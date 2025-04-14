С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.0 комментариев
Песков прокомментировал вопрос об амнистии ко Дню Победы
Песков: Амнистия к 80-летию Победы в Кремле не обсуждается
Проведение амнистии к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив отсутствие дискуссий на эту тему в Кремле.
Проведение амнистии к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне не обсуждается в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Нет», – ответил Песков на вопрос о возможности проведения амнистии.
Он уточнил, что в Кремле данный вопрос не значится в повестке.
Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, депутаты от ЛДПР собирались внести в Госдуму проект амнистии, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который предусматривает освобождение осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.