В Подмосковье произошел масштабный пожар на складе

Пожар на складе в Мытищах охватил 1,8 тыс кв метров, участвуют 54 человека

Tекст: Денис Тельманов

Пожар произошел на складе в поселке Грибки городского округа Мытищи, сообщает ТАСС. По данным пресс-службы МЧС России, площадь возгорания составляет 1,8 тыс. кв. метров. На месте инцидента работают пожарно-спасательные подразделения, которые ликвидируют пожар и защищают от огня соседние постройки.

В тушении пожара участвуют 54 человека и 17 единиц техники. Ситуация остается под контролем, силы МЧС продолжают работы по полной ликвидации возгорания. О жертвах и пострадавших информации не поступало, причины возгорания устанавливаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из поселков Пермского края при возгорании в частном жилом доме погибли четыре человека.

Пожар вспыхнул в цехе по производству лодок из ПВХ в Уфе, охватив территорию в 400 кв. метров, при этом пострадавших, по предварительным данным, нет.

Утром в четверг в столице произошел пожар на территории трансформаторной подстанции в Востряковском проезде.