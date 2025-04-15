Российские туристы запросили досрочный отъезд из Фуджейры

Туристы из России запросили досрочный отъезд из Фуджейры из-за разлива нефти

Tекст: Ольга Иванова

Некоторые российские туристы, находящиеся в эмирате Фуджейра, просят о досрочном возвращении из-за разлива нефтепродуктов, пишет ТАСС.

Пресс-служба Российского союза туриндустрии сообщила, что поступают жалобы от туристов, находящихся на побережье Фуджейры. В море невозможно купаться из-за загрязнения воды и запаха мазута. Многие из отдыхающих намерены вернуться в Россию до окончания отпуска, как сообщила Любовь Воронина, руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly.

Компания старается переселить туристов в более безопасные районы, такие как Шарджа и Дубай. Воронина пояснила, что подобные разливы нефти для Фуджейры не редкость, они происходят почти каждый сезон. В то же время, пресс-служба туроператора Space Travel заявила, что пока не получала обращений от туристов, находящихся в Фуджейре. Однако есть запросы от тех, чьи поездки запланированы на ближайшие дни, об интересующих их вопросах состояния пляжей и сроках устранения последствий разлива.

Страховые компании сообщают, что жалоб на состояние здоровья от россиян, находящихся в эмирате, нет. В компании отметили, что Фуджейра не самый популярный эмират в ОАЭ из-за удаленности от основных аэропортов и ограниченной отельной базы, привлекающей лишь малый процент российских туристов. В настоящее время, по данным принимающих партнеров, закрыты два пляжа в черте столицы эмирата.

Напомним, инцидент с воздушным шаром, совершившим жесткую посадку в Дубае, в результате которого несколько россиян получили легкие и средней степени травмы, расследуется полицией.