Воскресение – это как врата, которые открылись и с тех пор стоят открытыми. Как писал один исследователь Нового Завета, ранних христиан отличало ясное, живое переживание того, что Иисус «могущественно жив».2 комментария
Пожар в многоэтажке Сеула унес жизнь человека после предполагаемого поджога огнеметом
В многоэтажном жилом доме Сеула вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек и более десяти получили травмы, полиция ищет подозреваемого в поджоге.
Как сообщает агентство Ренхап, утром 21 апреля в районе Пончхон округа Кванак в Сеуле произошел пожар в 21-этажном жилом доме. По словам правоохранителей, возгорание могло быть вызвано использованием неустановленного устройства, похожего на огнемет, что сейчас выясняется.
В результате инцидента погиб один человек, двое выпали из окон и были госпитализированы, еще девять получили легкие травмы. Большинство пострадавших отравились дымом или испытали затрудненное дыхание. Пожарные объявили первый уровень реагирования и взяли под контроль основной очаг пожара примерно за час.
Полиция установила личность предполагаемого поджигателя и ведет его розыск. По словам представителей полиции, «для поджога было использовано неустановленное устройство, и в данный момент выясняется, был ли это огнемет». Также расследуется возможная связь этого пожара с еще одним возгоранием, произошедшим ранее в соседнем жилом комплексе.
Для координации действий по обеспечению безопасности и поиску подозреваемого был привлечен мобильный патрульный батальон из 177 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на российском судне Crystal Asia, находящемся в восьми километрах от порта Камчхон в Пусане, произошел пожар, в результате которого пострадали шесть граждан России, и один из пострадавших моряков затем скончался в больнице от полученных травм.