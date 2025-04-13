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Актер Дель простил ранившую его ножом актрису Дроздову
Петербургский актер Илья Дель получивший ножевое ранение от своей возлюбленной актрисы Александры Дроздовой, не собирается подавать заявление против нее.
Дель вышел на связь в соцсетях. Он сообщил, что благодаря врачам его жизни ничего не угрожает. Актер пообещал, что «скоро вернется в строй», передает «Комсомольская правда».
Инцидент произошел в результате ссоры. По одной из версий, актриса защищала своего двухлетнего ребенка от первого брака, когда, якобы, Дель в состоянии алкогольного опьянения схватил малыша.
После случившегося Дроздова была задержана и доставлена в изолятор временного содержания, где ее допросили как подозреваемую по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. По статье 111 УК РФ ей грозит до 10 лет лишения свободы. Однако, по словам подруги Дроздовой, Дель не желает, чтобы актриса оказалась в тюрьме.
«Я разговаривала с Ильей, и он хочет защитить ее, он не будет подавать заявление», – рассказала женщина изданию.
Подруга Дроздовой считает, что актриса действовала в состоянии самообороны. Женщина описала Дроздову как порядочную и воспитанную личность, уверяя, что у нее не было злого умысла.
Накануне газета ВЗГЛЯД сообщала, что Дель был госпитализирован с ножевым ранением после конфликта с актрисой Александрой Дроздовой. Инцидент произошел у него дома, после чего актера госпитализировали.
Илья Дель начал служить в театре имени Ленсовета в 2022 году, ранее он уже работал там с 2013 по 2017 год. Сейчас он продолжает свою карьеру как в театре, так и на экране.
Среди актерских работ Дроздовой кроме спектаклей в Театре комедии главные роли в фильмах «Рассвет» и «Федя. Народный футболист».