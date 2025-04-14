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Марочко сообщил об уничтожении более 6 тыс. солдат ВСУ за неделю в ЛНР
Российские военнослужащие за неделю боев у Луганской Народной Республики уничтожили более 6 тыс. солдат ВСУ и наемников, наибольший ущерб нанесли войска группировки «Север», сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские военнослужащие, действующие в районе Луганской Народной Республики, за неделю уничтожили более 6 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Наибольший ущерб был нанесен бойцами группировки войск «Север», сообщает ТАСС. Марочко добавил, что общие потери противника в зонах ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад» составили 6015 человек, что на 625 больше, чем в предыдущий период.
В дополнение к этому значительному числу потерь в живой силе, российские войска также уничтожили военную технику противника. Было уничтожено 11 танков, 67 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 21 полевой склад с боеприпасами и более 280 различных боевых машин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвинулись на километр вглубь обороны ВСУ у Нового в ДНР и начали продвижение к Катериновке. Российские силы захватили украинские позиции на реке Жеребец. Также российские войска начали бои за взятие Григоровки в ДНР.