Коллективный разум в сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243-х. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.0 комментариев
В Колумбии объявили чрезвычайную ситуацию из-за желтой лихорадки
Власти Колумбии ввели чрезвычайное положение из-за 74 случаев желтой лихорадки
В Колумбии зафиксировали 74 случая заболевания желтой лихорадкой, из которых 34 привели к летальному исходу, что вынудило власти ввести режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.
В Колумбии введен режим чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения из-за вспышки желтой лихорадки, сообщает РИА «Новости». Министр здравоохранения Гильермо Альфонсо Харамильо проинформировал о принятом решении, заявив, что правительство под руководством президента Густаво Петро объявляет в стране чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.
По словам министра, в Колумбии выявлено 74 случая заражения желтой лихорадкой, из которых 34 закончились летальным исходом. Власти страны вынуждены принимать экстренные меры для борьбы с эпидемией и предотвращения ее дальнейшего распространения.
Режим чрезвычайной ситуации предполагает активизацию мер по предупреждению заражения, включая вакцинацию и усиление контроля за потенциальными источниками инфекции. Министерство здравоохранения намерено усилить мониторинг и принимать оперативные меры для защиты населения.
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