На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
Производство автокомпонентов запустили на площадке НАМИ в Самарской области
На промышленной площадке НАМИ в Самарской области стартовало изготовление современных автокомпонентов, включая отечественные системы ABS и курсовой устойчивости, с перспективой создания 150 рабочих мест.
О запуске производства на площадке «НАМИ Инновационные компоненты» сообщило Министерство промышленности и торговли РФ, передает ТАСС. В рамках проекта средства выделены на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию полностью отечественных антипробуксовочных систем, ABS, электронных стояночных тормозов и систем курсовой устойчивости. НАМИ займется не только локализацией компонентов, но и развитием программного обеспечения, калибровок и испытаний, а также модернизацией испытательных полигонов.
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов отметил: «НАМИ планирует развивать свои компетенции в отношении программного обеспечения, калибровок, испытаний и валидации систем. В перспективе это может коснуться и модернизации полигонов для проведения этих работ».
ФГУП «НАМИ» в июне 2023 года приобрело 100% предприятия «Роберт бош Самара», позднее переименованного в «НАМИ Инновационные компоненты». Как отметили в Минпромторге, российские инженеры впервые в стране разработали уникальное программное обеспечение для управления ABS и системой курсовой устойчивости автомобиля, что повысит технологическую независимость в сфере интеллектуальных тормозных систем.
По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, запуск производства позволит достичь полной локализации, выпускать современные компоненты безопасности и создать до 150 новых высококвалифицированных рабочих мест на предприятии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году выпуск легковых автомобилей в России увеличился, продажи новых авто в октябре выросли на 51%, при этом авторынок России в ближайшее время ожидает один из самых тяжелых годов.