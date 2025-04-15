Песков: На парад в честь 80-летия Победы в Москву прибудут более 20 глав стран

Tекст: Вера Басилая

Песков сообщил, что Кремль ожидает более двадцати глав государств и правительств на параде Победы в Москве 9 мая, передает ТАСС.

По словам Пескова, Кремль будет рад принять всех, кто готов разделить с Россией гордость и радость этого архиважного дня. Он подчеркнул, что это необходимо для будущего мира и Европы, добавив, что нацизм снова проявляется на европейском континенте, и важно объединиться в борьбе с ним.

Песков подчеркнул, что особенно важно отметить эту дату в условиях текущей политической ситуации в Европе.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что День Победы станет поводом для проведения множества мероприятий по всей России.

Как заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде Победы 9 мая в Москве.

