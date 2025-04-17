В Колумбии объявили чрезвычайную ситуацию из-за желтой лихорадки

Власти Колумбии ввели чрезвычайное положение из-за 74 случаев желтой лихорадки

Tекст: Мария Иванова

В Колумбии введен режим чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения из-за вспышки желтой лихорадки, сообщает РИА «Новости». Министр здравоохранения Гильермо Альфонсо Харамильо проинформировал о принятом решении, заявив, что правительство под руководством президента Густаво Петро объявляет в стране чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

По словам министра, в Колумбии выявлено 74 случая заражения желтой лихорадкой, из которых 34 закончились летальным исходом. Власти страны вынуждены принимать экстренные меры для борьбы с эпидемией и предотвращения ее дальнейшего распространения.

Режим чрезвычайной ситуации предполагает активизацию мер по предупреждению заражения, включая вакцинацию и усиление контроля за потенциальными источниками инфекции. Министерство здравоохранения намерено усилить мониторинг и принимать оперативные меры для защиты населения.

Ранее Главное таможенное управление Китая обязало лиц, контактировавших с больными оспой обезьян, сообщать об этом при въезде в страну для предотвращения распространения вируса.

Российские туроператоры опровергли информацию о массовом заражении туристов из России лихорадкой денге во Вьетнаме из-за отсутствия предупреждений от вьетнамских властей.

Между тем эпидемический процесс в России в осенне-зимний период был достаточно интенсивным, несмотря на необычно теплую зиму без снега и морозов, как заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.