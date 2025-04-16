На Украине решили обязать АЗС продавать бензин с биоэтанолом

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, с 1 мая все автозаправочные станции на Украине обяжут продавать бензин с добавлением не менее 5% биоэтанола, передает РИА «Новости».

Это изменение связано с обязательствами Украины в рамках евроинтеграции, законопроект был принят Верховной Радой летом 2024 года.

В опубликованном сообщении уточняется, что биоэтанол – это этиловый спирт, получаемый при переработке растительного сырья.

Издание отмечает, что идеальным сценарием для поддержки отечественных аграриев было бы производство и смешивание биоэтанола внутри страны. Однако до окончания активных боевых действий это маловероятно.

По информации издания, около 90% поставляемого на Украину топлива будет уже с добавлением биоэтанола.

В 2023 году Совет ЕС постановил к 2035 году сократить углеродные выбросы от легковых машин на 100%, это фактически означает запрет продаж авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на бензине или дизеле.