Москалькова организовала проверку после задержания граждан Киргизии в бане в Москве

Москалькова сообщила о проверке задержания граждан Киргизии в бане в Москве

Tекст: Вера Басилая

После встречи омбудсменов России Татьяны Москальковой и Киргизии Джамили Джаманбаевой прокуратура и миграционная служба России начали проверку действий сотрудников правоохранительных органов в Москве, передает ТАСС.

Инцидент произошел в банном комплексе «Бодрость», где были задержаны граждане Киргизии.

Татьяна Москалькова заверила, что дело будет находиться под ее контролем. По ее словам, проверка необходима для соблюдения прав задержанных. Джамиля Джаманбаева отметила, что любые меры в отношении киргизских граждан должны соответствовать международным обязательствам, учитывая членство Киргизии в Евразийском экономическом союзе.

По информации МИД Киргизии, с задержанными уже проведены встречи. Им предложили подавать заявления, но большинство отказалось. Из 24 задержанных на данный момент освобождены 22 человека.

Ранее МИД Киргизии вручил ноту российскому послу с просьбой объяснить задержания граждан республики в Москве.

Минтруда Киргизии сообщило о выдворении четырех граждан Киргизии из России.

В МИД России сообщили, что рейд в банном комплексе Москвы носил плановый характер с целью обеспечения безопасности, задержано 59 мигрантов, среди которых 25 находились в стране незаконно; рейд не был нацелен против граждан какой-либо страны.