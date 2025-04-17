СК предложил ужесточить наказание за преступления с использованием IT-технологий

Tекст: Дмитрий Зубарев

Следственный комитет предложил внести изменения в статью 63 Уголовного кодекса России, добавив к ней новые отягчающие обстоятельства для преступлений, связанных с современными IT-технологиями, передает ТАСС. Об этом сообщила заместитель руководителя отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК Анна Старжинская на круглом столе в Совете Федерации. По ее словам, первоочередной задачей является дополнение статьи 63 новым обстоятельством, отягчающим наказание, связанным с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта.

Старжинская также подчеркнула, что особое беспокойство вызывают случаи использования дипфейк-технологий в преступных целях. Она отметила, что необходимо прогнозировать возможные угрозы противоправного применения IT-технологий и разрабатывать законодательные инициативы с использованием технологически нейтральных и универсальных подходов. На данный момент предложения комитета прорабатываются совместно с заинтересованными ведомствами, чтобы обеспечить более эффективную защиту от злоупотреблений в цифровой сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил правительству и силовым ведомствам установить, нужно ли признавать использование искусственного интеллекта в преступлениях отягчающим обстоятельством. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил считать использование дипфейков отягчающим обстоятельством при рассмотрении дел о мошенничестве. Московский суд заблокировал сайт, который позволяет говорить голосом Дональда Трампа.