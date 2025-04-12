Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.7 комментариев
ЦСКА обыграл «Оренбург» и догнал «Зенит» и «Спартак»
ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:0 в гостевом матче, догнав по очкам «Зенит» и «Спартак» в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Как передает ТАСС, московский ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:0 в гостевом матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Голы забили Иван Обляков на 57-й минуте и Секу Койта на 90+4-й минуте.
Эта победа стала восьмой для ЦСКА в матчах против «Оренбурга» в рамках РПЛ. Всего команды встречались двенадцать раз, три из которых завершились вничью, а единственное поражение ЦСКА потерпел в 2019 году.
В результате этой победы ЦСКА сравнялся по очкам с «Зенитом» и «Спартаком», занимая четвертое место в турнирной таблице. Команда не проигрывает последние десять матчей, включая шесть побед в чемпионате и два в кубке страны.
ЦСКА в следующем туре сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 20 апреля, а до этого проведет ответный матч полуфинала кубка страны против московского «Динамо» 16 апреля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заблокировала санкции Евросоюза против футбольных клубов ЦСКА и «Ростова». Вратарь ЦСКА Илья Помазун перешел в «Спартак». ФИФА запретила ЦСКА регистрировать новых игроков до 2026 года.