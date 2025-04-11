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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    11 апреля 2025, 04:23 • Новости дня

    В Госдуме предложили обучать участников СВО строительным профессиям

    Депутаты предложили создать программу для обучения участников СВО в строительной сфере

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Госдумы обратились к министру строительства и ЖКХ с предложением разработать федеральную программу обучения участников СВО в строительной сфере, чтобы решить проблему дефицита кадров.

    Как сообщает ТАСС, депутаты-единороссы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину создать федеральную программу для обучения участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) в строительстве.

    Данное предложение связано с значительной потребностью в переобучении участников СВО, получении ими дополнительного образования и дальнейшем трудоустройстве.

    В письме, направленном министру, авторы указывают на дефицит кадров в отрасли, который составляет около 200 тыс. человек и может увеличиться до 400 тыс. к 2030 году. «Считаем, что наше предложение поможет не только решить проблему с кадрами, но и поддержать участников СВО в их интеграции в общественную и политическую жизнь страны», – говорится в документе.

    По мнению депутатов, данная инициатива также будет способствовать выполнению поручений президента РФ и развитию экономического потенциала России. Программа, считают они, поможет участникам СВО стать частью экономической жизни и получить необходимые навыки для карьеры в одной из ключевых отраслей экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» и Корпорация МСП заключили соглашение о совместной работе над развитием малого и среднего бизнеса, включая проект «СВОй бизнес» для обучения ветеранов СВО в Рязанской области.

    Герой России и участник программы «Время героев» Антон Старостин назначен заместителем председателя государственного комитета молодежной политики Республики Крым.

    Кавалер орденов Мужества и участник программы «Время героев» Артем Николаев назначен заместителем председателя правительства Пензенской области и будет заниматься вопросами молодежной политики и поддержки участников СВО.


    10 апреля 2025, 11:09 • Новости дня
    Власти Литвы увидели в поджоге магазина IKEA украинским подростком «атаку России» и начало третьей мировой войны
    Власти Литвы увидели в поджоге магазина IKEA украинским подростком «атаку России» и начало третьей мировой войны
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский подросток Даниил Бардадим обвиняется в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе, что литовские власти рассматривают как часть «российской диверсионной кампании», направленной на дестабилизацию Европы, пишет The New York Times.

    По данным издания, Бардадим оказался в центре международного скандала после того, как его арестовали в Литве по обвинению в терроризме, передает The New York Times.

    Он обвиняется в поджоге IKEA в Вильнюсе в мае, который литовские власти рассматривают как часть «масштабной российской кампании саботажа» по Европе.

    Следователи указывают, что Бардадим, находясь в Варшаве, якобы получил предложение от группы, обещавшей ему автомобиль BMW и 11 тыс. долларов за выполнение заданий, не подозревая о последствиях. Вместо обещанной суммы он получил только старую машину, а позже оказался в литовской тюрьме.

    Литовские власти считают, что Бардадим не осознавал истинные намерения своих нанимателей. Известно, что его завербовали через соцсети, используя псевдонимы, и направляли через приложения Telegram и Zengi.

    Следствие полагает, что главной мотивацией подростка стали деньги, а не какие-либо идеологические убеждения. Судебное разбирательство продолжается, адвокаты отказываются от комментариев.

    Инциденты с поджогами и саботажем в Европе участились, что вызывает беспокойство властей. Дариус Яунискис, глава департамента государственной безопасности Литвы, назвал произошедшее «частью российской стратегии по созданию хаоса и подрыву общественного мнения» относительно поддержки Украины.

    «Мы уже вошли в зону военных действий в Европе», – сказал Яунискис. «Их цель, – сказал он, - создать хаос, посеять недоверие и панику». «Добро пожаловать в третью мировую войну», – добавил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, зачем Польша придумала «поджоги, устроенные русской разведкой».

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    10 апреля 2025, 22:19 • Новости дня
    Российского генерала оставили под стражей из-за родственников на Украине

    Военный суд оставил генерала Муминджанова под стражей из-за родни на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Воронежский гарнизонный военный суд решил оставить под арестом генерал-майора Валерия Муминджанова из-за наличия у него родственных связей на Украине, несмотря на отсутствие контактов с родственниками.

    Как сообщает ТАСС, Воронежский гарнизонный военный суд оставил под стражей генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении крупной взятки. Решение суд обосновал наличием у Муминджанова родственников на Украине, хотя, со слов его адвоката Сергея Бородина, связь с ними была прекращена с началом специальной военной операции.

    Адвокат Бородин выразил недоумение решением суда и отметил, что защита пыталась добиться перевода Муминджанова под домашний арест или передачи под контроль командования Ленинградского военного округа. Офицером был подан рапорт о направлении в зону боевых действий, однако ходатайство от командующего ЛенВО на суд пока не поступило.

    В отношении генерал-майора возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что Муминджанов, занимая должность в Минобороны, обеспечил заключение договоров на поставку обмундирования на сумму более 1,5 млрд рублей и получил за это свыше 20 млн рублей взятки. Задержание генерала состоялось 2 сентября 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова.

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    10 апреля 2025, 20:50 • Видео
    США приостановили экономическую войну

    Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    10 апреля 2025, 10:05 • Новости дня
    ВСУ пытались сбежать из Горналя и Олешни в Сумскую область

    ВСУ попытались оставить позиции в Горнале и Олешне, но их обстреливали заградотряды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отдельные группы ВСУ стремятся покинуть свои позиции в Горнале и Олешне Курской области и сбежать в Сумскую область, несмотря на наличие украинских заградотрядов, применяющих артиллерию и БПЛА против отступающих.

    Отдельные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки самовольно покинуть свои позиции в районах села Горналь и хутора Олешня в Курской области, чтобы перебраться в Сумскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от российских силовых структур.

    По словам источника агентства, российские бойцы продолжают вести операции по освобождению указанных населенных пунктов. Некоторые группы украинских военных пытаются отступить, но встречают сопротивление со стороны собственных же заградительных отрядов.

    Украинские заградотряды, как уточняется, используют артиллерию и беспилотные летательные аппараты для обстрела отступающих солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали попытку бегства украинских морпехов из сумской Басовки. Сообщалось, что ракетным ударом уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области. Также ВСУ безуспешно атаковали на Сумском направлении.

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    10 апреля 2025, 13:15 • Новости дня
    Российские войска освободили Журавку в Сумской области
    Российские войска освободили Журавку в Сумской области
    @ Александр Харченко/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в результатн наступления освободили Журавку в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

    Кроме того, было нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Владимировки, Варачино, Водолаг, Локни, Журавки, Марьино, Мирополья, Могрицы, Садков и Юнаковки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две бронемашины, четыре арторудия и четыре миномета, а также два пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73410 военнослужащих, 405 танков, 331 машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2262 бронемашины, 2664 автомобиля, 601 арторудие, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    8 апреля Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области.

    До этого российские войска освободили Катериновку в ДНР. На прошлой неделе Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.

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    10 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Названо число россиян, получивших единовременную выплату пенсионных накоплений
    Названо число россиян, получивших единовременную выплату пенсионных накоплений
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году более 800 тыс. пенсионеров в России получили единовременные выплаты пенсионных накоплений, следует из данных Социального фонда.

    Количество принятых решений об установлении таких выплат составило 812 849, передает РИА «Новости».

    Эти выплаты предоставляются, если расчетный размер накопительной пенсии составляет менее 10% федерального прожиточного минимума пенсионера.

    Все пенсионные накопления выплачиваются одной суммой. Граждане, уже получившие такую выплату, могут повторно обратиться за ней, если на их счет поступят новые пенсионные накопления, но не ранее чем через пять лет после предыдущего обращения.

    Такие выплаты также предусмотрены для граждан, получающих страховую пенсию по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также пенсию по государственному пенсионному обеспечению.

    Ранее Соцфонд рассказал об условиях назначения пенсии в 2025 году. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%, до 15 456 рублей.

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    10 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Нанесен удар по военной базе ВСУ в Киевской области

    Подполье сообщило об ударах по военной базе и цеху в Киевской области

    Нанесен удар по военной базе ВСУ в Киевской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Киевской области были нанесены удары по военной базе в Вышгородском районе и цеху с военной продукцией в Броварском районе, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В Киевской области зафиксированы удары по военной базе и цеху с продукцией для Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что «прилеты пошли» в районе Вышгорода и в направлении Старых Петровцев.

    Лебедев уточнил, что одна из целей находилась рядом с дачным кооперативом «Днепр», где также расположен летний кинотеатр. В Броварском районе удар пришелся по цеху, производящему военную продукцию.

    Ранее по административному зданию в Днепропетровске, где находились до 150 украинских военных, был нанесен удар.

    Российские войска нанесли ракетный удар по пунктам управления БПЛА и боевикам ВСУ в приграничье Курской области, уничтожив все выявленные цели.

    В Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома.

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    10 апреля 2025, 11:49 • Новости дня
    Донецкие изобретатели создали дроны-камикадзе из гироскутеров

    Донецкие изобретатели превратили гироскутеры в дроны-камикадзе для СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Донецкие изобретатели, поддерживаемые «Народным фронтом», создали дрон из комплектующих гироскутеров для СВО, который способен перевозить грузы до 40 килограммов и может использоваться в качестве камикадзе, управляемый с дистанции до двух километров.

    Донецкие изобретатели при поддержке «Народного фронта» создали дроны для СВО из запчастей гироскутеров, сообщает РИА «Новости». Эти устройства могут перевозить грузы до 40 килограммов, а также использоваться как камикадзе. Разработка представляет собой наземную радиоуправляемую тележку, приспособленную для доставки боеприпасов и продуктов питания.

    Военнослужащий с позывным «Волга» отметил, что дрон изготовлен в ответ на нужды передовой.

    Стоимость и простота использования делают дрон доступным решением: он управляется с помощью обычного FPV-пульта на расстоянии до 2 километров, но может преодолевать большие дистанции благодаря ретрансляторам. Компактные размеры дрона делают его незаметным для вражеских БПЛА, добавили в «Народном фронте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первые дроны-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом были доставлены в зону специальной военной операции на Украине. В 2024 году «Народный ВПК» вырос в настоящую силу, что позволило обеспечить значительные поставки для нужд армии. Также сообщалось, что в России идет разработка робота-андроида БРЧ-1 для участия в боевых действиях.

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    10 апреля 2025, 15:23 • Новости дня
    Названы сроки ввода в оборот российской вакцины от аллергии

    Вакцину ФМБА от аллергии на пыльцу планируют зарегистрировать к началу 2026 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Государственного научного центра «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Муса Хаитов объявил о планах зарегистрировать и ввести в гражданский оборот отечественную вакцину от аллергии на пыльцу березы и других источников аллергии.

    Хаитов сообщил, что регистрация и выпуск вакцины в гражданский оборот намечены на конец 2025-го – начало 2026 года, передает ТАСС.

    Информация была представлена на открытом заседании Научного совета Российской академии наук «Науки о жизни», где обсуждались причины, последствия и лечение аллергических заболеваний.

    Ранее сообщалось, что онковакцина, разработанная ФМБА для борьбы с колоректальным раком, может начать применяться на пациентах уже в текущем году благодаря новому закону о персонализированных препаратах.

    Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург заявлял, что первые пациенты начнут получать онковакцину в сентябре, а разрешение на применение препарата ожидается в августе.

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    10 апреля 2025, 05:14 • Новости дня
    Подростков задержали за осквернение Вечного огня в Южно-Сахалинске

    Группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем, возбуждено дело по статье о реабилитации нацизма

    Tекст: Денис Тельманов

    В Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем, возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщает управление Следственного комитета по Сахалинской области.

    Как передает РИА «Новости», группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем в Южно-Сахалинске. По информации управления СК России по Сахалинской области, инцидент произошел в апреле текущего года на территории Площади Славы.

    Уголовное дело возбуждено по статье 354.1 УК РФ, касающейся реабилитации нацизма. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от регионального управления ведомства доклад о ходе расследования.

    Дело находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета. Ожидается детальный отчет о предварительных и окончательных результатах расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо молодых мужчин из Дагестана принесли извинения за свои действия у мемориала «Вечный огонь» в Невинномысске, где они потоптались по постаменту и бросали предметы в пламя.

    В поселке Березово Кемеровской области двое несовершеннолетних повредили 166 мест захоронений, включая могилы участников специальной военной операции, проводится доследственная проверка.

    В Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в осквернении Вечного огня на Мемориале героической обороны города, который потушил пламя, справив на него нужду.

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    10 апреля 2025, 22:25 • Новости дня
    Экономист: У Зеленского нет профессионалов для заключения сделки по недрам

    Экономист Лизан: Ресурсная сделка с США превратит Украину в «международный базар»

    Экономист: У Зеленского нет профессионалов для заключения сделки по недрам
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дипломаты и чиновники Украины слабо разбираются в юридических аспектах имущественного права США. Поэтому они вынуждены обратиться к американскому агентству, которое вряд ли спасет Украины от заключения невыгодной сделки, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что новый этап переговоров Украины и США о сделке по редкоземельным металлам состоится 11-12 апреля.

    «Текущий вариант ресурсной сделки США и Украины мало чем отличается от первого. Изначально Вашингтон и Киев обсуждали меморандум. Такой тип международных документов подразумевает расплывчатое описание намерений сторон. Однако уже тогда было понятно, что Белый дом претендует на полноту власти в отношении ресурсов Украины», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Сейчас же дело дошло до финального договора. Ранее выдвинутые идеи конкретизируются, появляется их объемное пояснение. Причем к данному событию офис Зеленского подошел в крайне плачевном состоянии. Вина за это лежит исключительно на чиновниках с Банковой. Они сами избрали тактику превращения Украины в «международный базар», – полагает он.

    «Ведь сама идея обмена ресурсов на какие-либо гарантии впервые появилась в «Плане победы», которым в конце 2024 года гордо размахивала власть в Киеве. Местное руководство поставило себя и всю страну в положение «девушки с пониженной социальной ответственностью», которую можно перекупить, соблазнить деньгами. Теперь же они пытаются бороться с этой репутацией», – отмечает собеседник.

    «Но у офиса Зеленского получается это из рук вон плохо. Сказывается низкий профессионализм действующих дипломатов. Об этом говорит привлечение к переговорам неизвестной юридической фирмы. Скорее всего, речь идет об прямо или косвенно американской компании, которая должна разъяснить украинской делегации особенности американского законодательства», – добавляет эксперт.

    «Очевидно, что дипломаты и чиновники Украины слабо разбираются в юридических аспектах имущественного права США. Для этого им нужны специалисты, которые смогли бы в необходимый момент оттянуть их руку от подписания какого-либо принципиально важного документа», – рассуждает он.

    «В целом, перспективы сделки в данный момент выглядят крайне туманно. Каких-либо выгод для Украины инициатива Дональда Трампа не несет, а вот политических и экономических издержек от ее согласования у Зеленского будет предостаточно. Легко представить, что интернет взорвется заголовками: «Власти продали американцам страну», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, передача прав на владение ресурсами в руки Штатов вынудит действующее правительство поссориться с украинским олигархатом. Они очень не любят, когда их «кидают». Дело может дойти даже до попыток внутриполитических сил свергнуть действующую власть», – уточняет эксперт.

    «Поэтому Зеленский будет максимально оттягивать подписание договора. В какой-то момент это разозлит Белый дом и в ход пойдут все имеющиеся рычаги давления на Киев. Другое дело, что их у Трампа немного. Как именно он сможет вынудить Украину согласиться с выдвинутыми условиями – большой вопрос», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что переговоры Украины и США о сделке по редкоземельным металлам состоятся 11 апреля. Интересы Киева будут представлять замминистры экономики и юстиции страны, сообщает Bloomberg. Причем политики «более высокого уровня» не планируют участвовать в обсуждении соглашения.

    Как отмечает издание, это вызвано необходимостью «технических консультаций с администрацией Дональда Трампа» на данном этапе. Кроме того, на переговорах украинскую делегацию будут сопровождать сотрудники некой «международной юридической компании». Однако МИД страны отказался комментировать данную информацию.

    Напомним, новая версия ресурсной сделки подвергалась активной критике со стороны Киева. Так, The Washington Post сообщал, что 55-страничный проект документа напомнил украинским властям «необходимость выплаты пожизненных репараций» Белому дому. Многие местные чиновники называли соглашения «ужасными».

    Согласно договору, Вашингтон получает «право первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты Украины. США также приобретают возможность получения всей прибыли. Кроме того, Киев теряет право продажи полезных ископаемых государствам, которые являются «стратегическими конкурентами» Белого дома.

    Ресурсная сделка уже стала причиной разлада Киева и Вашингтона. Так, Владимир Зеленский заявил, что первоначальный проект не был принят из-за неподобающего подхода главы минфина Штатов Скотта Бессента, пишет РБК. «Мои коллеги знают, что, когда постукивают пальцем по контракту и говорят: «Теперь нам нужно подписать», на это я мог только сказать ему: «Перестань тыкать пальцем и давай поговорим по существу», – пояснил он.

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    10 апреля 2025, 09:55 • Новости дня
    «Северяне» пресекли три попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область
    «Северяне» пресекли три попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Север» уничтожила живую силу и технику противника, пытавшегося прорваться в Белгородскую область.

    ВСУ не оставляют попыток прорваться штурмовыми группами на территорию Краснояружского района. «Северяне» вскрывают перемещение противника и уничтожают оккупантов на границе и в пунктах временной дислокации на территории Сумской области, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    Украинские формирования трижды пытались прорваться через госграницу на направлении Поповки, однако перемещения противника были вскрыты воздушной разведкой, штурмовые группы ВСУ были уничтожены.

    Как отметили в российской группировке войск, отличительной особенностью стало формирование командованием ВСУ штурмовых групп из 10-15 человек, поскольку в предыдущие дни противник пытался скрытно просочиться, перебрасывая в район госграницы по два-три человека. Тем не менее увеличение численности привело лишь к росту потерь среди живой силы противника и снизило расход боеприпасов у российских артиллеристов.

    «На направлении Демидовки враг сосредоточил личный состав в окрестностях Миропольского и Петрушевки. По скоплению живой силы противника было нанесено комплексное огневое поражение, в том числе ударом ФАБ-3000. Враг понес существенные потери среди личного состава и техники», – отмечается в Telegram-канале.

    На российской территории продолжаются поиск и уничтожение оставшихся штурмовиков ВСУ. На этом направлении за минувшие сутки также было уничтожено восемь единиц вражеской техники.

    Между тем, «на Сумском направлении "северяне" завершают разгром врага в Суджанском приграничье, перемалывая десантно-штурмовые подразделения ВСУ и мотивированных неонацистов из теробороны», сообщили в группировке войск.

    Продолжается освобождение села Горналь и хутора Олешня. Причем отдельные группы противника пытались самовольно оставить позиции и сбежать в Сумскую область. Как уточнили российские военные, «украинские неонацисты с целью "стимулирования личного состава" убивают собственных отступающих солдат огнем артиллерии и сбросами с БПЛА».

    Подразделения морских пехотинцев и мотострелков завершают зачистку лесных массивов в окрестностях Гуево, фиксируя при этом местоположения сотен тел уничтоженных противников и военной техники для последующей эвакуации.

    При поддержке двух БТР М113 ВСУ предприняли попытку контратаки на позиции российских войск в Басовке.

    Общее продвижение группировки «Север» в Курской области составило свыше 3,7 тыс. метров.

    На этой неделе группировка «Север» уже сорвала очередную попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область.

    Ранее сообщалось, что «северяне» не дали ВСУ оборудовать минометные позиции у границы.

    «Северяне» уничтожили в Белгородском приграничье более 1 тыс. украинских военных.

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    10 апреля 2025, 12:56 • Новости дня
    Минобороны заявило об 11 новых атаках Украины на объекты энергетики России
    Минобороны заявило об 11 новых атаках Украины на объекты энергетики России
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ в течение суток провели 11 атак на объекты российской энергетики, что привело к отключению высоковольтных линий и оставило без электроснабжения тысячи потребителей, сообщило Министерство обороны.

    Министерство обороны сообщило о 11 атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетические объекты России в течение последних суток, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Атаки были проведены с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и обстрелов, что привело к перебоям в электроснабжении в разных регионах.

    В Луганской народной республике 9 апреля были атакованы высоковольтные линии 500 кВ и 110 кВ, что привело к отключению электроснабжения на Стахановском заводе ферросплавов и в других местах. В Донецкой народной республике в Горловке сброс боеприпаса с БПЛА также нарушил работу энергетической инфраструктуры.

    В Запорожской области и Херсонской области атаки БПЛА привели к обрыву проводов и повреждению трансформаторов, оставив без света мини-котельные и около 5 тыс. потребителей. В Курской области обстрелы ВСУ вызвали обрывы проводов, что привело к отключению более 600 потребителей.

    В Брянской области две атаки БПЛА по энергообъектам привели к отключению трансформаторных подстанций и перебоям в Севском районе. В Белгородской области были повреждены газопровод и электроподстанция после атак БПЛА.

    В Краснодарском крае также произошли перебои в электроэнергии из-за повреждений высоковольтной линии в результате атаки БПЛА.

    Ранее Минобороны заявило о четырех новых ударах Вооруженных сил Украины по объектам энергетики России.

    Украина атаковала компрессорную станцию «Кореновская» и газораспределительную станцию «Темрюк» на Кубани с помощью беспилотников.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим нарушает мораторий, нанося ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на соблюдение этого соглашения российской стороной.

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    10 апреля 2025, 08:00 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 42 украинских беспилотника

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 42 украинских беспилотника

    Tекст: Александра Юдина

    Ночью силы ПВО России уничтожили 42 украинских беспилотника в семи различных регионах, включая Брянскую и Калужскую области, а также Крым, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника в семи различных регионах страны.

    По данным сводки, в Брянской области сбито 13 дронов, в Калужской – 12, в Курской – семь, в Белгородской и Крыму – по четыре, а в Орловской области и Московском регионе – по одному.

    Утром над Курской областью было дополнительно сбито шесть беспилотников, что подчеркивает активность украинских БПЛА в этом регионе.

    Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО за ночь сбили 158 украинских беспилотников, большую часть уничтожили над Краснодарским краем.

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    11 апреля 2025, 01:00 • Новости дня
    В Тунисе освобождены 11 россиян после многомесячного заключения

    С группы россиян в Тунисе сняли подозрения в терроризме и освободили

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный судья в Тунисе принял решение освободить 11 россиян, задержанных по подозрению в причастности к терроризму, после снятия с них всех обвинений.

    Адвокат Олфа Хаджри сообщила корреспонденту ТАСС, что 11 граждан России, задержанных в середине ноября 2024 года в Тунисе, были официально освобождены. Решение об освобождении было принято следственным судьей после снятия подозрений в причастности к терроризму.

    Тунисская газета UniversNews ранее сообщила, что обвинения с россиян были сняты 10 апреля, и дело передано в суд первой инстанции провинции Кассерин. С россиян сняты все подозрения, и они освобождены. Посольство России в Тунисе пока не комментирует эту информацию.

    Задержание россиян произошло в середине ноября 2024 года в провинции Кассерин, куда они отправились с исследовательско-краеведческими целями. При их задержании тунисские правоохранительные органы обнаружили профессиональную видеосъемочную технику, что вызвало подозрения. Район, куда отправились россияне, особо контролируется из-за стратегических объектов и угрозы терроризма, что и стало основанием для их задержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года стало известно, что в Тунисе 11 задержанных российских туристов находятся в тюрьме Mornaguia, известной нарушениями прав человека, сообщила невеста одного из задержанных.

    Доступ родственников к россиянам, задержанным в Тунисе несколько месяцев назад, оказался осложнен, из-за отпуска чиновника, отвечающего за разрешения на посещения.

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    10 апреля 2025, 12:29 • Новости дня
    Минфин заявил о базовом условии возвращения в Россию иностранных компаний

    Минфин: Возврат иностранных компаний в Россию будет происходить на рыночных условиях

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство финансов России озвучило базовые условия возвращения иностранных компаний, подчеркнув рыночный подход и учет отраслевой специфики.

    Министерство финансов сообщило, что возвращение иностранных компаний в Россию будет происходить на рыночных условиях с учетом отраслевой специфики, передает ТАСС.

    «Наверное, базовыми условиями должно являться то, что возврат происходит на рыночных условиях при предъявлении дополнительных критериев с учетом отраслевой специфики», – заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

    Он отметил, что работа над критериями для возврата иностранных компаний ведется активно, министерство разрабатывает детали процесса для создания благоприятных условий возвращения зарубежного бизнеса в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов занимается разработкой перечня требований по возврату иностранных компаний на российский рынок, а также готовит этот список по поручению президента России Владимира Путина, сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков.

    Ранее президент Владимир Путин поручил Минфину подготовить требования к западным компаниям, которые решат вернуться на рынок России. Он также поручил внимательно следить за сделками по возвращению.

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