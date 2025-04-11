Стало известно, что Путин сказал Уиткоффу при встрече

Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей

Tекст: Валерия Городецкая

Путин на совещании по стратегии развития ВМФ подчеркнул важность продолжающейся программы модернизации флота, сообщает Telegram-канал Кремля. По его словам, на российских верфях от Калининграда до Владивостока активно строятся надводные корабли и новые подводные ракетоносцы, включая новейшие проекты «Борей-А» и «Ясень-М». Путин отметил, что на эти цели выделяются значительные средства.

Президент также сообщил, что за последние пять лет построено 49 кораблей различных классов. «За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 по 2024 год, по сегодняшний день введено в состав ВМФ четыре стратегические подводные лодки проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М"», – сказал Путин.

Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.