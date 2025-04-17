  • Новость часаЯпония пожаловалась на ограничение Россией прохода кораблей у Курил
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Финская война подготовила СССР к Великой Отечественной
    Российские морпехи пробились на территорию Горнальского монастыря
    Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя
    Конец коллективного Запада. Россия уничтожила миф о единстве НАТО
    Из-за атак ВСУ в Брянской области полностью сгорели 18 домов
    Евросоюз собрался использовать российский СПГ против США
    Япония пожаловалась на ограничение Россией прохода кораблей у Курил
    Финляндия призвала Россию полностью прекратить огонь на Украине
    Эксперты: Киев еще почтит память Олеся Бузины
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    20 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Существование Украины как государства станет невозможным

    У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

    23 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

    62 комментария
    17 апреля 2025, 08:41 • Новости дня

    Москалькова организовала проверку после задержания граждан Киргизии в бане в Москве

    Москалькова сообщила о проверке задержания граждан Киргизии в бане в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве прокуратура и миграционная служба проведут проверку действий правоохранителей после задержания в банном комплексе «Бодрость» граждан Киргизии.

    После встречи омбудсменов России Татьяны Москальковой и Киргизии Джамили Джаманбаевой прокуратура и миграционная служба России начали проверку действий сотрудников правоохранительных органов в Москве, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в банном комплексе «Бодрость», где были задержаны граждане Киргизии.

    Татьяна Москалькова заверила, что дело будет находиться под ее контролем. По ее словам, проверка необходима для соблюдения прав задержанных. Джамиля Джаманбаева отметила, что любые меры в отношении киргизских граждан должны соответствовать международным обязательствам, учитывая членство Киргизии в Евразийском экономическом союзе.

    По информации МИД Киргизии, с задержанными уже проведены встречи. Им предложили подавать заявления, но большинство отказалось. Из 24 задержанных на данный момент освобождены 22 человека.

    Ранее МИД Киргизии вручил ноту российскому послу с просьбой объяснить задержания граждан республики в Москве.

    Минтруда Киргизии сообщило о выдворении четырех граждан Киргизии из России.

    В МИД России сообщили, что рейд в банном комплексе Москвы носил плановый характер с целью обеспечения безопасности, задержано 59 мигрантов, среди которых 25 находились в стране незаконно; рейд не был нацелен против граждан какой-либо страны.

    16 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    СМИ: Россия предложила Boeing сделку по замороженным активам

    Bloomberg: Россия предложила Boeing сделку по замороженным активам

    СМИ: Россия предложила Boeing сделку по замороженным активам
    @ Joel Lerner/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия предложила компании Boeing продать ей самолеты, оплатив их замороженными в западных странах активами, в случае прекращения боевых действий на Украине, сообщает агентство Bloomberg.

    Россия обратилась к компании Boeing с запросом на продажу самолетов, которые будут оплачены замороженными на Западе активами, в случае достижения перемирия на Украине. Агентство Bloomberg сообщило, что такой запрос был направлен российской стороной партнерам в США, сообщает «360».

    Источник агентства из Москвы отметил, что покупка самолетов может стать частью процесса смягчения санкций, если боевые действия прекратятся. Россия предлагает оплатить лайнеры государственными активами, которые были заблокированы за рубежом. Формально запрос России не обусловлен согласием на перемирие, однако он может открыть двери для дальнейших переговоров.

    Западные страны заблокировали около 280 млрд долларов резервов Центробанка России, из которых только пять млрд долларов находятся в США. В то же время компания Boeing прекратила отношения с Россией в феврале 2022 года, после того как были введены санкции в связи с событиями на Украине.

    Ранее верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что некоторые страны Европейского союза категорически не согласны с предложением использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Коментарии (36)
    16 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию

    Bild: Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию

    Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отказался от сделки с Украиной на 50 млрд долларов, предложенной за поставку вооружения, пишет Bild.

    Как сообщает Bild, президент США отверг предложение сделки с Украиной на поставку вооружения на сумму в 50 млрд долларов, передает «Газета.Ru». Издание отмечает, что глава Белого дома не выразил желания поддерживать Киев, даже если получит взамен средства из фондов ЕС.

    «Трамп отклонил сделку на 50 миллиардов долларов. Он не хочет помогать Киеву даже в том случае, если получит взамен 50 миллиардов долларов из фондов ЕС», – сообщает немецкая газета.

    Согласно данным Bild, Украине срочно необходимы новые системы противовоздушной обороны. Однако американский лидер более заинтересован в переговорах, направленных на решение конфликта, чем в получении прибыли от поставок оружия Украине.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о важности прекращения иностранной военной помощи Киеву для разрешения конфликта на Украине.

    В марте профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

    Коментарии (13)
    16 апреля 2025, 21:33 • Видео
    США не дали Киеву оружия даже за деньги

    Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    Раненный в Казахстане мотоциклист из России попросил охрану в больнице

    Tекст: Вера Басилая

    Гражданин России мотоциклист Александр Ярцев был ранен в Казахстане, он нуждается в охране, чтобы избежать давления со стороны родственников нападавшего, которые требуют от него заявления об отсутствии претензий, сообщил адвокат Закир Асадов.

    Гражданин России Александр Ярцев был ранен в результате нападения в селе Мерке Жамбылской области Казахстана. По словам адвоката пострадавшего Закира Асадова, Ярцев помещен в алма-атинскую больницу и нуждается в круглосуточной охране из-за угрозы со стороны родственников нападавшего, передает РИА «Новости».

    Асадов обратился к министру внутренних дел Казахстана Ержану Саденову с просьбой обеспечить безопасность Ярцева в больнице, так как родственники требуют от него заявления об отсутствии претензий. Адвокат также предложил переквалифицировать уголовное дело на покушение на убийство.

    13 апреля Ярцев и его друг ехали по трассе в сторону Алма-Аты и остановились на заправке в селе Мерке. При выходе с АЗС, нападавший подошел к Ярцеву и нанес ему два удара ножом. Вначале Ярцева доставили в районную больницу, но из-за давления со стороны родственников нападавшего он переехал в Алма-Ату.

    В тот же день в генеральном консульстве России в Алма-Ате сообщили, что выясняются обстоятельства инцидента. Министр внутренних дел Казахстана подтвердил задержание подозреваемого и заверил, что угрозы жизни Ярцева нет, а виновные понесут наказание.

    Ранее россиянин Александр Белинский пострадал на Пхукете, пытаясь остановить троих граждан Израиля, которые пытались изнасиловать туристок из Финляндии. До этого сообщалось, что в индийском Гоа неизвестные напали с ножом на пару из России.

    Коментарии (5)
    16 апреля 2025, 10:14 • Новости дня
    Принц Гарри оказался в центре скандала из-за кулича
    Принц Гарри оказался в центре скандала из-за кулича
    @ yulia.svyrydenko

    Tекст: Александра Юдина

    Скандал на Украине вспыхнул после визита принца Гарри, когда в Сети появились подозрения, что ему подарили не украинскую паску, а русский кулич, пишет The Daily Telegraph.

    Принц Гарри оказался в центре скандала после визита на Украину, передает «Лента.ру».

    В ходе поездки ему была подарена традиционная пасхальная сдоба. Однако в интернете появились предположения, что это не украинская паска, а русский кулич, что вызвало бурные обсуждения среди пользователей Сети на Украине.

    Исследовательница гастрономической культуры Украины Елена Брайченко заявила, что подаренная принцу паска является именно украинской. Брайченко отметила, что существуют различные региональные отличия в рецептуре пасок в зависимости от области Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, принц Гарри неожиданно приехал на Украину с визитом. Гарри стал вторым членом королевской семьи, посетившим Украину. Ранее, в 2024 году, герцогиня Эдинбургская Софи побывала в Киеве.

    Коментарии (18)
    16 апреля 2025, 14:51 • Новости дня
    Генсек СДПГ: Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus
    Генсек СДПГ: Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Как пишет телеканал NTV, Мирш подчеркнул, что решение будет принято совместно с вероятным будущим канцлером Фридрихом Мерцем и партнерами по коалиции из СДПГ, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что когда Мерц получит всю информацию от служб, он тщательно взвесит все аспекты, прежде чем принять решение. Он также добавил, что фракция СДПГ в Бундестаге имеет четкую позицию по данному вопросу и выступала против поставок ракет Taurus.

    По словам Мирша, одной из основных причин противостояния СДПГ поставкам является стремление не допустить эскалации конфликта и не стать его участником. Генеральный секретарь выразил уверенность в том, что такая позиция останется неизменной.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что государства – члены ЕС намерены обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине, подчеркнув важность скоординированных усилий в этом вопросе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц заявил, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus, если это будет согласовано с партнерами в Евросоюзе. В феврале Мерц заявлял, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня.

    Коментарии (6)
    16 апреля 2025, 21:42 • Новости дня
    Взрыв в Севастополе оказался терактом против офицера Черноморского флота

    Хозяйка квартиры в Севастополе призналась в организации теракта против офицера ЧФ

    Взрыв в Севастополе оказался терактом против офицера Черноморского флота
    @ razvozhaev

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взрыв бытового газа в Севастополе в 2024 году оказался терактом, направленным против офицера Черноморского флота и организованным хозяйкой квартиры по указанию украинской спецслужбы, сообщили СМИ.

    Как пишет «Флаг Родины», в результате инцидента, произошедшего 6 февраля, обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами дома на улице Леваневского. Жертв удалось избежать. Первоначально предполагалась утечка газа, но расследование выявило истинные причины происшествия, передает Lenta.Ru.

    По данным следствия, взрыв устроила Надежда Г., хозяйка квартиры, арендованной военнослужащим и его супругой. Женщина пыталась скрыться после инцидента, но была задержана и обвинена в совершении теракта. На допросе она призналась, что в 2023 году ее завербовал представитель Службы безопасности Украины и поручил следить за жильцами.

    Надежда установила контакт с женой офицера и получила координаты тайника со взрывным устройством. Она забрала бомбу, установила ее в квартире и сообщила об этом куратору из СБУ, который привел бомбу в действие. Дело Надежды рассматривает Южный окружной военный суд. Газета приводит ее слова: «В качестве способа ликвидации был выбран подрыв. Для этого мне сотрудниками СБУ были переданы координаты, с помощью которых я забрала из тайника самодельное взрывное устройство», пишет RT.

    Напомним, в феврале прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что перекрытия между этажами частично обрушились из-за взрыва баллона с газом в жилом доме. Он отметил также, что пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда восемь человек, в том числе трое детей.

    Коментарии (4)
    16 апреля 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил трехкратное смягчение требований США к Украине по ресурсам

    Политолог Скачко: Переговоры по ресурсам Украины закончатся на американских условиях

    Эксперт объяснил трехкратное смягчение требований США к Украине по ресурсам
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ресурсная сделка будет подписана Вашингтоном и Киевом в ближайшее время. А выпавшая, по мнению президента США Дональда Трампа, прибыль компенсируется за счет других соглашений по использованию украинской инфраструктуры и земель, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что США снизили требования к Украине о компенсации за помощь до 100 млрд долларов.

    «Если смягчение требований – это правда, а не вброс демократов, то придется признать, что Владимир Зеленский продавил Белый дом в переговорах по ресурсной сделке. Ему помогли позиция европейских союзников и тот факт, что президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение как можно скорее», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Но Киеву рано радоваться. Выпавшую, по мнению Трампа, прибыль США компенсируют за счет других соглашений по использованию не предусмотренных в ресурсной сделке логистических и инфраструктурных мощностей, трубопроводов, а также земельного фонда Украины. Другими словами – переговоры все равно закончатся на американских условиях», – считает собеседник.

    «Отмечу, что ресурсная сделка будет заключаться в отсутствие мирного соглашения. Как следствие, под российским контролем по мере движения линии фронта могут оказаться ресурсы, указанные в документе. Эти хозяйственно-юридические мины замедленного действия вынудят Киев и Вашингтон в дальнейшем договариваться с Москвой», – спрогнозировал Скачко.

    Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что США смягчили требования к Киеву по возврату долга за военную помощь с 300 млрд долларов до примерно 100 млрд долларов. Это произошло на переговорах по ресурсной сделке. Сумма близка к оценке самой Украины – 90 млрд долларов.

    Переговоры продолжаются, но стороны «очень, очень близки» к достижению согласия, сказал министр финансов США Скотт Бессент. «Подписание может состояться даже на этой неделе», – добавил он.

    США стремятся взять под контроль все будущие крупные инвестиции в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на Украине, включая нефть, газ и минералы, получив право вето на них в отношении других партнеров Киева. Соглашение затронет часть украинских железных дорог, портов и шахт. Также Штаты намерены получить контроль над трубопроводом Газпрома.

    Коментарии (8)
    16 апреля 2025, 09:42 • Новости дня
    Мать из Канска обезглавила сына и спрятала голову в сервант

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Канске мать, обвиняемая в убийстве троих своих детей, отрубила голову семимесячному ребенку и поместила ее в сервант, сообщили в правоохранительных органах.

    В Канске женщина, которая обвиняется в убийстве троих детей, отрубила голову своему семимесячному ребенку и поместила ее в сервант, передает РИА «Новости». Собеседник агентства сообщил, что тела детей были обнаружены в разных местах.

    Старшего мальчика нашли на улице, а двух других детей – в летней комнате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет предъявил обвинение жительнице Канска в убийстве троих детей. Жительница Канска призналась в убийстве троих детей. Суд арестовал мать из Канска за убийство троих детей.

    Коментарии (7)
    16 апреля 2025, 20:14 • Новости дня
    Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя
    Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал Владимиру Путину о ведущихся работах по созданию ядерных двигателей для космических аппаратов.

    Ковальчук, напомнил, что еще в 1972 году в Семипалатинске был впервые запущен ядерный реактивный двигатель, сообщает Telegram-канал Кремля. Он использовал водород в качестве рабочего тела, что позволило достичь тяги в четыре тонны.  «Этого более чем достаточно для буксира межпланетного, – пояснил Ковальчук. – Там вам не надо преодолевать ни тяготение, ничего. Это лучший двигатель».

    Глава Курчатовского института отметил, что в условиях Земли использование такого двигателя невозможно – возникнет радиоактивный водородный столб. Однако в космосе для него есть топливо. По словам Ковальчука, на Луне есть запасы льда, которые могут быть использованы для получения водорода. Также для этих целей может служить лунный грунт.

    «Самый простой реактор. Рабочее тело – и поехали. Нам ничего больше не надо», – сказал Ковальчук.

    Он отметил, что если не возникнут сложности с получением рабочего тела для двигателя, то еще с 60-х годов в нашей стране ведутся работы над безэлектродными плазменными двигателями.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

    Коментарии (19)
    16 апреля 2025, 09:35 • Новости дня
    США в три раза снизили требования к Украине о компенсации за помощь

    Bloomberg: США снизили требования к Украине о компенсации за помощь до 100 млрд долларов

    США в три раза снизили требования к Украине о компенсации за помощь
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация Дональда Трампа смягчила требования к Украине по возврату помощи, снизив оценку предоставленной помощи с 300 млрд до 100 млрд долларов, и предлагает сделку по разделению прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов.

    США смягчили свои требования к возврату помощи Украине в ходе переговоров об экономической сделке, сообщает Bloomberg. После переговоров в Вашингтоне администрация Трампа снизила оценку объема помощи, предоставленной Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 млрд до около 100 млрд долларов, что приближает ее к украинской оценке в более чем 90 млрд долларов.

    Администрация США стремится заключить с Киевом соглашение о разделе прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов, включая минералы и инфраструктуру, в качестве компенсации за десятки миллиардов долларов, предоставленных в помощь при предыдущем президенте Джо Байдене. Партнерское соглашение предусматривает право США на первую часть прибыли, перечисляемой в специальный инвестиционный фонд, контролируемый Вашингтоном.

    Украина отказывается признавать прошлую помощь США как долг и требует лучших условий соглашения. Белый дом и министерство финансов США не комментируют ситуацию. Однако представитель министерства финансов отметил, что технические переговоры были продуктивными, и выразил надежду на скорое завершение переговоров.

    Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Украина представила контрпредложение, и переговоры продолжаются. Он также выразил оптимизм по поводу возможного подписания соглашения уже на этой неделе. Трамп, на фоне вопросов о перемирии, обвинил Зеленского в продолжающемся конфликте на Украине, а его спецпредставитель Стив Уиткофф заявил о возможности улучшения отношений с Россией через коммерческие возможности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп рассказал, что Украина обращается к США с просьбами о покупке ракет и систем ПВО, но Вашингтон отказывается продавать их Киеву. Министерство финансов США заявило, что соглашение между США и Украиной может быть подписано на этой неделе и стороны находятся на финишной прямой в переговорах.

    По мнению наблюдателей, острые комментарии Зеленского в адрес США и персонально Трампа все сильнее походят на откровенное хамство. Не так давно президент Украины намекал на то, что США слабы, а Трамп слабо реагирует на действия России. Теперь он обвиняет администрацию Трампа в том, что та подвержена «российским нарративам». Следом Зеленский снова пытается поставить Трампа в неудобное положение, призывая того посетить Украину. Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

    Коментарии (6)
    16 апреля 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин сравнил Маска с Королевым
    Путин сравнил Маска с Королевым
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сравнил американского предпринимателя Илона Маска с советским конструктором Сергеем Королевым и подчеркнул, что такие люди появляются в мире нечасто.

    «Вы знаете, есть человек, в Штатах он живет, Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Вот такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня мне кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев, казалось, что это невероятно – некоторые планы, которые они строили. Но все реализовывалось», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российское оборудование по-прежнему используется на европейских космических станциях, несмотря на свернутое сотрудничество.

    Коментарии (26)
    16 апреля 2025, 10:53 • Новости дня
    Гарвард отказался выполнять требования администрации Трампа

    Гарвард отказался выполнять требования Трампа и потерял свыше 2 млрд долларов грантов

    Гарвард отказался выполнять требования администрации Трампа
    @ Lisa Poole/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Гарвардский университет отказался выполнять требования администрации Трампа, что привело к заморозке более 2 млрд долларов в грантах и контрактах, однако это решение получило поддержку академического сообщества, сообщает NBC News.

    Гарвардский университет открыто выступил против требований администрации Трампа, сообщает NBC News.

    Гарвардские юристы отправили письмо с отказом от выполнения списка требований, связанных с расследованием по обвинению в антисемитизме. Президент Гарварда, Алан Гарбер, назвал эти требования попыткой контроля со стороны правительства и подчеркнул, что университет не сдаст свою независимость.

    Администрация Трампа требовала от университета ограничить прием иностранных студентов, «враждебно настроенных к американским ценностям», и сообщать о нарушениях кодекса поведения.

    В ответ на отказ администрации были заморожены более 2 млрд долларов грантов и контрактов для Гарварда. Тем не менее, этот шаг Гарварда был встречен аплодисментами в академическом сообществе, где многие университеты теперь рассматривают возможность последовать его примеру отмечает канал.

    На фоне этих событий сотни студентов и сотрудников Гарварда провели демонстрации, призывая руководство университета не уступать давлению. Некоторые студенты, такие как Генри Палоу и Мэтью Тобин, выразили надежду на дальнейшие действия Гарварда против миграционных ограничений для иностранных студентов. Они считают, что университет проявил лидерство в трудное время и должен продолжать бороться за свои принципы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство образования США приостановило финансирование Гарварда на 2,2 млрд долларов из-за отказа университета защищать студентов еврейского происхождения от антисемитизма.

    До этого администрация США выдвинула Гарварду требования для сохранения финансирования, включая пересмотр политики борьбы с антисемитизмом и закрытие программ инклюзивности.

    Американист Дмитрий Дробницкий отметил, что университеты становятся главным полем гражданского конфликта в США.

    Коментарии (7)
    16 апреля 2025, 11:14 • Новости дня
    США пригрозили Китаю повышением пошлин до 245%

    Белый дом сообщил о намерении повысить пошлины на импорт из Китая до 245%

    США пригрозили Китаю повышением пошлин до 245%
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон намерен поднять пошлины на китайские товары до 245%, чтобы обеспечить национальную безопасность США, сообщает Белый дом.

    США пригрозили Китаю значительным повышением пошлин, которые могут достичь 245%, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению Белого дома, новые пошлины будут ответной мерой на действия Китая.

    Администрация президента США объясняет, что это решение направлено на уравнивание условий международной торговли и укрепление национальной безопасности США. В прошлом американские пошлины на китайский импорт уже достигали 54%, но в ответ Китай ввел дополнительные тарифы в размере 34% на американские товары.

    Новая угроза поднятия пошлин до 245% может привести к дальнейшему обострению торговых отношений между США и Китаем.

    Вашингтон планирует снизить пошлины для стран, которые согласятся ограничить экономические связи с Китаем и отказаться от китайских товаров.

    Пошлины на китайские товары со стороны США достигли 145%. Пекин, в свою очередь, ввел ответные пошлины на американские товары.

    США не исключили возможность разрыва торговых связей с Китаем.

    Коментарии (12)
    16 апреля 2025, 14:37 • Новости дня
    АЗС на Украине обязали продавать разбавленный спиртом бензин

    На Украине обязали АЗС продавать бензин с биоэтанолом

    АЗС на Украине обязали продавать разбавленный спиртом бензин
    @ Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине с 1 мая все автозаправочные станции будут обязаны продавать бензин с добавлением 5% биоэтанола в рамках евроинтеграции, пишет украинское издание «Экономическая правда».

    По данным издания, с 1 мая все автозаправочные станции на Украине обяжут продавать бензин с добавлением не менее 5% биоэтанола, передает РИА «Новости».

    Это изменение связано с обязательствами Украины в рамках евроинтеграции, законопроект был принят Верховной Радой летом 2024 года.

    В опубликованном сообщении уточняется, что биоэтанол – это этиловый спирт, получаемый при переработке растительного сырья.

    Издание отмечает, что идеальным сценарием для поддержки отечественных аграриев было бы производство и смешивание биоэтанола внутри страны. Однако до окончания активных боевых действий это маловероятно.

    По информации издания, около 90% поставляемого на Украину топлива будет уже с добавлением биоэтанола.

    В 2023 году Совет ЕС постановил к 2035 году сократить углеродные выбросы от легковых машин на 100%, это фактически означает запрет продаж авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на бензине или дизеле.

    Коментарии (16)
    17 апреля 2025, 06:31 • Новости дня
    Япония пожаловалась на ограничение Россией прохода кораблей у Курил
    Япония пожаловалась на ограничение Россией прохода кораблей у Курил
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Япония направила России протест из-за временного запрета на проход военных кораблей и судов в районе Курильских островов, сообщил генсек японского правительства Есимаса Хаяси.

    По словам Хаяси, «российское ведомство, отвечающее за водные пути», 16 апреля предупредило о приостановке права на проход военных и иных иностранных судов в водном пространстве, включая территориальные воды островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, передает РИА «Новости».

    Япония заявила, что такой шаг противоречит ее позиции по островам. Япония заявила, что речь идет о «водном пространстве, включающем» якобы японские территориальные воды «в районе четырех северных островов».

    Ограничение будет действовать до 1 мая. Протест был передан российской стороне через дипломатические каналы сразу после объявления о вводе ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по Курилам и подтвердил в парламенте, что Япония претендует на четыре острова южной части Курил.

    В ноябре официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что мирный договор с Японией невозможен без отказа Токио от враждебного курса, а под решением «территориальной проблемы» может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы между странами.

    Коментарии (11)
    Главное
    «Северяне» добились «определенных успехов» у Горнальского монастыря
    ВСУ усилили минирование тылов России с помощью дронов
    Китайский владелец British Steel призвал Британию к уважению
    МВД сообщило о схеме взлома «Госуслуг» с помощью демонстрации экрана
    Ван Дамм захотел посетить Россию как «посол мира»
    Жители Германии спели «Катюшу»
    У самолета в США загорелся двигатель из-за кролика

    Китай нащупал уязвимое место США

    Китай нанес удар по Boeing, который уже рекордно проигрывает европейскому Airbus на мировом рынке. Пекин отказался принимать американские самолеты. Будущие потери США оценивают в десятки миллиардов долларов. Бенефициаром станут, конечно, европейские самолеты. Однако потенциальный выигрыш может получить и Россия. Подробности

    Перейти в раздел

    Враги России в окружении Трампа названы по именам

    Администрация президента США Дональда Трампа расколота на тех, кто хочет продолжать диалог с Россией в нынешнем виде, и тех, кто призывает включить режим «злого полицейского» и резко ужесточить санкции против российского нефтяного экспорта. Кто эти люди? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Финская война подготовила СССР к Великой Отечественной

    Ровно 85 лет назад высшее военно-политическое руководство СССР стало подводить итоги только что закончившейся войны с Финляндией. Какие ключевые просчеты, по мнению Сталина, были допущены в ходе этой кампании Красной армией, какие выводы из этого были сделаны – и как работа над ошибками сказалась на Великой Отечественной? Подробности

    Перейти в раздел

    США задумались о бегстве из еще одной оккупированной страны

    Похоже, близок тот час, когда американские войска прекратят оккупацию территории Сирии, где они присутствуют вот уже десять лет. Как военные США здесь оказались, почему Израиль категорически настаивает на их сохранении, но Белый дом в этом на сегодняшний день больше не заинтересован? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США не дали Киеву оружия даже за деньги

      Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

    • Зеленский опять разозлил Трампа

      Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

    • Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

      В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............