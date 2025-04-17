Дочь экс-президента Южной Кореи оштрафовали за пьяное вождение и незаконную сдачу жилья

Tекст: Мария Иванова

Мун Да Хе была оштрафована за пьяное вождение и незаконную сдачу жилья. Как передает РИА «Новости», Западный районный суд Сеула 17 апреля приговорил Мун Да Хе к штрафу в размере 15 млн. вон, что составляет около 10,5 тыс. долларов. Дело было возбуждено по обвинениям в нарушении Закона об автомобильном транспорте и Закона о контроле за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения.

Суд признал, что вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения и продолжительное ведение гостиничного бизнеса в трех незарегистрированных местах являются серьезными нарушениями. Несмотря на это, суд учел искреннее раскаяние Да Хе и отсутствие у нее предыдущих судимостей.

Прокуроры изначально требовали для дочери бывшего президента наказание в виде одного года тюремного заключения.

Пока не сообщается, намерена ли Мун Да Хе обжаловать решение суда.

Ранее южнокорейский конституционный суд утвердил импичмент предыдущего главы государства Юн Сок Еля, а отрешенный от власти политик принес публичные извинения гражданам Южной Кореи, выразив сожаление о неспособности оправдать ожидания общества.