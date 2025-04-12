ЦСКА обыграл «Оренбург» и догнал «Зенит» и «Спартак»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, московский ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:0 в гостевом матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Голы забили Иван Обляков на 57-й минуте и Секу Койта на 90+4-й минуте.

Эта победа стала восьмой для ЦСКА в матчах против «Оренбурга» в рамках РПЛ. Всего команды встречались двенадцать раз, три из которых завершились вничью, а единственное поражение ЦСКА потерпел в 2019 году.

В результате этой победы ЦСКА сравнялся по очкам с «Зенитом» и «Спартаком», занимая четвертое место в турнирной таблице. Команда не проигрывает последние десять матчей, включая шесть побед в чемпионате и два в кубке страны.

ЦСКА в следующем туре сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 20 апреля, а до этого проведет ответный матч полуфинала кубка страны против московского «Динамо» 16 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заблокировала санкции Евросоюза против футбольных клубов ЦСКА и «Ростова». Вратарь ЦСКА Илья Помазун перешел в «Спартак». ФИФА запретила ЦСКА регистрировать новых игроков до 2026 года.