Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.0 комментариев
Счетная палата выявила неэффективные расходы при строительстве объектов в Крыму
Счетная палата обнаружила завышение сметных цен и неэффективные расходы при строительстве энергетических объектов в Крыму, включая задержки на 28 проектах и неиспользование 4,4 млрд рублей.
Счетная палата провела аудит мероприятий по развитию энергетического комплекса Крыма. Было выявлено, что из 31 планируемого объекта к концу 2024 года введено в эксплуатацию только шесть, а сроки по остальным были многократно перенесены. Основные причины задержек – перераспределение финансирования, поздняя доставка средств до исполнителя, а также изменение проектных решений и логистических схем, пишет ТАСС.
Аудит также показал, что неэффективно использованы 129,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. Эти средства оказались не востребованы. Кроме этого, стоимость оборудования в ряде случаев значительно превышала цены производителей из-за закупок через посредников, что привело к завышению на 275%.
Критическая ситуация с энергоснабжением Крыма сложилась после воссоединения региона с Россией в 2014 году, когда Украина устроила энергоблокаду полуострова. В ответ на это были построены новые сети и энергоблоки, а также запущен энергомост из Кубани через Керченский пролив.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил Счетной палате провести анализ исполнения национальных проектов в период с 2019 по 2024 год.