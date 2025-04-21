Tекст: Дмитрий Зубарев

Родственники украинских солдат ежедневно направляют до ста обращений через Telegram-боты, изначально созданные для добровольной сдачи в плен, с жалобами на действия командиров ВСУ и просьбами о помощи, сообщает ТАСС.

По словам представителя российских силовых структур, чат-бот фактически стал своеобразным центром психологической поддержки, где родственники делятся переживаниями и рассказывают о сложной ситуации своих близких.

Как писала газета ВЗГЛЯД, взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал о задачах ВСУ, назвал 9 Мая общим праздником для жителей России и Украины, а также рассказал о случаях попадания под дружественный огонь.