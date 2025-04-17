Россиянка Александрова обыграла Андрееву на турнире WTA в Штутгарте

Tекст: Вера Басилая

Россиянка Екатерина Александрова успешно справилась с задачей победы над соотечественницей Миррой Андреевой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте. Матч второго круга завершился в пользу Александровой с результатом 6:3, 6:2. Хотя Александрова не имела номера посева на турнире, это не помешало ей обыграть Андрееву, шестую сеяную, передает ТАСС.

В следующем раунде Александрова встретится с победительницей матча между полькой Магдаленой Френх и американкой Джессикой Пегулой, которая занимает третье место в посеве.

Екатерина Александрова, 30-летняя теннисистка, находится на 22-й позиции в рейтинге WTA в одиночном разряде и имеет на своем счету пять побед на турнирах, организованных WTA.

17-летняя Мирра Андреева ранее выигрывала три турнира под эгидой WTA. Лучшим ее достижением на турнирах Большого шлема был выход в полуфинал на Открытом чемпионате Франции 2024 года. В парном разряде на Олимпийских играх в Париже она завоевала серебро.

Турнир в Штутгарте, проходящий на грунтовых кортах, относится к категории WTA 500 и имеет призовой фонд более одного миллиона долларов. Среди известных победительниц прошлых лет можно отметить Надежду Петрову, Светлану Кузнецову и Марию Шарапову.

Ранее россиянка Мирра Андреева прошла во второй круг турнира WTA в Штутгарте после того, как ее сестра Эрика Андреева снялась с матча из-за травмы колена.

Мирра Андреева заняла девятое место в рейтинге WTA после победы на турнире в Дубае, став первой ракеткой России и вытеснив Дарью Касаткину, а Екатерина Александрова заняла двадцать первое место в рейтинге WTA.