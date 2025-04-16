Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Тарифы Трампа сократили состояние миллиардеров США на 44 млрд долларов
Американские миллиардеры понесли убытки в 44 млрд долларов из-за новых тарифов Трампа
Американские миллиардеры из технологической сферы потеряли около 44 млрд долларов из-за нестабильности на рынке, вызванной новыми тарифами президента Дональда Трампа, пишет San Francisco Chronicle.
Американские миллиардеры из технологического сектора потеряли около 44 млрд долларов со 2 по 14 апреля из-за нестабильности рынков, вызванной новыми тарифами, введенными президентом США Дональдом Трампом, пишет San Francisco Chronicle.
«Анализ списка миллиардеров Forbes в режиме реального времени показал, что технологические титаны потеряли в общей сложности 44 млрд долларов в период со 2 апреля – даты, которую Трамп назвал «Днем освобождения», объявив о планах ввести пошлины почти для всех стран мира – по 14 апреля, за некоторыми заметными исключениями», – указано в материале.
Состояние соучредителя и генерального директора запрещенной в России и признанной экстремистской компании Meta* Марка Цукерберга сократилось самым масштабным образом – с 216 млрд до 185,3 млрд долларов за указанный период.
Председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон потерял 24,1 млрд долларов. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин лишились 11,1 млрд и 10,7 млрд долларов соответственно. Трио основателей Airbnb – Брайан Чески, Натан Блечарзик и Джо Геббиа – недосчитались в общей сложности 9,6 млрд долларов. Чистый капитал бизнесвумен Лорен Пауэлл Джобс сократился в апреле на 1,6 млрд долларов.
С другой стороны, миллиардер и предприниматель Илон Маск, который играет ключевую роль в администрации Трампа во главе Департамента эффективности правительства, в этот же период увеличил капитал с 342 млрд до 368,1 млрд долларов, отметило издание.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, богатейшие люди мира увеличили свое состояние на рекордную сумму в 304 млрд долларов после решения США отложить повышение импортных пошлин.
Президент США Трамп приостановил расширенные тарифы на товары из большинства стран, кроме Китая, после того как финансовые рынки отреагировали резким падением на введенные ранее меры.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ