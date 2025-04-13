CNN Brasil: Экс-президенту Бразилии Болсонару проводят операцию

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет телеканал CNN Brasil со ссылкой на заявление больницы, у экс-президента была выявлена кишечная непроходимость, и врачи решили провести хирургическое вмешательство в виде диагностической лапаротомии, передает РИА «Новости».

Согласно публикации, операция стала необходимой мерой для устранения осложнений, связанных с травмами, полученными Болсонару в 2018 году, когда на него было совершено покушение. Тогда он получил ножевое ранение во время предвыборного митинга, что привело к повреждению брыжеечной артерии, обеспечивающей кровоснабжение кишечника, и последующим проблемам со здоровьем.

Ранее Бразильская Либеральная партия, почетным председателем которой является Болсонару, заявила о его госпитализации с болями в животе. Операция проводят в одной из больниц на северо-востоке страны. Проблемы со здоровьем преследуют бывшего президента уже несколько лет, и он перенес несколько операций после ранения.

В ноябре прошлого года в Бразилии Федеральная полиция обвинила бывшего президента страны Жаира Болсонару в попытке госпереворота и других преступлениях.