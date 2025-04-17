В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.0 комментариев
Кремль объяснил смену госсекретаря Союзного государства
Песков назвал смену госсекретаря Союзного государства естественной ротацией
Назначение Сергея Глазьева госсекретарем Союзного государства связано с естественной ротацией кадров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Союзное государство, объединяющее Россию и Белоруссию, развивается и продолжает быть самой продвинутой формой интеграции на территории бывшего Советского Союза, передает ТАСС.
Песков отметил, что интеграция приносит выгоду обеим странам, помогая укреплять их сотрудничество.
По его словам, ротация кадров в подобных структурах является естественным процессом.
Сергей Глазьев будет назначен госсекретарем Союзного государства вместо Дмитрия Мезенцева.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем президента в Конституционном суде.