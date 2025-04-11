Белый дом объявил о прямых переговорах США и Ирана в Омане

Tекст: Валерия Городецкая

Ливитт в ходе брифинга подчеркнула: «Переговоры с иранцами будут прямыми, я бы хотела очень четко дать это понять». Об этом сообщает ТАСС.

Основная цель переговоров заключается в предотвращении получения Тегераном ядерного оружия, заявила она.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что президент США Дональд Трамп считает дипломатические усилия и прямые встречи в одном помещении ключевыми для достижения этой цели.

Ранее Вашингтон заявил о планах провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном в субботу. Иранское агентство Nour News сообщило, что заявление Вашингтона о прямых переговорах с Тегераном является «информационной игрой» и попыткой дискредитации Ирана на международной арене.

Глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что в Омане в субботу состоятся непрямые переговоры Ирана и США на высоком уровне.