В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.0 комментариев
Дочь экс-президента Южной Кореи оштрафовали за пьяное вождение и незаконную сдачу жилья
Дочь бывшего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина Мун Да Хе приговорена к штрафу в 15 млн вон (примерно 10,5 тыс. долларов )за вождение в пьяном виде и незаконную сдачу жилья, при жтом суд учел ее раскаяние и отсутствие судимости.
Мун Да Хе была оштрафована за пьяное вождение и незаконную сдачу жилья. Как передает РИА «Новости», Западный районный суд Сеула 17 апреля приговорил Мун Да Хе к штрафу в размере 15 млн. вон, что составляет около 10,5 тыс. долларов. Дело было возбуждено по обвинениям в нарушении Закона об автомобильном транспорте и Закона о контроле за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения.
Суд признал, что вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения и продолжительное ведение гостиничного бизнеса в трех незарегистрированных местах являются серьезными нарушениями. Несмотря на это, суд учел искреннее раскаяние Да Хе и отсутствие у нее предыдущих судимостей.
Прокуроры изначально требовали для дочери бывшего президента наказание в виде одного года тюремного заключения.
Пока не сообщается, намерена ли Мун Да Хе обжаловать решение суда.
Ранее южнокорейский конституционный суд утвердил импичмент предыдущего главы государства Юн Сок Еля, а отрешенный от власти политик принес публичные извинения гражданам Южной Кореи, выразив сожаление о неспособности оправдать ожидания общества.