Актер Дель простил ранившую его ножом актрису Дроздову

Tекст: Ольга Иванова

Дель вышел на связь в соцсетях. Он сообщил, что благодаря врачам его жизни ничего не угрожает. Актер пообещал, что «скоро вернется в строй», передает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в результате ссоры. По одной из версий, актриса защищала своего двухлетнего ребенка от первого брака, когда, якобы, Дель в состоянии алкогольного опьянения схватил малыша.

После случившегося Дроздова была задержана и доставлена в изолятор временного содержания, где ее допросили как подозреваемую по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. По статье 111 УК РФ ей грозит до 10 лет лишения свободы. Однако, по словам подруги Дроздовой, Дель не желает, чтобы актриса оказалась в тюрьме.

«Я разговаривала с Ильей, и он хочет защитить ее, он не будет подавать заявление», – рассказала женщина изданию.

Подруга Дроздовой считает, что актриса действовала в состоянии самообороны. Женщина описала Дроздову как порядочную и воспитанную личность, уверяя, что у нее не было злого умысла.

Накануне газета ВЗГЛЯД сообщала, что Дель был госпитализирован с ножевым ранением после конфликта с актрисой Александрой Дроздовой. Инцидент произошел у него дома, после чего актера госпитализировали.

Илья Дель начал служить в театре имени Ленсовета в 2022 году, ранее он уже работал там с 2013 по 2017 год. Сейчас он продолжает свою карьеру как в театре, так и на экране.

Среди актерских работ Дроздовой кроме спектаклей в Театре комедии главные роли в фильмах «Рассвет» и «Федя. Народный футболист».