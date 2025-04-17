В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.0 комментариев
Дневник убитой девушки помог раскрыть убийство спустя 23 года
В Иркутске раскрыли убийство 2001 года благодаря дневнику погибшей девушки, который сохранил ключевой свидетель из ее окружения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следствие установило, что двое злоумышленников убили свою знакомую, чтобы скрыть следы противоправных действий, и спрятали тело под полом заброшенного здания, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
На тот момент задержать подозреваемых не удалось.
В 2024 году следователи нашли ключевого свидетеля из окружения девушки. Она сохранила дневник погибшей, который стал важной уликой. Благодаря записям из дневника удалось установить подозреваемых. В ходе расследования было отработано более 20 свидетелей и очевидцев, это досконально восстановить картину преступления.
Подозреваемых задержали, один из них уже приговорен к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В феврале правоохранители в Тульской области раскрыли дело об убийстве женщины, чьи останки были найдены в 1998 году.