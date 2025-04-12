В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.1 комментарий
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций армии на границе с Арменией вечером 11 апреля, подверглись атаке Басаркечарское и Горисское направления.
Как сообщает ТАСС, Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций его армии со стороны Армении. Инцидент произошел 11 апреля с 20:10 до 23:15 по местному времени (с 19:10 до 22:15 мск).
Стрельба велась с Басаркечарского и Горисского направлений. В частности, указано, что армянские подразделения использовали стрелковое оружие.
В ответ азербайджанские военные предприняли «адекватные ответные меры».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обвинил Армению в обстреле позиции азербайджанской армии. Министерство обороны Армении заявило о повреждении дома в селе Хнацах после обстрела. Алиев заявил о готовности Азербайджана выстраивать отношения доверия с Арменией.