либо утратил контроль над своими вооруженными силами, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, передает РИА «Новости». Гагин прокомментировал атаки украинских военных по территории России, совершенные несмотря на предложенное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие.

    По словам эксперта, с самого утра украинские войска нарушают режим прекращения огня по всей линии соприкосновения, в том числе на территории Донецкой народной республики. Он подчеркнул, что эти удары носят повсеместный характер и демонстрируют либо отсутствие вертикали власти на Украине, либо полное равнодушие ее руководства к мирному урегулированию.

    Гагин отметил, что действия украинских подразделений носят признаки самостоятельности и террористических атак, что может свидетельствовать о распаде структуры управления. Эксперт добавил, что подобные формирования, которые сами решают, где и когда открывать огонь, должны быть уничтожены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ вновь начали обстреливать Часов Яр с применением реактивных систем залпового огня и минометов, Минобороны России заявило о нарушении пасхального перемирия со стороны украинских сил, а очевидцы в Донецке заметили три взрыва и сильное задымление.

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    20 апреля 2025, 13:04 • Новости дня
    NYT: Путин дал понять Трампу о намерении продолжать СВО до достижения целей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей, сообщает The New York Times.

    По информации издания, российский лидер через личные встречи с Уиткоффом и телефонный разговор с Трампом четко обозначил, что операция будет продолжаться, даже если удастся достичь только части намеченных задач, пишет The New York Times.

    Аналитики, «близкие к правительству», отмечают, что Путин не проявил той гибкости по территориальным вопросам, которую многие от него ожидали. По их оценке, Москва, несмотря на сложные переговоры по Украине, стремится расширить повестку обсуждений с США. В частности, планируется включить в диалог вопросы энергетики, сотрудничества в Арктике и космических программ.

    Собеседники издания подчеркивают, что одной из ключевых целей Кремля в этих контактах остается недопущение дальнейшего расширения НАТО на восток. Эксперты считают, что диверсификация тем переговоров может способствовать поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном, даже если попытки достичь мирных соглашений по украинскому вопросу завершатся безрезультатно.

    Между тем мировые СМИ обсуждают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена организовать дополнительную встречу между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и российскими представителями.

    Помощник президента России Юрий Ушаков выразил уверенность, что переданные через спецпосланника Стивена Уиткоффа сигналы Москвы по ситуации на Украине уже обсуждались в Вашингтоне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    21 апреля 2025, 04:20 • Новости дня
    США предложили сделать территорию вокруг ЗАЭС нейтральной
    США предложили сделать территорию вокруг ЗАЭС нейтральной
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон рассматривает возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США, однако детали об организации такого контроля не раскрываются.

    Как сообщает издание The Wall Street Journal, Соединенные Штаты считают, что нейтрализация территории вокруг Запорожской АЭС и передача контроля над ней американской стороне могла бы способствовать урегулированию конфликта на Украине. Издание не уточняет, какие именно районы предлагается сделать нейтральными и в каком формате Вашингтон намерен осуществлять контроль над самой станцией и прилегающими территориями.

    WSJ также не приводит сведений о том, какое государство или международная структура по мнению США могла бы управлять станцией в случае реализации такого предложения. ЗАЭС, крупнейшая атомная станция Европы, находится в Энергодаре Запорожской области и с конца февраля 2022 года находится под контролем российских сил.

    С момента установления контроля российской стороной, украинские войска регулярно обстреливают как энергетические объекты станции, так и жилые районы Энергодара, используя беспилотники, реактивную артиллерию и системы залпового огня. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил о готовности к урегулированию конфликта на Украине при условии признания статуса новых регионов России, включая Запорожскую область. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается передавать ЗАЭС ни Украине, ни какой-либо другой стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский дрон был нейтрализован на территории около Запорожской атомной электростанции, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, украинские Вооруженные силы совершили атаку на территорию вблизи Запорожской АЭС до истечения срока соглашения об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, а директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что никто, кроме России, не будет контролировать станцию, поскольку она принадлежит Российской Федерации и управляется российской компанией.

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    20 апреля 2025, 13:39 • Новости дня
    ВСУ возобновили обстрелы Часова Яра из РСЗО и минометов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Утром в районе Часова Яра начались интенсивные обстрелы, для которых использовали реактивные системы залпового огня и минометы.

    Украинские военные открыли плотный огонь по окрестностям Часова Яра, используя реактивные системы залпового огня и минометы, передает ТАСС. В российских силовых структурах уточнили: «По окрестностям Часова Яра ВСУ начали бить из РСЗО и минометов. Обстрелы довольно плотные». По их словам, нарушения пасхального перемирия были также зафиксированы при помощи разведывательных беспилотников, которые патрулировали ситуацию в районе. В распоряжении агентства оказалось видео с подтверждением факта обстрелов украинских военных в указанном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал, что украинские военные используют мирных жителей в Часовом Яре в качестве живого щита, российские войска заняли более десяти многоэтажек в этом населенном пункте, а подразделения ВС России сковали силы противника в районе Часова Яра.

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    20 апреля 2025, 11:44 • Новости дня
    Мирошник сообщил о новых нарушениях пасхального перемирия Киевом

    Посол Мирошник заявил о новых обстрелах ВСУ разных направлений в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Обстрелы Донецка, Горловки, Херсонского и других направлений сохраняются несмотря на пасхальное перемирие, увеличилось число сообщений о нарушениях режима тишины ВСУ, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Сообщения о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня украинской стороной поступают с разных участков фронта, передает ТАСС.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что утром были зафиксированы обстрелы Донецка, сработала система ПВО, удары отмечены на Горловском и Кременском направлениях, а также зафиксировано значительное количество атак на Херсонском направлении.

    «Продолжают поступать сообщения о том, где наносятся удары, откуда ведутся обстрелы», – заявил Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».

    Дипломат отметил, что на линии боевого соприкосновения «мановением волшебной палочки не установилась тишина, то есть продолжает грохотать». Он подчеркнул, что подробные данные по ударам будут предоставлены позже.

    Мирошник также добавил, что Россия уделяет особое внимание защите гражданских объектов и располагает полной информацией о военных действиях на линии фронта.

    Утром в воскресенье в районе Элеваторной улицы в Буденновском районе Донецка было зафиксировано попадание в результате удара.

    Очевидцы сообщили о трех взрывах и крупном задымлении в Донецке.

    В Луганской народной республике в ночь на субботу был зафиксирован обстрел пригородов города Кременная во время действия пасхального перемирия.

    Напомним, президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

    Президент России также призвал быть готовыми к немедленному ответу из-за свыше ста нарушений договоренностей украинской стороной.

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    20 апреля 2025, 10:30 • Новости дня
    ВСУ нарушили пасхальное перемирие в ЛНР ночным обстрелом пригорода Кременной
    ВСУ нарушили пасхальное перемирие в ЛНР ночным обстрелом пригорода Кременной
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Луганской народной республике в ночь на субботу зафиксирован обстрел пригородов города Кременная, произошедший в период действия пасхального перемирия, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, украинские войска обстреляли пригород Кременной в Луганской народной республике в ночное время, передает ТАСС.

    В сообщении, опубликованном в его Telegram-канале, Мирошник заявил: «Пасхального чуда со стороны укронацистов не произошло! В ЛНР ночные обстрелы пригорода Кременной. Сообщения о нарушениях со стороны ВСУ продолжают поступать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне специальной военной операции вступило в силу пасхальное перемирие, однако ВСУ нарушили его и ударили по Донецку, а также вскоре после объявления Москвой перемирия применили FPV-дроны по российским позициям на Покровском направлении.

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    21 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    Депутат Рады: США выдвинули Киеву ультиматум по перемирию и недрам

    Депутат Рады Дубинский заявил об ультиматуме США к Киеву по срокам перемирия

    Tекст: Вера Басилая

    США поставила перед Киевом жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, одним из которых называют возможную отставку Владимира Зеленского, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    По словам Дубинского, встреча главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с американской стороной в Париже прошла в крайне жесткой атмосфере, передает РИА «Новости».

    «Позиция США – или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов», – заявил Дубинский.

    Он сообщил, что Зеленский не был приглашен на переговоры в Париже, поскольку, по словам депутата, неприятен США.

    Дубинский подчеркнул, что Вашингтон требует принятия всех решений за неделю и согласия до 1 мая на условия России по перемирию, одним из которых якобы является отставка Зеленского.

    США заявили Киеву о необходимости уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса и выразили готовность признать Крым российским.

    Вашингтон также рассматривает возможность предоставления нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

    Президент США отметил шансы на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни и возможные экономические выгоды для обеих сторон.

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.

    Коментарии (2)
    20 апреля 2025, 15:53 • Новости дня
    Дело возбудили из-за убийства жителя Курской области военными ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Кореневском районе Курской области возбуждено уголовное дело после того, как беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями, в результате чего погиб 24-летний мужчина.

    В связи с убийством жителя Кореневского района Курской области возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости». Информационный центр СК РФ сообщил в своем Telegram-канале, что расследование связано с действиями военнослужащих вооруженных формирований Украины.

    По данным следствия, 11 апреля в селе Ольговка вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились двое мужчин, направлявшихся проверить дом. В результате атаки погиб 24-летний пассажир, житель этого района.

    Один из свидетелей сообщил военным следователям об обстоятельствах инцидента. По его словам, при эвакуации тела погибшего друга по нему и по другим гражданским автомобилям был произведен повторный обстрел с применением беспилотников.

    Следственный комитет подчеркнул, что все причастные к преступлению представители вооруженных формирований Украины будут установлены и привлечены к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о теракте после того, как произошел взрыв на станции «Суджа» в Курской области, также Следственный комитет завел уголовное дело после того, как украинские боевики сбросили с дрона бомбу на людей в этом регионе, и Следственный комитет завел дело после ранения журналиста ТАСС украинскими военными в Курской области.

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    20 апреля 2025, 17:56 • Новости дня
    При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два человека

    После обстрела ВСУ Горловки вопреки перемирию пострадали два жителя

    Tекст: Вера Басилая

    В результате артиллерийской атаки ВСУ по Горловке, вопреки пасхальному перемирию, пострадали два человека, сообщил мэр города Иван Приходько.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Приходько, число раненых мирных жителей Горловки после обстрела со стороны ВСУ возросло до двух человек.

    По данным главы города, украинские войска применили ствольную артиллерию натовского калибра и кассетные боеприпасы. Атаки также осуществлялись с помощью беспилотных летательных аппаратов. Обстрелы произошли в воскресенье, несмотря на пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия с 18 часов 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Владимир Зеленский пообещал «зеркальные действия» в ответ на режим прекращения огня.

    Посол по особым поручениям МИД России Мирошник сообщил, что обстрелы Донецка, Горловки, Херсонского и других направлений сохраняются, а число сообщений о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ увеличилось.

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