Пожар в многоэтажке Сеула унес жизнь человека после предполагаемого поджога огнеметом

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает агентство Ренхап, утром 21 апреля в районе Пончхон округа Кванак в Сеуле произошел пожар в 21-этажном жилом доме. По словам правоохранителей, возгорание могло быть вызвано использованием неустановленного устройства, похожего на огнемет, что сейчас выясняется.

В результате инцидента погиб один человек, двое выпали из окон и были госпитализированы, еще девять получили легкие травмы. Большинство пострадавших отравились дымом или испытали затрудненное дыхание. Пожарные объявили первый уровень реагирования и взяли под контроль основной очаг пожара примерно за час.

Полиция установила личность предполагаемого поджигателя и ведет его розыск. По словам представителей полиции, «для поджога было использовано неустановленное устройство, и в данный момент выясняется, был ли это огнемет». Также расследуется возможная связь этого пожара с еще одним возгоранием, произошедшим ранее в соседнем жилом комплексе.

Для координации действий по обеспечению безопасности и поиску подозреваемого был привлечен мобильный патрульный батальон из 177 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на российском судне Crystal Asia, находящемся в восьми километрах от порта Камчхон в Пусане, произошел пожар, в результате которого пострадали шесть граждан России, и один из пострадавших моряков затем скончался в больнице от полученных травм.