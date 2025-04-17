Счетная палата выявила неэффективные расходы при строительстве объектов в Крыму

Tекст: Дмитрий Зубарев

Счетная палата провела аудит мероприятий по развитию энергетического комплекса Крыма. Было выявлено, что из 31 планируемого объекта к концу 2024 года введено в эксплуатацию только шесть, а сроки по остальным были многократно перенесены. Основные причины задержек – перераспределение финансирования, поздняя доставка средств до исполнителя, а также изменение проектных решений и логистических схем, пишет ТАСС.

Аудит также показал, что неэффективно использованы 129,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. Эти средства оказались не востребованы. Кроме этого, стоимость оборудования в ряде случаев значительно превышала цены производителей из-за закупок через посредников, что привело к завышению на 275%.

Критическая ситуация с энергоснабжением Крыма сложилась после воссоединения региона с Россией в 2014 году, когда Украина устроила энергоблокаду полуострова. В ответ на это были построены новые сети и энергоблоки, а также запущен энергомост из Кубани через Керченский пролив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил Счетной палате провести анализ исполнения национальных проектов в период с 2019 по 2024 год.