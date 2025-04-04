Юн Сок Ель извинился перед корейцами после импичмента

Tекст: Мария Иванова

Отрешенный от должности президент Республики Корея Юн Сок Ель извинился перед гражданами страны, сообщает ТАСС. В заявлении он отметил, что для него было честью служить Республике Корея, и выразил благодарность своим сторонникам.

Юн Сок Ель заявил: «Уважаемые сограждане, для меня было большой честью работать ради Республики Корея». Он также добавил, что ему жаль, что не смог оправдать ожидания граждан, и попросил прощения за это. Экс-президент подчеркнул, что всегда будет молиться за сограждан.

Конституционный суд Южной Кореи единогласно поддержал импичмент Юн Сок Еля 4 апреля, отрешив его от власти. Решение суда было принято на основании событий 3 декабря 2024 года, когда Юн Сок Ель объявил в стране военное положение, что вызвало широкий общественный резонанс и критику.

Прокуратура Южной Кореи решила не подавать апелляцию на решение суда и освободить президента Юн Сок Еля, который обвинялся в мятеже.

Ранее полиция Южной Кореи инициировала расследование в отношении 46 человек, проникших в здание суда в Сеуле, где они устроили погром после решения о продлении ареста Юн Сок Еля.