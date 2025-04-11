  • Новость часаПесков: Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате
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    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

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    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

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    11 апреля 2025, 20:08 • Новости дня

    Стало известно, что Путин сказал Уиткоффу при встрече

    Стало известно, что Путин сказал Уиткоффу при встрече
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поприветствовал спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа на английском языке на встрече в Петербурге.

    На встрече Путин, приветствуя гостя, произнес: «Welcome» и пожал ему руку, передает РИА «Новости».

    Это рукопожатие и традиционное английское приветствие задали дружелюбный тон мероприятию. Уиткофф поблагодарил Путинам за время, уделенное этой встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Путина и Уиткоффа в Петербурге будут проходить в закрытом формате.

    11 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о масштабной программе модернизации Военно-морского флота, включающей строительство новых кораблей и подводных лодок.

    Путин на совещании по стратегии развития ВМФ подчеркнул важность продолжающейся программы модернизации флота, сообщает Telegram-канал Кремля. По его словам, на российских верфях от Калининграда до Владивостока активно строятся надводные корабли и новые подводные ракетоносцы, включая новейшие проекты «Борей-А» и «Ясень-М». Путин отметил, что на эти цели выделяются значительные средства.

    Президент также сообщил, что за последние пять лет построено 49 кораблей различных классов. «За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 по 2024 год, по сегодняшний день введено в состав ВМФ четыре стратегические подводные лодки проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М"», – сказал Путин.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

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    11 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что в течение десятилетия на строительство новых кораблей для Военно-морского флота страны будет направлено 8,4 трлн рублей.

    На совещании по вопросам развития ВМФ Путин сообщил, что эти средства станут частью государственной программы вооружений, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Президент подчеркнул важность систематического и последовательного развития всех элементов ВМФ, включая надводные и подводные группы кораблей, морскую авиацию и береговые ракетно-артиллерийские войска. Также он отметил, что необходимо определить перспективные характеристики и сбалансировать состав флота, учитывая производственный потенциал.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

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    11 апреля 2025, 19:05 • Видео
    Новый раунд переговоров России и США

    В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

    Коментарии (0)
    11 апреля 2025, 15:29 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что от разговора не стоит ждать прорывов.

    Основной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине, сообщил представитель Кремля, передает ТАСС. По словам Пескова, встреча станет хорошей возможностью донести позицию Москвы до Трампа.

    Он добавил, что «встреча продлится столько, сколько потребуется президенту Путину». От встречи Путина и Уиткоффа не стоит ждать прорывов, это продолжение дипломатической работы РФ и США, заявил Песков.

    Ранее Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля также сообщил о работе Путина в Северной столице в пятницу.

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    11 апреля 2025, 18:42 • Новости дня
    Песков: Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате
    Песков: Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Петербурге будут проходить в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Это заявление было озвучено в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» ведущему Павлу Зарубину, передает РИА «Новости».

    Песков добавил, что визит Уиткоффа является его третьей поездкой в Россию. Встреча проходит в здании Президентской библиотеки в Петербурге, куда Уиткофф прибыл в пятницу.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля анонсировал встречу президента Владимира Путина с Уиткоффом. По словам Пескова, стороны могут обсудить возможную встречу лидеров РФ и США, а также урегулирование конфликта на Украине.

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    11 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин начал встречу с Уиткоффом
    Путин начал встречу с Уиткоффом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля анонсировал встречу президента Владимира Путина с Уиткоффом. По словам Пескова, стороны могут обсудить возможную встречу лидеров РФ и США, а также урегулирование конфликта на Украине.

    Ранее Уиткофф посетил Петербургскую синагогу.

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    11 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин призвал обновить облик Военно-морского флота России
    Путин призвал обновить облик Военно-морского флота России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость формирования нового облика Военно-морского флота в условиях мировых угроз и цифровой революции.

    На совещании по развитию ВМФ он акцентировал внимание на динамике мировой обстановки и новых угрозах, в том числе на морских направлениях, передает ТАСС. Путин отметил, что бурная технологическая и цифровая революция, роботизация и внедрение беспилотных систем требуют пересмотра подходов к развитию флота.

    В своей речи президент подчеркнул, что полученный в ходе специальной военной операции опыт должен учитываться в программах подготовки российских военных моряков. Он указал на важность современной стратегии и тактики ведения боевых действий, которые должны быть основой обучения моряков.

    Путин заявил: «Очевидно, что динамика меняющейся обстановки в мире, появление новых вызовов, угроз, в том числе на морских направлениях, наконец, бурная технологическая, цифровая революция, роботизация и широкое внедрение беспилотных систем, все это требует формирования нового облика ВМФ».

    Также президент подчеркнул: «Основу программ подготовки военных моряков должны составлять современная стратегия и тактика ведения боевых действий. В том числе с учетом опыта специальной военной операции».

    Ранее Путин заявил о постоянном внимании к развитию ВМФ России.

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    10 апреля 2025, 14:05 • Новости дня
    Путин: Есть основания полагать, что жилищный вопрос будет закрыт

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что жилищный вопрос, крайне важный для россиян, имеет все шансы быть решенным в России.

    «Вопросы жилья – это одни из ключевых вопросов в жизни каждого человека, каждого гражданина, каждой семьи. Один из самых чувствительных вопросов, от решения которого зависит благосостояние и социальное самочувствие граждан России», – сказал президент.

    Глава государства выразил уверенность в том, что это удастся сделать на таком уровне, какого не было ни в царской России, ни в советское время, передает ТАСС. «Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались – ни в царские времена, ни в советские», – подчеркнул он.

    На встрече с президентом глава ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил, что за последние пять лет благодаря льготным ипотечным программам 3,8 млн российских семей смогли улучшить свои жилищные условия.

    Ранее Путин заявил, что Россия превзошла СССР в объемах строительства жилья.

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    9 апреля 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков анонсировал отдельные встречи Путина с лидерами стран на 9 Мая

    Песков анонсировал двусторонние встречи Путина с иностранными лидерами на 9 Мая

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках празднования 80-летия Победы президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с некоторыми зарубежными лидерами, включая лидера КНР Си Цзиньпина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что 9 мая Владимир Путин проведет отдельные двусторонние встречи с некоторыми лидерами иностранных государств, приглашенными на празднование 80-летия Победы. Он отметил, что встречи запланированы с избранными гостями, однако провести их со всеми приглашенными невозможно из-за ограниченных временных рамок, передает ТАСС.

    По его словам, «будет отдельный визит председателя КНР Си Цзиньпина», он также будет присутствовать на мероприятиях 9 мая и на параде. Остальные высокопоставленные гости также будут присутствовать на торжествах по случаю юбилея и на военном параде на Красной площади.

    Президент России пригласил руководителей многих стран на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Страны, которые сражались против германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма, направят свои парадные расчеты для участия в параде.

    Ранее в МИД России сообщили, что ожидаемый визит Си Цзиньпина в Россию на 80-летие Победы рассматривается как важное событие на фоне глобальных изменений в мире.

    Президент Сербии Александр Вучич планирует посетить Москву 9 мая, где пройдет встреча с Владимиром Путиным.

    Сербский почетный караул примет участие в параде Победы 9 мая в Москве, возглавит делегацию президент Вучич.

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    10 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин поручил разъяснять россиянам ситуацию с жильем и ипотекой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал активнее информировать россиян о текущей ситуации на рынке жилья, особенно в сфере ипотечного кредитования.

    Об этом президент заявил на встрече с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко, передает ТАСС.

    Мутко отметил снижение спроса на жилье, связав это с завершением массовой льготной ипотеки и высокой ключевой ставкой. Он предупредил, что это может негативно отразиться на строительстве новых объектов, запланированных на 2027-2028 годы. По словам главы ДОМ.РФ, отложенный спрос и возможный отток средств с депозитов могут привести к дефициту предложения на рынке жилья в будущем.

    Путин, в свою очередь, добавил, что существует риск роста цен. В связи с этим президент подчеркнул необходимость работы с потребителями и заблаговременного разъяснения им складывающейся ситуации.

    Ранее в ходе встречи с Мутко Путин заявил, что жилищный вопрос, крайне важный для россиян, имеет все шансы быть решенным в России.

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    9 апреля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин призвал АСИ внедрять успешные практики по всей России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой подчеркнул важность внедрения успешных региональных практик на всей территории России.

    Путин отметил важность распространения таких инициатив, выслушав доклад Чупшевой о результатах программы по развитию опорных населенных пунктов, передает ТАСС.

    АСИ представило «большой атлас эффективных инфраструктурных и сервисных решений для населенных пунктов с разной численностью населения». Этот ресурс, по словам Чупшевой, содержит множество успешных моделей, которые могут быть полезны для других регионов.

    Чупшева отметила, что Новгородская область уже извлекла выгоду из этой программы, сэкономив 500 млн рублей на закупках медицинского оборудования.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой АСИ Чупшевой.

    В ходе встречи глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева вручила президенту России Владимиру Путину российско-белорусский путеводитель, посвященный промышленному туризму.

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    9 апреля 2025, 13:27 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы из-за трагедии в Санто-Доминго

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Доминиканской Республики в связи с трагическим обрушением здания в Санто-Доминго, в результате которого погибли и пострадали люди.

    Президент России Владимир Путин направил соболезнования своему коллеге, президенту Доминиканской Республики, в связи с обрушением здания в Санто-Доминго, передает сайт Кремля. В своей телеграмме Путин выразил глубокую скорбь и сочувствие доминиканскому народу.

    «Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорилось в послании российского президента.

    Президент Доминиканы Луис Абинадер объявил трехдневный национальный траур после того, как число жертв трагедии в ночном клубе Jet Set в Санто-Доминго, где крыша обрушилась на полный зал людей, увеличилось до 98 человек.

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    9 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой АСИ Чупшевой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в среду намерен провести встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Встреча пройдет в Кремле, уточнил Песков, передает ТАСС.

    АСИ создали по предложению и задумке Путина, потому глава государства держит работу агентства под личным контролем, указал он.

    «Чупшева сегодня расскажет о том, как эта работа построена, какие есть результаты и перспективные планы развития», – заключил Песков.

    В январе президент поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив создать рейтинг российских компаний с учетом числа детей дошкольного возраста у сотрудников. В числе ответственных была назначена Чупшева, доклад по теме должен быть представлен до 15 апреля.

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    9 апреля 2025, 14:31 • Новости дня
    Путин поддержал развитие медицины в регионах для ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность развития медицинских услуг в регионах для обеспечения качественной реабилитации участников специальной военной операции.

    На встрече с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой Путин выразил поддержку инициативе по развитию медицинских услуг в регионах, передает ТАСС. Обсуждалось, что ветераны специальной военной операции должны иметь возможность проходить реабилитацию и получать качественную медицинскую помощь недалеко от своего дома.

    Чупшева подчеркнула: важно, чтобы военнослужащие, попавшие в госпитали после операций, получали необходимое лечение и реабилитацию на высоком уровне. Она добавила, что такая медицинская помощь должна быть доступна каждому региону и быть компетентной. Путин полностью согласился с этим предложением. «Очень важно, полностью согласен», – отметил он.

    Глава АСИ также предложила создать центр компетенций военно-гражданской медицины на базе действующих клиник, где будут объединены существующие ресурсы и передовые технологии. Президент поддержал эту концепцию, выразив готовность изучить предложенный план.

    Ранее Минобороны создало мобильные врачебные комиссии для проведения в воинских частях и подразделениях медицинских осмотров военнослужащих, получивших ранения.

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    9 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    Путину подарили путеводитель по промышленному туризму

    Глава АСИ Чупшева подарила Путину путеводитель «Две страны, тысяча заводов»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева вручила президенту России Владимиру Путину российско-белорусский путеводитель, посвященный промышленному туризму.

    Издание носит название «Две страны, тысяча заводов» и разработано совместно с правительством Белоруссии, передает ТАСС.

    Чупшева отметила, что вручение путеводителей стало доброй традицией во время встреч с президентом. «В прошлый раз дарила вам сборник наших российских новых маршрутов туристических, а в этот раз хочу подарить вам наш совместный с правительством Республики Беларусь проект по промышленному туризму», – сказала она.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой АСИ Чупшевой.

    В мае прошлого года Путин потребовал разработать и утвердить обновленную стратегию работы Агентства стратегических инициатив (АСИ) на десятилетний период.

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    10 апреля 2025, 14:35 • Новости дня
    Путин: «Дом.РФ» показал хорошие результаты
    Путин: «Дом.РФ» показал хорошие результаты
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил позитивные результаты работы компании «Дом.РФ» в сфере жилищного строительства, назвав ее работу хорошей.

    На встрече с гендиректором компании Виталием Мутко президент подчеркнул важность жилищных вопросов для благополучия россиян, передает ТАСС.

    «В огромном количестве задач, которые здесь имеются, конечно, особая роль принадлежит вашей компании. В целом, разумеется, как всегда, вопросов, требующих решения, много, понятно, и организационных, и финансовых, но за последние годы проделана большая работа. Это хорошая работа и хороший результат», – сказал Путин.

    Мутко доложил, что за пять лет благодаря программам «Дом.РФ» 3,8 млн семей смогли улучшить жилищные условия, передает РИА «Новости». Вместе с тем, Мутко указал на замедление спроса на жилье после завершения массовой льготной ипотеки и роста ставок, что может привести к сокращению предложения в будущем и потребовать мер поддержки. Путин согласился с необходимостью внимательно следить за ситуацией в жилищной сфере.

    Он также сообщил о пятикратном росте активов компании, достигших 5,5 трлн рублей. Мутко напомнил, что по поручению президента «Дом.РФ» планирует выйти на фондовый рынок до конца 2025 года. По его словам, компания может стать третьей или четвертой по значимости государственной структурой, представленной инвесторам. Глава «Дом.РФ» выразил уверенность, что привлеченные средства позволят активнее реализовывать жилищную политику в стране.

    Ранее в ходе встречи с Мутко Путин заявил, что жилищный вопрос, крайне важный для россиян, имеет все шансы быть решенным в России. Президент поручил разъяснять россиянам ситуацию с жильем и ипотекой.

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    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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