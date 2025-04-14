Стало известно о депортации 15 палестинских заключенных в Малайзию

Израиль решил депортировать 15 палестинских заключенных в Малайзию

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, пятнадцать палестинских заключенных, которые были освобождены из израильских тюрем в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, будут депортированы в Малайзию 15 апреля. Это стало известно из заявления офиса по делам палестинских заключенных аффилированного с движением ХАМАС в их телеграм-канале.



Заключенные ранее были вывезены на египетскую территорию после освобождения. Все они являются выходцами с палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. О дальнейших депортациях других палестинцев, которые также были отправлены в Египет после освобождения из израильских тюрем, информации пока нет.

Первый этап прекращения огня между Израилем и ХАМАС, начавшийся 19 января, закончился 1 марта. Однако, второго этапа прекращения огня не произошло, и 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа. Это произошло в связи с отказом ХАМАС от предложений посредников.

По последним данным, в секторе Газа радикалы продолжают удерживать 59 заложников, среди которых находится уроженец Донбасса Максим Харкин, чьи родственники имеют российское гражданство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС выразило готовность освободить израильского военнослужащего Идана Александера и передать тела четырех погибших пленных с двойным гражданством. Также сообщалось, что ХАМАС обсуждает с посредниками условия второй фазы перемирия в Газе, включая обмен заложников на заключенных.

