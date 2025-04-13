  • Новость часаГенерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО
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    Ветераны СВО способны усилить российское влияние в Африке
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    Глава РФПИ резко осадил британского журналиста
    Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
    Минобороны заявило о двух новых ударах Украины по объектам энергетики России
    Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
    Трамп оценил ход урегулирования украинского конфликта
    Турецкие СМИ сообщили о предстоящих переговорах России и Украины
    Кремль назвал беседу Путина и Уиткоффа шагом к встрече с Трампом
    Мнения
    Игорь Гарнов Игорь Гарнов Как ПВО защищает Россию

    Противовоздушной обороне предстоят как техническое перевооружение, так и организационные изменения. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Как Запад научили бояться Россию

    Из инструмента, призванного объединить человечество перед лицом общих угроз, термин «экзистенциальная угроза» превратился в элемент геополитической риторики, направленной на создание образа врага. «Угроз» у человечества много, но после пандемии 3/4 упоминаний «экзистенциальной угрозы» связаны с Россией.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нем и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    25 комментариев
    13 апреля 2025, 15:57 • Новости дня

    Российский шпажист Никита Горин взял бронзу на юниорском ЧМ в Китае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский шпажист Никита Горин завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира по фехтованию в Китае, уступив в полуфинале итальянскому спортсмену Маттео Галасси.

    Как передает ТАСС, российский фехтовальщик Никита Горин завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Пекине. В полуфинале соревнований Горин уступил итальянцу Маттео Галасси со счетом 12:15.

    В другом полуфинале египтянин Махмуд Эльсайед победил украинца Максима Перчука со счетом 15:9. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

    Чемпионат мира среди юниоров, юношей и кадетов завершится 15 апреля.

    Ранее российская фехтовальщица Александра Михайлова стала чемпионкой мира среди юниорок в Китае, победив в финале Александру Ли из США со счетом 15:3.


    12 апреля 2025, 19:13 • Новости дня
    Глава РФПИ резко осадил британского журналиста

    Глава РФПИ призвал обвинившего его в обмане британского журналиста «заняться делом»

    Глава РФПИ резко осадил британского журналиста
    @ Александр Вильф/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ответил на обвинения британского журналиста Дэвида Блэра в обмане Белого дома, призвав его «заняться делом».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев осадил журналиста британской газеты Telegraph Дэвида Блэра, который обвинил его в попытках обмана властей США, передает РИА «Новости».

    Блэр ранее назвал Дмитриева «зловещим кремлевским инсайдером» и прикрепил к посту в соцсети ссылку на статью из Telegraph с биографией Дмитриева.

    В ответ на это Кирилл Дмитриев обратился к Блэру в своих социальных сетях, посоветовав ему «заняться делом» и «позволить хорошим, честным британским журналистам делать тяжелую работу по спасению репутации британской журналистики». Дмитриев подчеркнул, что истинно зловещими могут быть те, кто пытается «навешивать ярлыки» и подрывать диалог между Россией и США.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Дмитриев, которого он назвал «сепаром», родился на Украине и занимается действиями, направленными на улучшение позиций России на международной арене, что вызывает у него недовольство.

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава РФПИ Кирилл Дмитриев провели встречу в Вашингтоне, на которой обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине.

    В Петербурге состоялась встреча главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в «Гранд отеле Европа».

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    12 апреля 2025, 20:53 • Новости дня
    Очевидцы рассказали, как пытался спастись сбитый F-16 ВСУ в Сумской области
    Очевидцы рассказали, как пытался спастись сбитый F-16 ВСУ в Сумской области
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Истребитель F-16 Вооруженных сил Украины был сбит над Сумской областью, пытаясь уйти от трех ракет, выпущенных ПВО, одна из них настигла цель, сообщил военный летчик ВС России Алексей Воевода.

    Истребитель F-16 Воздушных сил Украины был сбит в небе над Сумской областью, пишет «Российская газета».

    По информации военного летчика ВС РФ Алексея Воеводы, до момента поражения истребитель пытался увернуться от выпущенных по нему ракет. «Две ракеты он избежал, однако третья его догнала», – отметил Воевода.

    Известно, что за штурвалом истребителя находился 26-летний летчик Павел Иванов, который погиб в результате атаки.

    Ранее в марте над Сумами уже был замечен F-16, летящий на малой высоте.

    Воздушные силы Украины сообщили о гибели пилота истребителя F-16, не уточнив судьбу самолета.

    СМИ сообщали, что летчик ВВС Украины Павел Иванов, погибший в результате катастрофы F-16, был награжден тремя орденами.

    Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о версиях гибели украинского летчика на F-16.

    Издание The Wall Street Journal сообщило, что в августе киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что переданный Украине истребитель F-16 был сбит ракетой Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

    Коментарии (29)
    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    12 апреля 2025, 17:44 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о версиях гибели украинского летчика на F-16

    Эксперт Дандыкин: Украинский F-16 могли сбить российские летчики на Су-35 или Су-57

    Военный эксперт рассказал о версиях гибели украинского летчика на F-16
    @ Gianluca Vannicelli/IPA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украинский истребитель F-16 могла сбить российская система противовоздушной обороны, также не исключена ошибка пилота или атака российских летчиков на Су-35 или Су-57, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В субботу на Украине сообщили о гибели 26-летнего летчика F-16 Павла Иванова, который награжден тремя орденами.

    «Если истребитель F-16 был поражен в воздухе, то его могла сбить российская система противовоздушной обороны. Ракеты С-400 вполне могли достать. Это также могли быть наши летчики на Су-35 или Су-57, у которых есть соответствующее ракетное вооружение», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Он отметил, что, согласно украинским СМИ, погибший капитан Павел Иванов с начала СВО летал на штурмовике Су-25, был награжден тремя орденами, но затем переучивался управлению истребителем F-16. По мнению Дандыкина, F-16 тоже наверняка утерян, хотя официально о судьбе самолета украинские военные пока не сообщали.

    «Полет на Су-25 и F-16 – это разные вещи. Су-25 дозвуковой самолет – с максимальной скоростью, меньшей скорости звука. А F-16 – это истребитель, который способен развивать скорость до 2178 км/ч на высоте до 12,2 км. Возможно, это тоже повлияло. Видимо, ВСУ не хватает летчиков и берут тех, кто есть. Но обычно во время военных действий летчиков не переучивают. Но раз ему дали три ордена, то наверняка это был очередной «бандеровский призрак», которого больше нет», – добавил спикер.

    Он не исключил также, что причиной гибели летчика мог стать «дружественный огонь» украинских ПВО, техническая неисправность F-16 или ошибки при пилотировании: «Если самолет обслуживали украинские специалисты, то велика вероятность погрешности при технических работах. При этом украинскому летчику было всего 26 лет. F-16 – это истребитель четвертого поколения, создавался в 70-е годы прошлого века и неоднократно проходил модернизацию. Россия использует в зоне СВО более совершенные самолеты», – добавил эксперт.

    В субботу воздушные силы Украины сообщили о гибели пилота истребителя F-16 во время выполнения боевого задания, не уточнив судьбу самолета. Обстоятельства происшествия также остаются неизвестными. По данным, предоставленным украинской стороной, точное количество переданных западными странами F-16 неизвестно.

    Единственный на данный момент подтвержденный случай утери самолета этого типа произошел в августе прошлого года. Тогда погиб летчик Алексей Месь с позывным «Мунфиш». По версии украинского Генштаба, тот инцидент произошел «во время отражения российского ракетного удара по территории Украины». Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало, что падение F-16 произошло из-за ошибки пилота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в настоящее время на Украине находятся несколько подготовленных для пилотирования F-16 летчиков. Переданные самолеты в основном получены из стран Северной Европы, Нидерландов и Дании.

    США дали добро на поставку Украине истребителей американского производства в 2023 году, а Нидерланды и Дания начали отправлять самолеты прошлым летом, планируя поставить в общей сложности несколько десятков F-16. Между тем Бельгия, которая планировала передать 30 самолетов, объявила в марте, что поставки будут отложены до следующего года.

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    12 апреля 2025, 18:20 • Новости дня
    Илья Дель получил ножевое ранение в конфликте с актрисой Александрой Дроздовой

    Актер Илья Дель получил ножевое ранение в конфликте с актрисой Александрой Дроздовой

    Илья Дель получил ножевое ранение в конфликте с актрисой Александрой Дроздовой
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Петербургский актер Илья Дель был госпитализирован с ножевым ранением после конфликта с актрисой Александрой Дроздовой; по словам представителей театра имени Ленсовета, его жизни ничего не угрожает.

    Актер Илья Дель, известный своими ролями в фильмах и сериалах, таких как «Пророк. История Александра Пушкина» и «Цой», получил травму во время бытового конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    Инцидент произошел у него дома, после чего актера госпитализировали. По словам представителей театра имени Ленсовета, где служит Дель, его состояние оценивается как «адекватное», и угрозы для жизни нет.

    По информации регионального телеканала «78», причиной госпитализации стало ножевое ранение, которое актеру якобы нанесла актриса Александра Дроздова в ходе семейного конфликта.

    Позднее в правоохранительных органах ТАСС подтвердили, что актрису Театра комедии им. Н. П. Акимова Александру Дроздову задержали по подозрению в нанесении ножевых ранений сожителю, актеру Театра им. Ленсовета Илье Делю.

    «12 апреля около 3.30 в квартире дома № 20 по Казанской улице 40-летний хозяин в ходе ссоры с 26-летней сожительницей получил ножевые ранения в грудь и руку. Мужчина госпитализирован. Его сожительница доставлена в отдел полиции для разбирательства», – сообщил собеседник агентства, подтвердив, что речь идет о Деле и Дроздовой. Обстоятельства произошедшего устанавливают.

    Между тем в пресс-службе Театра им. Ленсовета подтвердили, что Дель находится в больнице, однако запланированная на вечер субботы премьера спектакля «Театральный роман» с его участием не отменена, поскольку на сцену выйдет дублер.

    Илья Дель начал служить в театре имени Ленсовета в 2022 году, ранее он уже работал там с 2013 по 2017 год. Сейчас он продолжает свою карьеру как в театре, так и на экране. Известен ролями в фильмах «Цой», «Пророк. История Александра Пушкина» и ряде других.

    Среди актерских работ Дроздовой кроме спектаклей в Театре комедии главные роли в фильмах «Рассвет» и «Федя. Народный футболист».

    Ранее в Севастополе в результате ссоры в дачном кооперативе «Муссон» на Фиолентовском шоссе была убита певица Наталья Немеляйнен, известная как вокалистка NEMA, ее спутник получил ранения от ударов кирпичом.

    В прошлом году в Челябинске супруга рэпера ТрикоПюшона убила мужа ножом в шею во время ссоры. Причем музыкант водил знакомство с Энди Картрайтом, которого расчленила собственная жена.

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    12 апреля 2025, 19:39 • Новости дня
    Трамп продлил на год пакет санкций Байдена против России

    Президент США подписал указ о продлении санкций Байдена против России на год

    Трамп продлил на год пакет санкций Байдена против России
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, следует из уведомления в Федеральном реестре США.

    Согласно уведомлению в Федеральном реестре США, санкции касаются российских частных лиц и компаний, которые, по мнению американских властей, могут быть связаны с киберпреступлениями и другими действиями, угрожающими национальной безопасности США, передает

    ТАСС.

    Эти санкции были впервые введены его предшественником Джо Байденом в апреле 2021 года в ответ на предполагаемые кибератаки и вмешательства в выборы. Указ 14024, на основе которого были введены санкции, неоднократно расширялся администрацией Байдена.

    Помимо продления санкций, Трамп также продлил на год режим чрезвычайного положения в стране, введенный Байденом для противодействия «вредоносным» действиям России, передает РИА «Новости».

    Чрезвычайное положение было объявлено Байденом для защиты США от предполагаемых угроз со стороны России, включая подрыв демократических процессов и кибердеятельность. Трамп отметил, что эти действия России представляют «необычную и чрезвычайную угрозу» для США, и поэтому чрезвычайное положение останется в силе до апреля следующего года.

    Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявлял об успешных переговорах между Россией и США, которые могут привести к отмене американских санкций.

    Госсекретарь Марко Рубио намеревался усилить давление на администрацию президента США Дональда Трампа для введения жестких санкций против России.

    Президент США ранее пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине.

    Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не ожидал быстрого снятия санкций даже при возможных договоренностях между Россией и США по Украине.

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    13 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Генерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО

    Генерал-майор Попов: Украинские F-16 – легкие мишени для российской ПВО

    Генерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Олег Исайченко

    Переданные Украине американские истребители F-16 уместны только для интегрирования в зональную ПВО. На прифронтовой территории они становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении F-16 средствами ПВО.

    «Российские силы могли уничтожить F-16 на границе одного из секторов управления используемого воздушного пространства. У американских машин возникают проблемы из-за плохой координации с украинскими наземными ПВО. К тому же экспортные варианты истребителя поставляются с менее функциональными автоматическими системами управления и защиты», – пояснил Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации.

    В целом, по его словам, F-16 и Mirage уместны на Украине только для интегрирования в зональную ПВО и работе вместе с ЗРК. «Если они собьют два из шести наших барражирующих боеприпасов «Герань-1» или одну из десяти наших крылатых ракет Х-101 – то для них это уже хороший результат», – признался аналитик.

    «А в зоне СВО F-16 становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов. У них стоит упрощенная система опознавания «свой-чужой» обзорного плана и нет соответствующей инфраструктуры поддержки на земле», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, эргономика F-16 не соответствует психофизиологическим особенностям человека. Это факт, подтвержденный авиационными врачами. Все эти факторы приводят к тому, что пилоты не способны совершать противоракетные маневры и не рискуют вступать в воздушный бой с нашими истребителями поколения 4++, например, с Су-35С», – указал эксперт.

    Ранее командование воздушных сил Украины сообщило о гибели 26-летнего летчика-истребителя Павла Иванова при выполнении боевого задания на истребителе F-16 Viper. В заявлении говорится, что самолет был атакован при «выполнении боевых задач в невероятно сложных условиях, осуществляя прикрытие ударных авиагрупп и нанося удары по объектам противника».

    Минобороны России сообщило, что самолет был сбит российской ПВО. По данным источника BBC, по истребителю выпустили три ракеты. «Это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета Р-37 класса "воздух – воздух"», – сказал собеседник.

    Владимир Зеленский присвоил Иванову звание Героя Украины, отметив, что F-16, Dassault Mirage 2000 и «МиГи» «героически выполняют задания, поддерживают наземные операции, защищают Украину от российских ракет и беспилотников».

    Если F-16 сбил комплекс С-400, это говорит о том, что украинский самолет действовал в хорошо защищенной зоне около Сумской области, пишет болгарский военный эксперт Бойко Николов в статье для Bulgarian military. По его словам, произошедшее отражает широкую стратегию России по созданию «бесполетной» зоны над большей частью линии фронта.

    Аналитик отмечает: С-400 и истребители с ракетами Р-37М образуют многоуровневую оборону, которая бросает вызов даже такой передовой технике, как F-16. Он напомнил, что в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году истребители совершили тысячи вылетов, нанося удары по иракским целям благодаря поддержке самолетов AWACS, заправщиков и средств радиоэлектронной борьбы. Сейчас же в зоне СВО F-16 действуют в условиях ограниченной инфраструктуры.

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    12 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Лукашенко назвал истоки конфликта на Украине

    Лукашенко назвал разрушение экономики и национализм истоками конфликта на Украине

    Лукашенко назвал истоки конфликта на Украине
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на экономические проблемы и национализм среди ключевых причин вооруженного конфликта на Украине.

    Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая перед журналистами, выразил мнение, что причины конфликта на Украине коренятся в разрушении экономики и возрождении национализма, передает БелТА.

    «Я часто задумываюсь о нашей братской Украине. Что лежало в основе этого конфликта? При чем здесь Россия, Путин (президент России) и прочее? В основе лежало разрушение экономики», – отметил Лукашенко.

    Свое заявление президент Белоруссии сделал в ходе общения с журналистами после участия в субботнике, в рамках которого он посетил площадку строительства Национального исторического музея и парка Народного единства и высаживал деревья.

    Лукашенко напомнил о ситуации, предшествовавшей конфликту.

    «Вспомните, что было накануне войны на Украине – обнищавшие люди и супербогатые олигархи. Им подкинули национализм и крайнюю форму – фашизм».

    Он подчеркнул, что это проявилось, например, в Одессе, когда 2 мая 2014 года в результате беспорядков и поджога здания погибли почти пятьдесят человек.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп осознал необходимость устранить первопричины конфликта на Украине для его разрешения.

    Лавров отметил, что США проявляют желание разобраться в причинах украинского конфликта, в отличие от Европы, которая их игнорирует.

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    13 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Названо число сдавшихся в плен в Курской области украинских военных

    Свыше 500 украинских военных сдались в плен в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 500 украинских военнослужащих, включая колумбийского наемника по имени Пабло Пуэртес, сдались в плен российским военным в Курской области.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, был случай, когда целое подразделение ВСУ получило приказ на штурм российских позиций, но решило сдаться в плен.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа пощадить окруженные подразделения ВСУ в Курской области заявил, что в случае сложения оружия и сдачи в плен украинских военных в этом регионе им будет гарантирована жизнь.

    Глава государства предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.

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    13 апреля 2025, 10:49 • Новости дня
    Фанаты «Кино» ответили на порчу стены Виктора Цоя на Арбате поклонниками Паши Техника

    Фанаты «Кино» заклеили стену Цоя на Арбате из-за граффити о Технике

    Фанаты «Кино» ответили на порчу стены Виктора Цоя на Арбате поклонниками Паши Техника
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На стене Виктора Цоя в Москве появилось граффити, посвященное рэперу Паше Технику, что вызвало протест поклонников группы «Кино».

    На знаменитой стене Виктора Цоя на Арбате в центре Москвы появилось граффити с надписью «Техник», посвященное рэперу Павлу Ивлеву, известному как Паша Техник, сообщает «Газета.ру». Это стало причиной возмущения среди поклонников легендарного рок-музыканта Виктора Цоя.

    Сразу после появления надписи фанаты группы «Кино» организовали акцию протеста. Уличный художник Роман Яковлев приклеил на часть граффити постеры, где Виктор Цой изображен с поднятым средним пальцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фанаты рэпера Паши Техника испортили стену Виктора Цоя на Арбате надписями в память о покойном исполнителе. На похороны рэпера Паши Техника в Москве семья потратила минимум 1,5 млн рублей. Суд арестовал девушку за стычку с полицейским на церемонии прощания с Пашей Техником.

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    12 апреля 2025, 20:24 • Новости дня
    Призывавшего убивать русских экс-футболиста сборной Украины Алиева задержали в Киеве

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев, внесенный в России в список террористов и экстремистов, был задержан в Киеве полицией в состоянии сильного алкогольного опьянения за рулем автомобиля Mercedes.

    В Киеве задержали Александра Алиева, бывшего футболиста сборной Украины, известного своими призывами к насилию в отношении русских, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Tribuna.

    Алиева остановила патрульная полиция за рулем автомобиля марки Mercedes, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. При задержании неизвестная девушка пыталась воспрепятствовать аресту, за что также была задержана.

    После инцидента Алиев опубликовал видео в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в РФ), заявив, что находится на месте происшествия и отрицает состояние алкогольного опьянения, несмотря на видимые признаки. Видео сопровождается нецензурной лексикой, а на лице Алиева заметны красные пятна.

    Александр Алиев, который ранее играл за московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи», в прошлом оскорбительно высказывался о жителях Курской области и призывал к насилию. В августе 2024 года против него было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности, и он был объявлен в розыск.

    Алиев, родившийся в Хабаровске и выросший в Курске, имеет российское и украинское гражданства. Он играл за украинские клубы и сборную Украины в отборе на чемпионат мира 2010 года. В ноябре прошлого года Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

    Как отмечал полузащитник сборной России Александр Самедов, Алиев был перспективным игроком, но после у него случилось «что-то с головой».

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    12 апреля 2025, 21:25 • Новости дня
    Журова раскритиковала Гашека за русофобские слова о корнях Гретцки

    Депутат Госдумы Журова назвала Гашека русофобом из-за слов о корнях Гретцки

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Госдумы Светлана Журова осудила олимпийского чемпиона Доминика Гашека за его слова о русских корнях канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, отметив, что чешский хоккеист поддерживает русофобские настроения.

    Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова знаменитого хоккеиста Доминика Гашека о русских корнях канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, передает «Лента.ру».

    Она отметила, что Гашек продолжает сохранять русофобское настроение. Депутат подчеркнула, что Гашек своими высказываниями демонстрирует неприязнь ко всему русскому. «Можно сказать, у нас вообще славянские корни тогда у всех. Но это будет как ножом по сердцу ему», – отметила Журова.

    По ее словам, Уэйн Гретцки сам должен решить, кем он себя считает.

    Доминик Гашек заявил, что дед Гретцки был наполовину белорусом и наполовину украинцем. Он добавил, что, учитывая историю семьи, Гретцки скорее не имеет отношения к России.

    Гретцки, родившийся 26 января 1961 года в Брантфорде, провинция Онтарио, имеет белорусские корни. Его дед Терентий Лаврентьевич Грецкий был уроженцем деревни Огдемер, ныне находящейся в Дрогичинском районе Брестской области, и эмигрировал в Канаду в начале XX века.

    Журова заявила, что слова Дональда Трампа о хоккеисте Александре Овечкине как о великом спортсмене стали признанием силы российского спорта и ударом по тем, кто пытается отстранить Россию.

    Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на шоу «Доброе утро, Америка» заявил, что установление рекорда по количеству голов в НХЛ стало для него самым значимым моментом в жизни.

    Уэйн Гретцки пообещал подарить Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ, после того как Овечкин забросил 895-ю шайбу, установив новый рекорд.

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    13 апреля 2025, 08:30 • Новости дня
    Эксперт описала среднестатистического алкоголика в России
    Эксперт описала среднестатистического алкоголика в России
    @ Thomas Trutschel/imago images/photothek/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что среднестатистический алкоголик в России – это мужчина в возрасте 55-59 лет, проживающий в большом селе и не имеющий работы.

    Как сообщает РИА «Новости», Лебединская провела анализ данных Росстата, собранных в 2024 году среди 60 тыс. домохозяйств, и составила портрет среднестатистического алкоголика в России. По ее словам, это мужчина в возрасте 55-59 лет, проживающий в крупном селе и занимающийся неквалифицированным трудом или вовсе не имеющий работы.

    Лебединская отметила, что к злоупотребляющим алкоголем относятся те, кто употребляет его практически каждый день. Данные Росстата показывают, что 54,3% россиян пьют алкоголь хотя бы раз в несколько месяцев, с 0,6% из них – ежедневно. Чаще всего такие люди проживают в сельских населенных пунктах с численностью 1-5 тыс. человек.

    Мужчины значительно чаще злоупотребляют алкоголем по сравнению с женщинами: 1% мужчин употребляют алкоголь ежедневно, в то время как среди женщин этот показатель составляет 0,1%. Злоупотребляющие алкоголем мужчины, как правило, не имеют работы или занимаются опасным и тяжелым неквалифицированным трудом.

    Лебединская также описала, как меняется предпочтение в алкоголе в зависимости от занятости. Безработные предпочитают водку и коньяк, в то время как работающие неквалифицированные рабочие чаще снимают стресс пивом. Женщины, употребляющие алкоголь ежедневно, чаще всего проживают в селах с населением до 200 человек и находятся в возрасте 18-19 лет.

    Кроме того, Лебединская и завкафедры международных экономических отношений РАНХиГС Татьяна Подольская отметили снижение потребления алкоголя среди молодого поколения. Портрет трезвенника – это молодой человек 25-29 лет, занимающийся легким трудом и проживающий в среднем городе, с долей абстинентов среди зумеров, равной 54%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России изменили правила проверки на алкоголь. Губернатор Вологодской области допустил изменение ограничений на продажу алкоголя в регионе. На фоне этого стало известно, что в России наблюдается нехватка ягод для производства настоек.

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    12 апреля 2025, 18:55 • Новости дня
    Бойцы группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области

    Российские полки «Север» начали бои в окрестностях Горналя в Курской области

    Бойцы группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военнослужащие 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области, где ведут бои с украинскими силами, пытающимися сдержать продвижение с помощью беспилотников и артиллерии.

    Военнослужащие из 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области и ведут там боевые действия, сообщает РИА Новости. Бои в этом районе продолжаются, российские силы пытаются закрепиться на данных позициях.

    Ранее Министерство обороны сообщило, что бойцы группы «Север» нанесли поражение украинским формированиям из семи бригад в районах Горналя и Олешни. Это стало результатом активных боевых действий, которые продолжаются с утра, как уточнили в группировке.

    Также в районе работают подразделения 30-го полка, которые ведут боевые действия против украинских военных. Сообщается, что украинские силы пытаются противодействовать продвижению российских войск, применяя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и артиллерию, чтобы нарушить логистические цепи российской армии.

    Украинские войска, обороняясь, стараются удержать свои позиции любой ценой. Они используют складки местности и укрытия, чтобы скрыться от наступления российских сил. Российские военные продолжают атаковать, стремясь захватить под контроль населенный пункт, сообщили в группировке.

    Накануне российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье. При этом ВСУ пытались сбежать из Горналя и Олешни в Сумскую область.

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    13 апреля 2025, 03:20 • Новости дня
    МВД сообщило о новой схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мошенники, представляясь сотрудниками поликлиник, взламывали личные кабинеты на портале Госуслуг и использовали их в корыстных целях, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

    В ведомстве предупредили, что неизвестные звонят гражданам, представляясь работниками поликлиник, и предлагают пройти диспансеризацию, передает ТАСС. Для записи злоумышленники просят назвать код из СМС, который служит для входа в личный кабинет на портале Госуслуг.

    После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту и могут распоряжаться им в своих интересах. В МВД отмечают, что на этом аферисты не останавливаются. Пострадавшему может позвонить другой человек и заявить, что личный кабинет взломан. Он рекомендует связаться с поддержкой по поддельному номеру.

    Далее жертва, в панике осознав взлом, звонит в фальшивую техподдержку. Там советуют обратиться в Росфинмониторинг, якобы для спасения средств. Для этого просят заполнить заявление и приложить фото банковских карт, с которых затем производят списания.

    Ранее в Министерстве цифрового развития заявили о внедрении нового механизма защиты данных пользователей на портале «Госуслуги». Планируется ввести 72-часовое ограничение доступа к финансовой информации на «Госуслугах» при подозрениях на мошеннические действия.

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    12 апреля 2025, 20:34 • Новости дня
    Российские туристы в Тунисе содержались в тюрьмах как «особо опасные преступники»

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянин, освобожденный из тунисской тюрьмы, рассказал, что в заключении их содержали как «особо опасных преступников», без права общения, места для сна, и в холоде.

    Россиянин, недавно освобожденный из тунисской тюрьмы, рассказал РИА «Новости», что их содержали как «особо опасных преступников». При входе в камеру охранник объявлял о статусе, и им запрещали общаться с другими заключенными. Условия были крайне тяжелыми: в камерах было холодно и не давали места для сна.

    Освобожденная женщина из их группы проболела два месяца в тюрьме, но не имела доступа к лекарствам или врачам. В первой тюрьме, где она находилась, в камере для 14 человек содержалось около 100 заключенных. Ей не предоставляли теплую одежду, что усугубляло ее состояние.

    Заключенные россияне не могли общаться с родственниками, а из написанных писем консулу дошло лишь одно. Еда была слишком острая, а коек в камерах не хватало, что вынуждало спать на полу. Соседи по камерам боялись подходить к россиянам из-за запрета общаться.

    Российские дипломаты в Тунисе долгое время не имели информации о задержанных. Им не сообщали фамилии россиян и названия тюрем, где они содержатся. Уточнение всех данных заняло около двух месяцев, и судья критиковал дипломатов за отсутствие интереса к своим гражданам.

    Ранее судья управления по борьбе с терроризмом в Тунисе принял решение об освобождении 11 россиян, задержанных в приграничной зоне в районе Хайдра без предъявления обвинений.

    Сообщалось, что 11 апреля из Туниса в Москву вылетят 11 граждан России, задержанных в ноябре 2024 года и недавно освобожденных из-под стражи.

    В субботу в Москве встретили первую и вторую группу российских граждан, освобожденных в Тунисе.

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