Дневник убитой девушки помог раскрыть убийство спустя 23 года

Tекст: Алексей Дегтярев

Следствие установило, что двое злоумышленников убили свою знакомую, чтобы скрыть следы противоправных действий, и спрятали тело под полом заброшенного здания, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

На тот момент задержать подозреваемых не удалось.

В 2024 году следователи нашли ключевого свидетеля из окружения девушки. Она сохранила дневник погибшей, который стал важной уликой. Благодаря записям из дневника удалось установить подозреваемых. В ходе расследования было отработано более 20 свидетелей и очевидцев, это досконально восстановить картину преступления.

Подозреваемых задержали, один из них уже приговорен к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В феврале правоохранители в Тульской области раскрыли дело об убийстве женщины, чьи останки были найдены в 1998 году.