На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
Пушков: Украина была принуждена Россией к тому, чтобы признать пасхальное перемирие
Сенатор Алексей Пушков указал, что Киеву пришлось официально признать пасхальное перемирие после политического маневра Москвы, подчеркнув, что отказ был бы невыгоден на фоне заявления Путина.
Пушков в своем Telegram-канале заявил: «На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. (…) Таким образом, Украина была фактически принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие. Вместе с тем и после этого заявления продолжали поступать сообщения о нарушения перемирия со стороны ВСУ в Херсонской области».
Пушков отметил, что западные СМИ ранее сообщали, что Зеленский, возможно, отклонил предложение о перемирии. Он добавил, что ситуация изменилась после того, как в Киеве, по его мнению, осознали: отказ от перемирия на фоне заявления Путина выглядел бы проигрышно. Это, по словам сенатора, отразилось бы не только внутри страны, но и в глазах президента США Дональда Трампа, который ждет сигналов к урегулированию, а также международного сообщества.
Пушков также предположил, что на решение Киева могли повлиять лидеры Франции Эммануэль Макрон и Британии Кир Стармер, которые склоняли Владимира Зеленского к согласию на перемирие.
Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.
Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.
Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.