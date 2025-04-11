В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
Белый дом объявил о прямых переговорах США и Ирана в Омане
США намерены провести прямые переговоры с Ираном в Омане в субботу, чтобы предотвратить получение Тегераном ядерного оружия, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Ливитт в ходе брифинга подчеркнула: «Переговоры с иранцами будут прямыми, я бы хотела очень четко дать это понять». Об этом сообщает ТАСС.
Основная цель переговоров заключается в предотвращении получения Тегераном ядерного оружия, заявила она.
Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что президент США Дональд Трамп считает дипломатические усилия и прямые встречи в одном помещении ключевыми для достижения этой цели.
Ранее Вашингтон заявил о планах провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном в субботу. Иранское агентство Nour News сообщило, что заявление Вашингтона о прямых переговорах с Тегераном является «информационной игрой» и попыткой дискредитации Ирана на международной арене.
Глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что в Омане в субботу состоятся непрямые переговоры Ирана и США на высоком уровне.