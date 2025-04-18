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В Подмосковье произошел масштабный пожар на складе
Пожар на складе в Мытищах охватил 1,8 тыс кв метров, участвуют 54 человека
В подмосковных Мытищах вспыхнул пожар на складе, площадь возгорания составила 1,8 тыс. кв. метров, в тушении задействованы 54 человека и 17 единиц техники.
Пожар произошел на складе в поселке Грибки городского округа Мытищи, сообщает ТАСС. По данным пресс-службы МЧС России, площадь возгорания составляет 1,8 тыс. кв. метров. На месте инцидента работают пожарно-спасательные подразделения, которые ликвидируют пожар и защищают от огня соседние постройки.
В тушении пожара участвуют 54 человека и 17 единиц техники. Ситуация остается под контролем, силы МЧС продолжают работы по полной ликвидации возгорания. О жертвах и пострадавших информации не поступало, причины возгорания устанавливаются.
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