В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
Стало известно, что Путин сказал Уиткоффу при встрече
Президент России Владимир Путин поприветствовал спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа на английском языке на встрече в Петербурге.
На встрече Путин, приветствуя гостя, произнес: «Welcome» и пожал ему руку, передает РИА «Новости».
Это рукопожатие и традиционное английское приветствие задали дружелюбный тон мероприятию. Уиткофф поблагодарил Путинам за время, уделенное этой встрече.
Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Путина и Уиткоффа в Петербурге будут проходить в закрытом формате.