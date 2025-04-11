Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.0 комментариев
ВТБ сообщил о росте популярности фишинга и NFC-клонов карт для кражи денег
ВТБ сообщил о росте фишинга, социальной инженерии и NFC-клонов карт для кражи средств
По данным ВТБ, фишинг, социальная инженерия и клонирование карт с использованием NFC стали самыми распространенными методами кражи денег.
Фишинг, социальная инженерия и NFC-клоны карт стали наиболее актуальными способами кражи денег, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ВТБ.
На данный момент фишинг занимает лидирующую позицию среди методов взлома банковских аккаунтов. ВТБ описывает фишинг как процесс, при котором жертве предлагается ввести личные данные на поддельном сайте под различными предлогами, такими как оформление фальшивых заказов или договоров.
Социальная инженерия также набирает популярность среди мошенников. Согласно информации ВТБ, злоумышленники представляются представителями банка или службы безопасности, убеждая клиентов раскрывать личные данные и коды из СМС. Они используют различные уловки, включая предупреждения о подозрительных транзакциях или блокировке карты, чтобы заставить человека действовать поспешно и необдуманно.
Третьим актуальным методом стали NFC-клоны карт. ВТБ отмечает, что мошенники используют шпионские программы для удаленного управления смартфоном жертвы. Эти программы активируют функции NFC, которые позволяют бесконтактно перехватывать данные карты. После получения этих данных мошенники могут использовать их для снятия денег или совершения покупок в магазинах, прикрепляя данные к своему устройству.
Ранее ВТБ выявил усовершенствованную схему мошенничества, где злоумышленники убеждают клиентов банка, что предоставление СМС-кодов не требуется.
В пятнрицу МВД предупредило о новой мошеннической схеме, связанной с предложениями якобы ускорить интернет-соединение, что может привести к установке вредоносного ПО.
Накануне в Москве сотрудники полиции задержали группу мошенников, создававших поддельные сайты известных интернет-магазинов, где предлагались товары по сниженной цене.