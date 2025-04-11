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В Госдуме предложили обучать участников СВО строительным профессиям
Депутаты предложили создать программу для обучения участников СВО в строительной сфере
Депутаты Госдумы обратились к министру строительства и ЖКХ с предложением разработать федеральную программу обучения участников СВО в строительной сфере, чтобы решить проблему дефицита кадров.
Как сообщает ТАСС, депутаты-единороссы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину создать федеральную программу для обучения участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) в строительстве.
Данное предложение связано с значительной потребностью в переобучении участников СВО, получении ими дополнительного образования и дальнейшем трудоустройстве.
В письме, направленном министру, авторы указывают на дефицит кадров в отрасли, который составляет около 200 тыс. человек и может увеличиться до 400 тыс. к 2030 году. «Считаем, что наше предложение поможет не только решить проблему с кадрами, но и поддержать участников СВО в их интеграции в общественную и политическую жизнь страны», – говорится в документе.
По мнению депутатов, данная инициатива также будет способствовать выполнению поручений президента РФ и развитию экономического потенциала России. Программа, считают они, поможет участникам СВО стать частью экономической жизни и получить необходимые навыки для карьеры в одной из ключевых отраслей экономики.
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