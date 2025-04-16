Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?10 комментариев
Путин заявил о появлении в России индустрии космических сервисов связи к 2030 году
Путин заявил о формировании в России индустрии космических сервисов связи к 2030 году
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания в стране к 2030 году индустрии космических сервисов связи, навигации и анализа спутниковых данных.
«Уже на горизонте 2030 года предстоит сформировать целую индустрию космических сервисов связи, навигации, получения и анализа спутниковых данных», – сказал Путин во время совещания по развитию космической деятельности, передает РИА «Новости».
Ранее Путин подчеркнул необходимость укрепления потенциала отечественной космонавтики, чтобы она стала флагманом национального развития и технологического обновления. Кроме того, российский лидер заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.