Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций его армии со стороны Армении. Инцидент произошел 11 апреля с 20:10 до 23:15 по местному времени (с 19:10 до 22:15 мск).

Стрельба велась с Басаркечарского и Горисского направлений. В частности, указано, что армянские подразделения использовали стрелковое оружие.

В ответ азербайджанские военные предприняли «адекватные ответные меры».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обвинил Армению в обстреле позиции азербайджанской армии. Министерство обороны Армении заявило о повреждении дома в селе Хнацах после обстрела. Алиев заявил о готовности Азербайджана выстраивать отношения доверия с Арменией.