Минобороны: Рядовой ВС России Дубина вынудил ВСУ отступить на важном участке фронта

Tекст: Валерия Городецкая

По данным ведомства, украинские силы, не желая уступать, запросили подкрепление, передает РИА «Новости». Однако благодаря оперативным действиям Дубины, который получил координаты от разведывательной группы, удалось предотвратить это.

Дубина навел орудие на цель и выполнил огневую задачу, уничтожив основную часть бронетехники и живой силы ВСУ. Это вынудило украинские войска отступить с важного участка фронта, где происходило сражение. Уточняется, что действия Дубины и его расчетов позволили сохранить жизни российских бойцов и выполнить поставленную задачу.

Напомним, украинские подразделения не смогли удержать контроль над позициями в селе Гуево в Курской области, что вынудило их отступать под натиском группировки «Север».