Эрика Андреева не доиграла матч против сестры Мирры на турнире в Штутгарте

Tекст: Вера Басилая

Россиянка Мирра Андреева прошла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации в Штутгарте после того, как ее сестра Эрика снялась с матча из-за травмы. Эрика прекратила игру при счете 2:6, 0:1, после того как в первом сете была вынуждена взять перерыв из-за проблем с коленом, передает ТАСС.

Теперь Мирра Андреева встретится с россиянкой Екатериной Александровой во втором круге соревнований. Это была вторая встреча сестер на профессиональных кортах. Впервые они сыграли друг с другом в октябре 2024 года на турнире в китайском Ухане, где победила Эрика Андреева со счетом 6:3, 6:1.

Мирра Андреева, которой всего 17 лет, занимает седьмую позицию в мировом рейтинге WTA и уже имеет три титула под эгидой организации. Она также стала серебряным призером на Олимпийских играх 2024 года в Париже в парном разряде. Ее сестра Эрика Андреева занимает 97-е место в рейтинге и пока не имеет титулов WTA.

Турнир в Штутгарте проводится на грунтовых кортах, относится к категории WTA 500, а его призовой фонд составляет более миллиона долларов. Действующей победительницей является Елена Рыбакина из Казахстана. Среди россиянок в разные годы победительницами становились Надежда Петрова, Светлана Кузнецова и Мария Шарапова.

Ранее украинская теннисистка Марта Костюк снялась с матча против россиянки в Штутгарте из-за полученной травмы.

Мирра Андреева заняла 9-е место в рейтинге WTA после победы на турнире в Дубае, став первой ракеткой России и вытеснив Дарью Касаткину.

