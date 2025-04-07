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Участник программы «Время героев» стал зампредом правительства Пензенской области
Кавалер орденов Мужества и участник программы «Время героев» Артем Николаев назначен заместителем председателя правительства Пензенской области и будет заниматься вопросами молодежной политики и поддержки участников СВО.
Николаев, комментируя свое назначение, отметил, что участие в программе помогло ему получить знания, которые теперь применяются в проектах, нацеленных на улучшение качества жизни граждан и развитие региона, сообщается на сайте программы «Время героев». Он подчеркнул: «На стажировке в правительстве Пензенской области моим наставником был губернатор Олег Владимирович Мельниченко, мы сосредоточили деятельность на молодежной политике, военно-патриотическом воспитании и поддержке участников и ветеранов СВО и их семей».
Губернатор области Олег Мельниченко выразил уверенность в том, что Николаев внесет значительный вклад в развитие региона, отметив его надежность и преданность Родине. Николаев будет курировать молодежную политику, помощь военнослужащим, сотрудничество с волонтерскими и ветеранскими организациями, а также работу по реабилитации бойцов СВО во взаимодействии с фондом «Защитники Отечества».
Артем Михайлович Николаев родился в Пензе в 1995 году. В 2018 году окончил филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (Челябинск). За годы службы Артем Николаев награжден двумя орденами Мужества, медалью Нестерова, двумя медалями «За отвагу». С мая 2024 года является участником президентской программы «Время героев».
Напомним, ранее состоялось 30 назначений из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.
Герой России Владимир Сайбель занял должность заместителя председателя Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам ветеранов.
Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.